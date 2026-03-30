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Connecticut Sun se vende por $300 millones al propietario de los Rockets de Houston

El equipo jugará en Connecticut durante la próxima temporada antes de trasladarse y volver a llamarse “Comets”

30 de marzo de 2026 - 11:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Junta de Gobernadores de la WNBA aún debe aprobar tanto la venta como la mudanza. (Jessica Hill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La franquicia de WNBA Connecticut Sun llegó a un acuerdo para vender el equipo al propietario de los Rockets de la NBA, Tilman Fertitta, por una cifra récord de $300 millones y se mudará a Houston en 2027.

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La Junta de Gobernadores de la WNBA aún debe aprobar tanto la venta como la mudanza.

Una persona familiarizada con el asunto habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la operación.

El equipo jugará en Connecticut durante la próxima temporada antes de trasladarse a Houston y volver a llamarse Comets.

“Me hubiera encantado permanecer en la región por nuestra base de aficionados y porque creo que esta región merece un equipo de baloncesto femenino”, dijo la presidenta de Connecticut Sun, Jen Rizzotti, a AP. “Al mismo tiempo, no fue mi decisión y ahora estoy en un punto en el que mi enfoque es hacer de esta la mejor temporada posible y una memorable para nuestros aficionados. Es una oportunidad para agradecerles”.

Esto pondrá fin a una etapa de 23 años del equipo en Nueva Inglaterra, después de haberse trasladado a Connecticut desde Orlando en 2003.

Houston fue uno de los grupos que expresó interés en comprar el equipo el año pasado, elevando finalmente su oferta a $250 millones, la misma cantidad que Cleveland, Detroit y Filadelfia pagaron como cuotas de expansión. Ahora, con el precio de venta de $300 millones, se convierte en la cifra más alta por la que se ha vendido un equipo en la historia de la WNBA.

Las Sun tenían una oferta de $325 millones de un grupo liderado por el propietario minoritario de los Celtics, Steve Pagliuca, que habría trasladado la franquicia a Boston. La WNBA básicamente bloqueó ese acuerdo al afirmar que “las decisiones de reubicación las toma la Junta de Gobernadores de la WNBA y no los equipos individuales”.

La liga también señaló que otros equipos ya habían pasado por el proceso de expansión y tenían prioridad sobre Boston.

“Esta decisión siempre ha estado en manos de la propiedad, y trabajamos arduamente desde la directiva para convertirnos en el equipo de la WNBA de Nueva Inglaterra”, destacó Rizzotti. “Jugar y llenar dos partidos en Boston demuestra que este es un mercado que puede sostener un equipo a un nivel significativo”.

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BaloncestoNBAWNBARockets de Houston
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