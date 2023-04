Manatí - A sus 76 años, Flor Meléndez tuvo el pasado miércoles, un día sumamente ajetreado como gerente general de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Primero, fue a la práctica del quinteto en la mañana en el Coliseo Juan Aubín Cruz. Luego guió unos 45 minutos hasta llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para recoger al jugador importado Byron Allen, quien sustituiría al lesionado Elfrid Payton.

No hubo tiempo para hacer una parada en su hogar en Bayamón. Tras gestionar el contrato de Allen con el abogado del equipo y conseguir un auto alquilado, Meléndez regresó a Manatí para llegar temprano y tener todo en orden para la visita de los Indios de Mayagüez.

Antes de esta entrevista, pidió un espacio para darse una ducha en el camerino local, no sin antes dar vueltas por la cancha afinando otros detalles y saludando a viejos colegas. Si tuviera un dispositivo digital en una de sus muñecas, no mentiría si reflejara que ha dado sobre 8,000 pasos.

Mientras otros septuagenarios disfrutan del retiro, Meléndez- el dirigente con más victorias en el BSN- es una máquina de trabajo. Para su edad, no es un abuso. Al contrario, se considera un adicto al trabajo, y máxime cuando se trata del deporte y ayudar a la juventud.

Lo hace desde los 20 años, cuando tuvo su primer puesto como dirigente en San Juan Bosco, cerca del residencial Fray Bartolomé de Las Casas, donde se crió con 10 hermanos. En un momento, fue estratega de la Selección Nacional femenina, corría un club de niños en Carolina y jugaba en el BSN. Todos los sombreros a la misma vez.

Seguir trabajando también es una promesa a sus progenitores, Florencio Meléndez Pantoja y Emilia Montañez Reyes, incansables obreros que le enseñaron que, con arduo trabajo, vienen recompensas.

“Yo tengo un lema que me enseñó mi papá que es: “Mientras más trabajo, más suerte tengo”. Yo creía que estaba eliminado del baloncesto de Puerto Rico porque en dos años nadie me llamó. Y, mira, me dieron un contrato de gerente general de tres años. Tengo años para bregar. Y voy a seguir, esta es mi vida”, dijo Meléndez.

Meléndez estuvo activo como jugador en el BSN desde 1965 a 1977, uniéndose al grupo de jugadores con 5,000 puntos o más. Dirigió en la liga por primera vez en Carolina en 1978, ganando el premio de Dirigente del Año, obteniéndolo también en 1992 con Aibonito, y en 1993 y 2005 con Bayamón, según información del estadístico Paquito Rodríguez.

A su vez, tiene tres campeonatos: uno con San Germán en 1985 y dos con los Vaqueros en 1995 y 1996. Fue técnico hasta 2021, cuando salió de los Indios de Mayagüez. En total, dirigió a 14 equipos y en 2017, alcanzó las 600 victorias como técnico, único miembro del club. Suma 640 victorias en su carrera.

En 1979, se estrenó como estratega de la Selección Nacional en los Juegos Panamericanos en San Juan, logrando la presea de plata. Salió de la dirección en 1983, pero fue asistente de su reemplazo, Julio Toro, a quien también asistió en la histórica victoria sobre Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Volvió a dirigir a Puerto Rico entre 2011 y 2013.

Meléndez, además, fue entrenador de las selecciones de Argentina y Panamá. Actualmente, trabaja en el programa adulto panameño donde juega su nieto, el armador Jhivvan Jackson.

Meléndez se sentó con El Nuevo Día para hablar sobre su nueva etapa en el baloncesto; sobre el dirigente de béisbol Mako Oliveras, que también sigue activo a su misma edad; y de sus ganas de seguir dirigiendo y de crear talleres para niños y jóvenes en la zona norte con la ayuda de los Osos.

Mucha gente a su edad está retirada y usted sigue trabajando. ¿Qué lo inspira?

-Nunca me he retirado. El día que yo diga que me retiro, pues me retiro. Sigo trabajando, haciendo las cosas que hago siempre, que es trabajar en el baloncesto hasta que Dios me diga que ya tengo que dejar de hacer eso.

