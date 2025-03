En 2022, pasó al mando de los Piratas de Quebradillas, donde quedó Dirigente del Año. En los últimos dos años no trabajó en la liga.

“Lo habíamos comentado. Hablamos con Larry y dijo que sí. Me pareció perfecto. Larry es coach. Fue Dirigente del Año. Para mí es superbueno”, compartió Dalmau, quien comenzó a dirigir en el BSN en 2022 con los Indios de Mayagüez.

“Jugamos muchos años. Somos como hermanos. Él, Carlos y yo tenemos una relación grande. Me dio mucho placer que aceptara la parte de querer ser asistente. No es lo mismo tener un asistente como tal, que un coach. Me ayuda mucho. Sabe lo que hace”, añadió.