Bayamón - Para el legendario mánager puertorriqueño de béisbol, Mako Oliveras, cada persona es tan vieja como se quiera sentir.

A sus 76 años, actualmente dirige a los Cariduros de Fajardo en el Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico, tres meses después de guiar a los Indios de Mayagüez al decimonoveno campeonato de su historia en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) Y luego dirigió en la Serie del Caribe en Venezuela.

Aquello representó su octavo título en la liga invernal, máximo para un entrenador en la competición.

Si ya era una leyenda, ahora mucho más aún.

Entonces, ¿por qué no disfrutar del retiro, tal y como hacen la mayoría de los septuagenarios de su generación?

Claro, con la excepción del actual gerente general de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Flor Meléndez, a quien considera uno de sus mejores amigos, entre otros. Meléndez también tiene 76 años y dirige a la selección de Panamá.

Así que, para responder esa y más preguntas, Oliveras abrió esta semana las puertas de su hogar –en Bayamón– a El Nuevo Día, en donde, además, aprovechó para explicar el rol que ha jugado su esposa, Dilsy Rodríguez, en los éxitos de su carrera.

También, para contar varias anécdotas que vivió con su otrora amigo, el fenecido astro Roberto Clemente.

Después de todo, no cualquiera tiene la dicha de decir que fue amigo personal de la figura deportiva más grande en la historia de Puerto Rico. Y aunque ha hablado mucho de él (Clemente) con anterioridad, esta vez se animó a relatar, a su juicio, una historia casi inédita.

“La gente se pregunta, quizás… ¿Qué hace ese viejo ahí? Pero yo no vivo del que dirán. Hay que personas que, para ellos, la edad es un estorbo. Se retiran a los 40 o 50. Para mí, no… Al contrario”, expresó Oliveras a El Nuevo Día, sentado desde la sala/oficina de su casa, rodeado de alguna de la mucha memorabilia que recolectó en su trayectoria como pelotero y dirigente.

“Viejo es el sol y alumbra. Viejo es el viento y sopla. No puedes estar pendiente de las redes sociales”, agregó.

Oliveras arrancó su carrera como mánager en la liga invernal en 1984-85 con los Metros de San Juan. Ha ganado tres títulos con San Juan, otros tres con Mayagüez y dos con Santurce. Totaliza 29 temporadas como piloto en la liga y es el líder en victorias de la serie regular con 542, según datos del historiador Jorge Colón Delgado.

En ocho apariciones en clásicos caribeños cuenta con dos cetros: 1993 y 2000, ambos con Santurce. Y este año se convirtió en el dirigente con más victorias en la historia de las Series del Caribe con 28.

Y como pelotero estuvo activo en las Menores del 1969 al 1976 sin llegar a las Grandes Ligas.

Antes de que surgiera la oportunidad de asumir las riendas de los Indios a finales del pasado año tras el despido de Luis Matos., Oliveras estaba acoplándose a su rol de asesor con Mayagüez.

En un principio, no iba a aceptar la oferta. Sentía que era hora de pasar la página.

Pero una conversación con su esposa le dio un giro a la situación.

“Cuando acepté dirigir a Mayagüez, ella (Dilsy) fue la que me indicó que ‘la edad solo es un número’. Me dijo: ‘meta mano’. Hemos tenido nuestras altas y bajas, pero algo que arregló mi vida fue haberme encontrado con ella. Es la que me respalda”, sostuvo el también miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

Oliveras se casó con Rodríguez, profesional de la industria de la música y el espectáculo, así como exjugadora del Voleibol Superior Femenino (LVSF), el 2 de febrero de 1992. Es el cuarto matrimonio para el santurcino.

Rodríguez viene, al igual que Oliveras, de una familia de deportistas. Su papá fue ingeniero y pelotero, similar a dos de sus hermanos.

“Dirigir es la pasión de Mako. La pelota es todo en su vida. Antes de eso, para que se mantuviera activo, lo ayudé a crear la página de Facebook (Desde mi Dugout) para que se mantuviera en contacto con la gente. Él no quería dirigir. Pero su mente está perfecta. También de salud. Entonces, ¿por qué no?”, dijo Rodríguez.