¿Qué lo motiva a seguir?

-A mí siempre lo que me ha motivado es ayudar a los jugadores jóvenes. Siempre he tenido eso en mi mente. Soy una persona que me crié en un colegio, San Juan Bosco. Bosco fue el santo de los jóvenes. Me inculcaron eso desde joven y quizá por eso fue que empecé a entrenar a los 20 años.

Y este trabajo de gerente general, ¿cómo se compara a ser dirigente?

-Es más duro. Por ejemplo, hoy (miércoles) vine a la práctica de la mañana. Llegaba un jugador y tuve que salir al aeropuerto. Del aeropuerto al abogado y del abogado a buscar un carro (alquilado). Me tuve que venir directo para acá (a la cancha) porque acostumbro a estar a la 4 p.m. para que a los equipos visitantes no les falte nada. Es más duro. Como coach, llegas a la 5 p.m., te tomas un café y esperas. Ahora, hay muchas cosas que hacer, más con esta franquicia nueva. Soy una persona perfeccionista.

El trabajo parece más duro, pero se lo disfruta.

-Me disfruto todo. No lo disfruto tanto ahora con este equipo porque no hemos arrancado bien (marca de 3-8, últimos en la Sección A). Sufro mucho. Hasta en las victorias sufro porque todavía yo “coacheo” el juego. Soy una persona que piensa en ser coach. Estoy aprendiendo a ser un gerente general, pero soy un coach. Me siento allá arriba y sufro mucho todas las cosas que pasan en los juegos. Me paso escribiendo todo lo que tengo que hacer y lo que pasó. Quiero tratar de ayudar a los entrenadores. Entonces, es más duro porque no puedo expresar lo que pienso y siento.

Y a su edad, supongo que es más agotador.

-No, porque siempre he acostumbrado a acostarme tarde después de los juegos y a levantarme temprano. Esa es mi costumbre. Soy una persona que no fuma ni bebe. Sigo hacia adelante trabajando, buscando que se arreglen las cosas y que salgan bien. Yo dije que firmé un contrato con Dios hasta los 99 años. Si Dios me lleva a allá, gracias. Voy a estar al lado de Él (ríe).

Debe ser mejor estar activo en el baloncesto que estar en la casa.

-Eso no lo aguanto. Me cuido como puedo y a mi señora (Nilda Berríos). Tenemos la misma edad. Llevamos 55 años bregando. Ella es una apasionada del baloncesto. Mi familia está metida en el baloncesto, que eso me ayuda. Estoy esperanzado que llegue el nieto (Jhivvan, al equipo). Todas esas cosas me siguen motivando. Estoy feliz.

Entonces no hay planes de retiro y la mentalidad es seguir trabajando.

-Hasta que Dios diga. Aquí en Manatí vamos a montar una academia para los niños (los Ositos de Manatí). Dentro de dos semanas estaremos comenzado. Tiramos hojas de inscripción y en dos semanas se apuntaron 200 niños. Imagínate. Tengo que seguir. Eso lo voy a dirigir. Tengo muchos planes con lo que es la comarca de Manatí. Tenemos que hacer fanaticada en los alrededores y ese el trabajo que vamos a comenzar. Pienso hacer el programa “Altura” aquí también. Tengo muchas cosas en mente que van a acaparar a la larga a toda la isla.

Y también sigue con la Selección de Panamá.

-Hasta ahora, sí. Llamé al presidente para enviarle una información de un jugador panameño en Estados Unidos. Sigo ahí tranquilo. Haré todo lo que pueda. Si ellos quieren que vuelva, voy a volver porque es tiempo muerto acá. Pero, quiero darle muy duro a esto (en Manatí) por lo que ha hecho Ozuna aquí. He trabajado 45 años en el baloncesto y este trabajo aquí lo he visto en pocos equipos. Eso uno tiene que darle el respaldo. Hasta ahora, estoy bastante contento porque, aun perdiendo, la fanaticada ha llegado. Pero, no podemos seguir acostumbrado a la fanaticada a eso. Tenemos que comenzar a ganar, que esta franquicia sea una de las buenas en el BSN.

