Un grupo de jugadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN), encabezado por el armador de los Vaqueros de Bayamón, Ángel Rodríguez, no está complacido con la representación actual de la Asociación de Jugadores, presidida por el licenciado Ricardo Carrillo, debido a la permanencia de la regla del “Jugador Franquicia” y el tema del tope salarial.

Además de Rodríguez, otros jugadores que no lucen satisfechos con la labor del gremio son Gian Clavell y Jared Ruiz, quienes hablaron con este medio.

“No voy a decir que no se está haciendo un buen trabajo, pero no estamos contentos. Queremos ver un cambio que favorezca a los jugadores, que podamos escoger dónde queremos jugar”, dijo Clavell, escolta de los Cangrejeros de Santurce, a El Nuevo Día sobre la Asociación.

Rodríguez ha sido el líder del movimiento en contra de la cláusula “Jugador Franquicia”, luego de expresar públicamente, a través de las redes sociales, su descontento por el caso del veterano alero Alex Franklin con los Brujos de Guayama. Esta cláusula establece que una franquicia puede reservar dos veces consecutivas a un canastero que sea elegible a la agencia libre y haya promediado 20 minutos o más por juego en su última temporada. La cláusula busca que las franquicias de mercado pequeño no pierdan a un jugador relevante cuando es elegible para entrar a la agencia libre y pueda firmar con cualquier otro equipo.

En el caso de Franklin, el alero fue reservado -bajo los términos de esta cláusula- por los Brujos, siendo el quinto año al hilo que le sucedía, ya que también había sido reservado por San Germán y Quebradillas. El jugador no llegó a un acuerdo con Guayama y la Asociación llevó el caso a la liga para conseguirle la agencia libre. Pero el pleito no prosperó una vez Franklin fue cambiado a los Gigantes de Carolina, donde estampó su firma.

Alexander Franklin fue cambiado a Carolina desde Guayama, después de pedir la agencia libre. (Suministrada)

Para Rodríguez, este es un proceso que se pudo evitar si la Asociación hubiera pedido un cambio en el reglamento en el pasado.

“No es un secreto. Esto se supone que hubiese sido resuelto hace tiempo. Desafortunadamente, los que están a cargo ahora en representarnos como jugadores, por X o Y razón (no lo hicieron). No te puedo dar la razón porque no estuve en ninguna de esas reuniones”, expresó Rodríguez, quien debutó en el BSN en 2018, a este diario.

“Es algo que la Asociación de Jugadores se hubiese encargado de bregar sin nosotros tener que llegar al punto que tuvimos que hacer lo que hicimos en el Juego de Estrellas y lo que resta por hacer. En esa posición estamos y estamos dispuestos a bregar con el asunto de una manera profesional. Es muy importante que el BSN sepa que estamos unidos y dispuestos a hacer lo que sea para que haya un balance, que la regla beneficie al jugador, a la franquicia y al BSN. Que todos salgan bien”, agregó Rodríguez.

Antes de comenzar el Juego de Estrellas en Quebradillas el pasado 28 de mayo, todos los jugadores participantes vistieron camisetas negras con mensajes que leían “Queremos libertad” y “#BSNAgencialibre”.

Rodríguez desea que en la Asociación los jugadores tengan voz y voto, y también que haya un jugador activo como representante en las reuniones de la junta de directores del BSN.

Los canasteros participantes del Juego de Estrellas del BSN con las camisas exigiendo cambios al reglamento del torneo. Foto- Alejandro Granadillo (Alejandro G)

“No hay alguien que me pueda convencer a mí por qué razón los jugadores no están activos en este tipo de reuniones (apoderados y la liga). La información que nos llega a nosotros es lo que nos dice nuestro representante por el momento (Carillo). Pero quizá se quedaron preguntas de nosotros que queríamos hacer o podíamos comentar en cosas que están pasando. No tenemos esos accesos y nos hace sentir limitados. Queremos mejorar eso también. Queremos que ciertos jugadores escogidos por nosotros sean parte de las reuniones. Siento que puede ser más productivo así”, indicó Rodríguez.

Rodríguez no fue directo en decir si quiere un cambio en la silla que ocupa Carrillo desde enero 2020. Carrillo sustituyó al armador de los Leones de Ponce, Carlos Rivera, quien se retira este año. La directiva está compuesta por Filiberto Rivera (armador de Santurce), junto a Andrés Torres y Miguel Alí Berdiel, quienes no están activos este año.

“Creo que es necesario que todo jugador tenga una opción a un voto y decidir si continuamos con él o si nos movemos a otra dirección. Es una de las prioridades, definitivamente, porque aquí todo el mundo tiene una voz. No te puedo hablar del pasado porque no estuve ahí, pero esos nombres están (Rivera, Santiago). No te puedo decir si hicieron un excelente trabajo o no porque no estuve. Lo que sí te puedo decir es que los jugadores siguen estando atrapados en la misma regla. No entiendo todavía cómo eso no se cambió, algo tan obvio”, señaló Rodríguez, quien no descartaría un puesto en la Asociación.

Según el exbase de la Selección Nacional, su comunicación con Carrillo ha sido “mínima”.

“Me ha llamado y hemos tenidos conversaciones. Traté poquito a poquito hacerlo por mi cuenta por el simple hecho de hacer las cosas diferentes a como se han hecho. Entiendo que este tipo de iniciativa podía haber salido de él o de otras personas”, sostuvo el base de los Vaqueros.