“Mako es vieja escuela. Se le hace difícil adaptarse a la nueva época de bregar con jovencitos. Así que yo le escribí un papel con instrucciones. Si vas a dirigir, dirige ‘old school’. Estás en la isla. Juega el famoso béisbol caribeño. Le dije que imitara a Dusty Baker, quien también es un ‘viejo’ (73 años) y que conquistó recientemente con los Astros de Houston la Serie Mundial”, añadió Rodríguez entre risas.

“Y mira… Lo que ha hecho es un ejemplo de que, si estás bien de cuerpo y mente, puedes hacer tus cosas”, matizó.

Mako Oliveras atendió a El Nuevo Día en su residencia en Bayamón. (Ramon "Tonito" Zayas)

Oliveras fue nombrado dirigente de Mayagüez cuando la novena de la sultana del Oeste registraba foja de 21-20, medio juego arriba de la quinta posición que ocupaban hasta ese entonces, los Leones de Ponce.

Los Indios se aferraron a la cuarta posición (26-24) avanzando a postemporada, sorprendiendo en semifinales en seis partidos a los entonces bicampeones defensores Criollos de Caguas, líderes de la fase regular (31-19).

Y, en la final, se repusieron de una desventaja de 3-2 en la serie, para remontar y quedar campeones.

“Tengo fama de peleón. Y sí, es cierto que peleo hasta con mi sombra. Pero hice mis ajustes. Estoy más tranquilo con los años”, destacó.

Con Flor Meléndez siempre presente

Por otro lado, Oliveras señaló que conoce a Meléndez desde que era un adolescente.

“Conozco a Flor desde que teníamos unos 14 años y jugábamos en contra. Siempre me agradó su manera de jugar, agresivo. Por eso creo que Flor, todavía a esta edad en que ambos tenemos, estamos activos en el deporte”, manifestó.

Oliveras dijo que, si bien no se hablan a menudo, sabe que en cualquier momento que lo necesite, Meléndez estará ahí para apoyarlo y viceversa.

“Flor y yo no nos hablamos mucho. Pero yo sé que él es un hermano para mí. Con gente así, como él, no tienes que estar llamándolo todos los días. Cualquier problema que yo tenga, sabe que puede venir aquí”, abundó.

“Por ejemplo, yo tenía un sobrino que quería ser coach de baloncesto. Hablé con Flor y lo metió a dirigir en Humacao. Eso son las cosas que hacen los verdaderos amigos y, también, un problema en la actualidad. Los deportistas empiezan a hacer ‘billete’, y aparecen mil amigos. ¿Pero cuántos son verdaderos? En mi caso, yo los puedo contar con los dedos de la mano. Flor, Eliseo Rodríguez, Héctor Otero y alguno que otro más”, destacó.

“Estamos para ambos. En mí, Flor tiene un hermano y un amigo. Si él cree que me necesita, lo que tiene que hacer es llamarme. Yo haré lo mismo”, señaló.

"Era un genio", así Oliveras describió al astro Roberto Clemente. (Luis Ramos/ Archivo Histórico El Nuevo Día)

Clemente lo llamó horas antes de su muerte

Cuando Oliveras era ya un joven pelotero con proyección, habiendo jugado la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, Roberto Clemente visitó su hogar en San Juan. Aquello fue la primera de muchísimas y largas charlas que tendrían en años por venir.

“Roberto fue un ser especial. Él salía con la hija de mi padrino. Ya yo era jugador en pequeñas ligas. Un día, él entró a mi casa con un gabán y una camisa de manga larga. Mi primera impresión fue que era un tipo cachendoso. Bien perfumado y elegante. Pero no fue hasta después de 1968, que comenzó nuestra verdadera amistad en los Senadores de San Juan”, reveló.

Clemente militó con los Senadores como jugador, previo a convertirse en dirigente del equipo en 1970-71. Previamente jugó principalmente en la liga invernal con los Cangrejeros, aunque igualmente tuvo una breve estancia con Caguas.