¿Recuerda su primer trabajo?

-Fue en la construcción a los 14 y 15 años con mi papá. Ayudando a mis hermanos porque éramos 11. Tenía que ayudar a papi y a mami porque eran dos fajones. Papi trabajaba todo el día. Era jefe de una instalación de acero. Tenía una brigada. Llegaba a casa a las 4:30 p.m. Se tomaba un café para irse con un carrito, sin licencia, a llevar gente de Barrio Obrero a Río Piedras, y de vuelta. Llegaba muerto a las 8 p.m. Mi mamá era una fenómeno. En todas las obras que papi trabajó, mami daba almuerzo en las fiambreras. El trabajo de nosotros como hermanos era ayudarla a fregar todo eso en el caserío Las Casas. Perdona que me emocione un poco…(se le aguan los ojos). Cuando uno está criado así, uno no puede fallar. Uno tiene que seguir. Papi trabajó hasta casi los 90 años. Mi papá también sembraba plátanos solo en el monte de Villa España. Dividía la cosecha con la gente. Entonces, ¿cómo yo voy a fallar? Me criaron bien. Mi papá, mamá y el Colegio San Juan Bosco. Por ellos estoy aquí.

¿Y en el baloncesto comenzó a dirigir a temprana edad?

-En San Juan Bosco dirigí juvenil. De ahí seguí con el club de Carolina por siete años. Jugaba y dirigía. No he parado nunca. A los 33 años ya estaba en la Selección Nacional. Le metí duro. En 1972 me sacaron de la Selección (como jugador) y todavía pienso que fue injusto. En vez de molestarme, le dije a Tuto (Jenaro Marchand, presidente federativo) que quería ser aguador del equipo. Me dijo que estaba loco. Me preguntó por qué y le dije que a esos nunca los botan y esa iba a ser mi escuela. Así fue de 1972 a 1977. Estaba jugando BSN, (dirigiendo) con la selección femenina, el club de Carolina y la selección (masculina). Estuve con todos los dirigentes americanos en las prácticas y torneos internacionales, aprendiendo. Fue una universidad. Se lo comenté a Oveja (Sergio Hernández, dirigente argentino de los Leones de Ponce), tuve suerte. Me nutrí de todos esos entrenadores. En 1978 debuto en el BSN como dirigente de Carolina y en 1979 tuve que dejarlo para dirigir a Puerto Rico en los Panamericanos. La Federación me preparó para ser coach. En 1980 ganamos el Preolímpico en Argentina y llamé la atención. Me contrataron e hice una vida allá.

Cuando usted ve a una persona de su misma edad como Mako Oliveras en el béisbol todavía trabajando, con un campeonato en la liga invernal en la pasada temporada y dirigiendo en la Doble A, ¿qué le parece?

-Lo gozo. Yo me paso peleando con los gobiernos porque cuando uno cumple años, en vez de celebrarlo, nos tiran para el lado. A los atletas los tiran para el lado a los 35 años. A los coaches a los 50 los eliminan o no sirven. Todo lo que yo aprendí en 45 años como coach no sirve porque no me llaman para dirigir. Entonces, cuando veo a uno de nosotros que trabaja como Mako y como lo está haciendo Igor González, eso me lo gozo. Soy fanático de Mako porque sé como trabaja, la clase de persona que es. Es una persona que inspira a los jóvenes, a los trabajadores. Yo no quiero que en Puerto Rico pase lo que le sucedió a Teo Cruz, que murió casi deambulando. Yo quiero que a todos los integrantes del deporte en Puerto Rico no le pase eso. Las federaciones y los gobiernos le tienen que dar atención.

¿Cerró la puerta para dirigir?

-Yo no me he retirado como coach. Por eso lo sufro tanto. Cuando me retire, a lo mejor no lo sufriré tanto. Estoy en un puesto que tengo que hacer cosas para que esto se arregle. Mientras pueda, trataré de ayudar a los muchachos. Tenemos un gran staff técnico y han hecho un trabajo extraordinario con lo que tienen.