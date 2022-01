Los Ángeles — El dirigente de los Lakers, Frank Vogel, restó importancia a los reportes sobre la estabilidad de su puesto y dijo que todo es parte de estar a cargo de una franquicia que ha sido 17 veces campeona de la NBA.

“En este negocio y con este equipo, si no estás ganando a un nivel muy alto, tendrás este tipo de ruido”, dijo Vogel antes de que los Lakers fuera derrotados por los Pacers el miércoles.

“Soy bueno para bloquearlo. Me siento bien con el trabajo que estamos haciendo y, obviamente, creemos que los resultados llegarán. Pero en el transcurso de una temporada de 82 juegos con un nuevo grupo, vas a tener algunas noches feas”, agregó.

Varios medios de comunicación con vínculos con la oficina principal de los Lakers informaron el martes que el trabajo de Vogel está en serio peligro al jugar para 22-23.

PUBLICIDAD

Según los informes, Vogel estuvo cerca de ser despedido si Los Ángeles no hubiera respondido a una derrota aplastante de 37 puntos en Denver el sábado pasado con una impresionante victoria sobre el Utah Jazz el lunes.

Vogel ganó un anillo de campeonato hace solo 15 meses cuando lideró a un equipo profundo y defensivamente dominante encabezado por LeBron James y Anthony Davis a un título en la burbuja de Florida. El gerente general Rob Pelinka ha destripado esa lista de campeones en los 13 meses desde que comenzó la temporada pasada, con solo James, Davis y Talen Horton-Tucker restantes.

Vogel tiene marca de 116-69 en sus dos temporadas y media desde que se hizo cargo de los Lakers en mayo de 2019, pero el exdirigente de Orlando e Indiana sabe que lo único que importa en Hollywood es lo que viene después. Con su lista plagada de lesiones finalmente acercándose a la plena salud, Vogel dijo que confía en que Los Ángeles aún puede convertirse en un contendiente al título.

Vogel dijo que se reunió con los ejecutivos de los Lakers después de la derrota ante Denver y nuevamente después de la victoria sobre Utah, tal como lo hace después de cada juego.

“No me siento como si estuviera bajo asedio”, declaró Vogel. “No es difícil hacer mi trabajo. Estoy muy concentrado en la tarea que tengo entre manos. Siempre he sido así. Realmente no depende de mí si es justo o no. Viene con el territorio. Viene con ser el entrenador de los Lakers. Tenemos altas expectativas. Esta base de fans realmente se preocupa. Es un gran mercado. No lo querría de otra manera, para ser honesto contigo. Quiero que a la gente le importe. Quiero que la gente quiera lo mejor y dirija la excelencia de nuestro grupo. Eso es lo que nos ordenamos a nosotros mismos”.

PUBLICIDAD

Estos Lakers han sido tremendamente inconsistentes, alternando noches de excelencia con muchas más noches de ineptitud e inconsistencia. Con nueve jugadores mayores de 30 años y 11 regulares actuales que no estuvieron en el equipo la temporada pasada, Los Ángeles se ha mantenido cerca de .500 todo el año, sin superar nunca más de tres juegos la marca.

Solo desde mediados de diciembre, los Lakers han tenido una racha ganadora de tres juegos seguida de una racha perdedora de cinco juegos y otra seguidilla de victorias de cuatro juegos seguida de una racha de tres juegos que terminó con la victoria de Los Ángeles sobre el Jazz. Vogel señaló esa actuación defensiva como evidencia de que sus planes aún pueden funcionar.

“Fue una lección de lo que podemos ser”, indicó Vogel. “Tenemos la capacidad. Tomamos la ofensiva número uno en la liga y la mantuvimos en 96 puntos porque estábamos extremadamente concentrados y jugamos con esfuerzo y dureza. … Tenemos que hacerlo todas las noches, y vamos a desarrollar los hábitos necesarios para ganar un campeonato”.

Si Vogel puede mantener su trabajo hasta que los Lakers estén completamente saludables, finalmente podrían saber si tiene razón.

Davis, que se lesiona a menudo, se ha perdido 14 juegos desde el 17 de diciembre con un esguince en la rodilla izquierda, y solo recientemente regresó al trabajo en la cancha. James se ha perdido 11 juegos por varias dolencias, y los principales contratiempos de COVID-19 afectaron a los Lakers junto con numerosas lesiones menores.