“Era un genio, seguro se iba a convertir en el primer dirigente puertorriqueño y latino en la historia de las Grandes Ligas. Recuerdo una práctica de bateo en el Hiram Bithorn, me dijo ‘yo sé por el sonido del batazo hacia donde la bola va, sin mirar’. Dije, este loco de qué me habla… Entonces, cerró sus ojos y empezó a batear bolas a los jardines. Las adivinó todas. Tenía un oído único y un sentido de juego tremendo”, dijo.

“Pero lo más que me gustaba de él era la forma en que respetaba el juego. Por eso luego se buscó problemas como dirigente. Tuvo una pelea hasta con Mike Cuellar. Me repetía que ir a ver un juego de béisbol era como ir al mall. Cuando vas al mall, ves vitrinas y observas a la gente, entre muchas otras cosas. Y es verdad. En el terreno de juego, tú sabes quién es quién. Quién está dándolo todo y quién no. El bueno, el malo… Por ejemplo, por eso digo que Shohei Ohtani es un extraterrestre. ¿Han visto cómo respeta el juego?”.

“Igual Aaron Judge. La manera en que juegan la pelota… respetan siempre al contrincante”.

Fue entonces cuando Oliveras fijó su mirada hacia uno de los cuadros de su sala, tomándose unos segundos en elegir sus siguientes palabras. “Lo que voy a decir, lo sabe poca gente, porque la única testigo fue mi mamá”, indicó con ojos llorosos.

“El día en que Roberto falleció, él llamó a mi casa preguntando dónde yo estaba. Mi mamá me dijo: ‘Roberto te anda buscando’. Lo llamé, pero no lo conseguí. En aquel entonces no había celulares. Él ya le había dicho a mi tío (Héctor Modesti) que lo acompañara a Nicaragua. Pero él (Modesti) le dijo que no podía ir porque era Despedida de Año. No puedo asegurarlo, pero me imagino que me llamó para eso. Y si me hubiese conseguido, yo lo hubiese acompañado a Nicaragua”, expresó.

“Así las cosas, esa noche de víspera de Año Nuevo, mi mamá se enteró de la noticia. Se puso a llorar desconsoladamente. Yo adoraba estar con él. Quizás no estaría aquí al día de hoy. Pero como dicen por ahí, lo que está para uno, está para uno. Me da sentimiento y coraje que en nuestras escuelas no se hable más de todas esas leyendas, especialmente de Clemente”, añadió.

Aunque la tragedia evitó que Clemente cumpliera su otro gran sueño, el de dirigir y formar parte de un staff de MLB, Oliveras siguió esos caminos.

Mako Oliveras (izquierda) junto al dirigente Jim Riggleman con los Cubs. (el nuevo dia)

Llega a las Mayores como coach

Oliveras perteneció al grupo de coaches de los entonces Angels de California en 1994, y también de los Cubs de Chicago del 1995 al 1997. Pero años antes, tuvo una destacara carrera como mánager en las ligas menores de Estados Unidos.

“Empecé como coach de bullpen en los Angels y después de primera base. Pero cuando sacaron al dirigente Buck Rodgers, me querían enviar a Triple A nuevamente. Pero no acepté”.

Como resultado de una huelga de jugadores, la temporada de MLB terminó prematuramente el 11 de agosto de 1994.

“Luego, los Cubs me llamaron para trabajar como coach, en especial, pendiente a Sammy Sosa. Estuve allí hasta 1997, cuando tuve una discusión con el gerente general Ed Lynch en la oficina del mánager, Jim Riggleman”, prosiguió.

“Por mi genio y actitud, no pude convertirme en el primer dirigente en jefe en las Grandes Ligas. Es algo que tengo que vivir con eso. Pero no me arrepiento de nada”, concluyó.

Si Oliveras se hubiese montado en el avión aquel día que lo llamó Clemente, ¿qué sería del béisbol en Puerto Rico? Definitivamente otra historia.

Porque Mako, precisamente es eso, historia del béisbol. El mejor dirigente de todos los tiempos del béisbol boricua.