Ruiz, escolta de los Indios de Mayagüez y quien será agente libre el año que viene, estuvo de acuerdo con Rodríguez sobre la falta de acción de la Asociación.

“Llevamos años con la Asociación de Jugadores y no ha hecho nada. Si no viene alguien y tomas las riendas por su cuenta, en este caso Angelito, quién lo iba a hacer. Los que están ya se retiran. Quién va a pelear esos derechos. Si Angelito no estuviera puesto, qué fuera de nosotros. Él no tiene por qué hacer esto. Él está muy bien en Bayamón y va a estar muy bien en Bayamón”, dijo Ruiz.

“Pero si nadie pelea por nuestros derechos, ¿quién lo va a hacer? Carrillo lo está haciendo ahora pero esto no pasaba sin Ángel. ¿Dime qué ha cambiado, qué han podido cambiar? Ahora viene el alza escalonada (en el tope salarial). (Carrillo) lleva dos años en la Asociación, y se está moviendo ahora. ¿Qué ha peleado y qué ha ganado? No conozco mucho porque no llevo mucho, pero dime qué ha hecho”, cuestionó Ruiz, activo en el torneo desde 2015.

Jared Ruiz, canastero de los Indios, es parte de las voces que expresa malestar con la gestión de la Asociación de Jugadores. (Suministrada / BSN)

Descontento con el tope

Para 2016, la Asociación de Jugadores, presidida por Rivera, consiguió recuperar una silla en la junta de directores del BSN. En aquel entonces, el tope salarial individual para los baloncelistas nativos era de $80,000, cuando anteriormente había sido de $120,000. Pero debido a los daños causados por el huracán María, el tope fue rebajado hasta $40,000.

Antes de comenzar el presente torneo, la Asociación logró un acuerdo para un aumento escalonado en el tope salarial desde el 2023 al 2025, arribando a los $50,000.

Para el grupo, el aumento es mínimo al ver el poder económico que ha entrado en el torneo en los últimos dos años con apoderados como el receptor de Grandes Ligas, Yadier Molina; el grupo de Rimas Music Entertainment (manejadores de Bad Bunny) con Santurce; y Frabián Eli, manejador del trapero Anuel AA con Arecibo. Guaynabo y Quebradillas están al mando de empresarios estadounidenses millonarios.

“Ya pasaron los huracanes y terremotos. No entendemos por qué sigue siendo $40,000 si no tenemos los números (ganancias de los equipos). Vimos la cifra (del nuevo tope). Es un chiste. No sé ni para qué hicieron eso. Lo que vemos no va a la par con el tope salarial”, planteó Rodríguez.

“Sin hablar con ellos (apoderados), la mentalidad que traen es distinta a los de antes. Hay dueños como los de Carolina (Héctor Horta) que se movió para conseguir a Tremont Waters y George Conditt IV, dando la milla extra. Eso no se veía antes. Pienso que los apoderados van a dar el voto por el cambio”, señaló Rodríguez, quien espera que para la temporada 2023 haya cambios en el tope salarial, ya que será uno de los temas que discutirán con los apoderados durante el tiempo muerto.

“La liga ha subido mucho el nivel y todo el talento local está ahora mismo disponible. Pienso que sería mala decisión espantar a las caras de cada franquicia, desilusionaros, al no tratar de cambiar esta regla. Es momento de que la liga continúe subiendo y que no pase lo contrario. Los apoderados tienen el dinero. Los apreciamos, pero sin olvidarnos que nosotros somos el espectáculo”, culminó Rodríguez.

Ricardo Carrillo, presidente de la Asociación de Jugadores del BSN. (Archivo)

Carrillo responde

Carrillo, por su parte, declaró a El Nuevo Día que en las últimas dos reuniones de la junta de directores se llevó a votación una enmienda para eliminar la cláusula de “Jugador Franquicia” y en ambas ocasiones fue derrotada por los apoderados. La Asociación tiene un voto junto a las 12 franquicias. Agregó que cada vez que se proponen enmiendas al reglamento, la información es enviada a los jugadores por correo electrónico.

Sobre el malestar del grupo, Carillo indicó que no ha recibido quejas por parte de los canasteros. De existir un consenso para su salida, abandona el puesto de inmediato, cuyo término vence ahora a finales de 2022 (tres años).

“No hemos tenido ningún tipo de mensaje de ningún jugador con referencia a que tengan algún tipo de malestar con la representación de la Asociación. En segundo lugar, todos los jugadores que se han acercado a la Asociación, todos han sido atendidos, sus reclamaciones ante la liga y apoderados”, reaccionó el exdirector de torneo y exdirectivo de Santurce.

“En tercer lugar, mi posición está a disposición inmediata de aquellos que entiendan no ha sido satisfactoria. Mañana mismo (dimito). Estoy aquí por la junta de jugadores. Aquellos que no estén satisfechos, no tienen ni que votar. Dejo la posición inmediata porque no cobro un centavo. Esto lo hago porque me gusta mucho el baloncesto. Desde que fui coapoderado de Santurce y director de torneo siempre tuve la posición de proteger a los jugadores”, sostuvo Carrillo.

En las comunicaciones que ha tenido con Rodríguez, Carrillo dijo que el jugador no presentó queja alguna sobre la gestión de la Asociación.