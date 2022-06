El alero de los Cangrejeros de Santurce, Ángel Matías, le hizo un llamado al Baloncesto Superior Nacional (BSN) a darle mayor atención al Equipo Nacional 3x3 para que no afecte la participación de jugadores activos en la liga en eventos de este seleccionado que conflijan con la temporada.

Matías sabe lo que habla, pues ahora mismo está viviendo una mayor frustración al quedar fuera del combinado nacional 3x3 que viajará este domingo a Bélgica para jugar en la Copa Mundial de esta disciplina. Y Matías es una de las mayores figuras del programa boricua.

Los convocados fueron su compañero de equipo en Santurce, Gilberto Clavell, y los integrantes de los Atléticos de San Germán, Tjader Fernández, Josué Erazo y Luis “Pelacoco” Hernández.

Pero el propio Matías entiende que no es justo para los Cangrejeros perder a dos jugadores en los últimos cuatro partidos de la fase regular, cuando aún no han ponchado el boleto a la postemporada. Tienen marca de 14-13 y marchan segundos en la Sección B.

Y contrario a los Atléticos, los Cangrejeros no podrán hacer ajustes en su calendario porque su estelar escolta Gian Clavell estará activo con el seleccionado durante la tercera ventana clasificatoria al Mundial 2023 en el Coliseo Roberto Clemente. Así las cosas, Santurce jugará la parte final de la fase regular sin los servicios de Gilberto Clavell.

Con los Atléticos sí se pudo ajustar el calendario ya que ninguno de sus jugadores estará activo durante la pausa de esta ventana, entre el 28 de junio y el 5 de julio. San Germán podrá celebrar sus últimos cuatro partidos durante estas fechas. El conjunto nacional de 3x3 regresará a la isla el 27 de junio.

Ricardo Dalmau, presidente del BSN, tenía conocimiento del compromiso del Equipo Nacional 3x3 desde antes del comienzo de la campaña 2022. (VANESSA SERRA DIAZ)

Desde enero, el BSN tenía conocimiento sobre la celebración del Mundial 3x3 y la fecha no fue contemplada al confeccionar el calendario de la fase regular. La Federación se reunió con el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, para hablar del calendario de este año. Y al BSN pasar por alto el compromiso del combinado 3x3 en su calendario, Matías es el más perjudicado y él no oculta la decepción.

“Yo quiero ir. Siento que el 3x3 le ha dado mucho a mi carrera. En un Mundial, me gustaría estar ahí con los muchachos. Creo que la liga, como tal, no se preparó para esto que está pasando. Ahora estamos teniendo este tipo de problema”, dijo Matías a El Nuevo Día previo al partido del viernes contra Quebradillas.

“Hasta el día de hoy, pues, me estaría quedando. Es un equipo (de Santurce) que se confeccionó para llegar hasta lo último y no quieren perder la oportunidad de acomodarnos bien en la postemporada. Se entiende que es difícil dejar ir a dos jugadores en esta etapa de la temporada. Pero, siento un vacío en mi corazón porque gracias a eso (al 3x3) soy quién soy”, manifestó Matías con evidente frustración.

El gerente general de los Cangrejeros, René Morales, escribió a El Nuevo Día que la franquicia no estuvo involucrada en el acuerdo entre Matías y la Federación para quedar fuera del evento mundialista. Morales agregó que tampoco ha tenido comunicación con el BSN para cambiar las fechas de los juegos restantes del conjunto.

Yum Ramos, presidente federativo, declaró que Matías es parte de la preselección de seis jugadores, que incluye al integrante de los Indios de Mayagüez, Adrián Ocasio, y al lesionado Jorge Matos. Ramos no supo abundar sobre las razones de la exclusión de Matías del seleccionado.

Matías suma medallas con la Selección 3x3 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 (oro) y Juegos Panamericanos Lima 2019 (plata). También, formó parte del grupo que llegó quinto en el Mundial de Amsterdam en 2019.

“Me duele no ser parte en este momento. Yo quiero estar ahí. Estoy rezándole a Dios que aparezca esa oportunidad (de último minuto). Pero no me iría si es dejándolos (a los Cangrejeros) durante los últimos juegos. No he hablado con los dueños. Hablé con mi agente, con René. La preocupación son los cuatro juegos (finales). Desde el primer día me dieron luz verde de participar en un evento 3x3, pero se entiende en el momento que estamos (sin clasificar)”, dijo.

“Pero, por lo menos, me gustaría que se hiciera un ajuste (con Santurce), aunque sea uno o dos juegos (para ir al Mundial). Que exista la posibilidad de ir y luego de cumplir con los compromisos de aquí. Si no sucede, me quedó aquí y termino como está establecido”, recalcó Matías, quien pidió al BSN tener en cuenta los compromisos del programa 3x3 en el futuro.

“Nosotros somos muchachos que no nos han dado la oportunidad en el 5x5 y tenemos esto para salir y representar a Puerto Rico como cualquier otro deporte. Lo que pido es que se le dé la importancia y respeto que merece. Que tomen en consideración todo lo que está pasando. Pienso que somos una de las delegaciones que más oportunidad tiene de entrar a unas Olimpiadas. Es lo más grande que uno puede alcanzar y es nuestro sueño. Que nos ayuden a conseguir esa meta. Que no sea una pajita más en el camino”, destacó Matías.