Por más de 20 años, los Bulls de Chicago ha intentado replicar, sin mayor éxito, la magia de la década de los novena cuando fueron los reyes absolutos de la NBA con la leyenda de Michael Jordan como ancla, convirtiéndose en el equipo favorito del planeta al alzar seis campeonatos, tres veces corridas en dos ocasiones (1991 a 1993 y 1996 a 1998).

Quien sabe si hubieran reinado también en 1994 y 1995 ante el primer e inesperado retiro del número 23. Tras la implosión en 1999, documentada en la serie “The Last Dance” (disponible en Netfilix), la franquicia desapareció del panorama de los playoffs, un regreso al pasado, cuando el equipo era el hazmerreír de la liga antes de que escogiera a Jordan en el sorteo de 1984.

Tras seis años fuera de la postemporada, los Bulls regresaron en 2004 con un grupo de desconocidos compuestos por Kirk Hinrich, Tyson Chandler y Ben Gordon. No fue hasta la llegada del base Derrick Rose en 2008-09 que el quinteto dio destellos del éxito de los noventa. Retornaron a la final de la Conferencia del Este de la mano de Rose en 2011, y un elenco talentoso compuesto por Joakim Noah, Taj Gibson, Kyle Korver, Luol Deng, Carlos Boozer, entre otros, bajo la dirección del actual técnico de los Knicks de Nueva York, Tom Thibodeau.

No obstante, Rose tuvo mala suerte con una seguidilla de lesiones y Chicago no pudo igualar la gesta de Jordan y compañía. Volvieron a desmantelarse y en la pasada década tuvieron intentos fallidos con estrellas como Jimmy Butler y Dwyane Wade.

En 2021, un nuevo resurgir ha causado entusiasmo en la Ciudad de los Vientos, con los Bulls jugando su mejor baloncesto en años, primeros en el Este con marca de 25-17 (pese a tener una racha de cuatro derrotas) y encaminados a volver a los playoffs por primera vez desde 2017 gracias a los estelares DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic y Lonzo Ball.

¿Cómo, de la noche a la mañana, volvieron a los titulares de la NBA?

Todo comienza con la contratación del actual vicepresidente de operaciones, Arturas Karnisovas, de nacionalidad lituana y un exitoso exjugador en Europa, en especial en la ACB de España con el FC Barcelona. Tras su retiro, entró a la NBA como empleado de la oficina central (2003 a 2008) para luego convertirse en escucha de los Rockets de Houston. En 2013, se convirtió en asistente del gerente general de los Nuggets de Denver, ganándose el puesto principal en 2017, y llevó al equipo a los playoffs en 2018 en adelante, además de canjear por el vigente Jugador Más Valioso, el serbio Nikola Jokic.

Los Bulls prestaron atención y firmaron en abril 2020 al dos veces medallista de bronce olímpico con Lituania.

Karnisovas comenzó a trabajar de inmediato. Luego de que los Bulls se quedaran fuera de la “burbuja” de la NBA, contrató al dirigente Billy Donovan, quien venía de cinco años exitosos en el Thunder de Oklahoma City y aplaudido por su relación con los jugadores. Tras finalizar undécimos en la apretada temporada de 2020-21 (31-41), Karnisovas y Chicago continuaron con su plan durante la temporada muerta, no sin antes cambiar por el suizo Vucevic con el Magic de Orlando.

El objetivo principal fue DeRozan, quien fue movido a los Spurs de Toronto por Kawhi Leonard durante la temporada que los Raptors ganaron su primer y único título. Adquirido DeRozan, luego negociaron con los Pelicans de Nueva Orleans por Ball, y el popular y habilidoso Alex Caruso fue firmado en la agencia libre. Además, seleccionaron en el sorteo al base Ayo Dosunmu, estelar de la Universidad de Illinois. Fuera de las movidas, también estaba entre las prioridades inyectar de confianza al explosivo LaVine, quien arribó a Chicago en 2017 desde Minnesota y aguantó los malos años de los Bulls a finales de la pasada década.

Zach LaVine está con los Bulls de 2017 y ha evolucionado su juego como estrella de la franquicia. Para esta temporada, la ayuda finalmente llegó. (The Associated Pres)

Con las piezas puestas en el tablero, los resultados se reflejaron de inmediato. Comenzaron la temporada con récord de 10-4 y, entre el 19 de diciembre al 7 de enero, ganaron nueve partidos en fila. DeRozan lidera al equipo con 25.4 puntos por juego, su mejor promedio desde su temporada con Toronto en 2015-16, reencontrándose con su mejor versión. LaVine lo sigue con 24.9, compartiendo responsabilidad con DeRozan luego de estallar en 2020-21 con 27 tantos por partido, ganándose su primera aparición en el Juego de Estrellas. Hasta la fecha, son la dupla con más partidos de 20 puntos o más, cada uno, en la temporada, un total de 23 juegos, superando al dúo de Kevin Durant y James Harden en Brooklyn (15).

Vucevic es el líder del equipo en rebotes y bloqueos; y Lonzo en asistencias y robos de balón.

Michael Reinsdorf, presidente de operaciones de los Bulls e hijo del dueño Michael Reinsdorf, cabeza de la franquicia por los pasados 35 años, esperaba que Karnisovas tuviera éxito en par de temporadas y no en estos momentos, desempeño que lo ha tomado por sorpresa.

“Cuando contratamos a Arturas, confiaba en que ayudaría a cambiar las cosas, pero no puedo decir que pensé que sería tan rápido. No hay problemas. No hay drama. Solo todos quieren pasar al siguiente nivel. Es una buena sensación”, dijo Reinsdorf recientemente a ESPN.

Reinsdorf resaltó la astucia de Karnisovas en relaciones personales y empeño en tener empatía con su personal. Por ejemplo, cuando Donovan salió de Oklahoma City, Karnisovas lo llamó de inmediato. Además, relegó al gerente general Marc Eversley al cortejo de DeRozan ya que ambos tenían historial en Toronto.

“El ego de Arturas no es que necesite ser el hombre en cada trato… Fue inteligente y fue el comienzo de una cadena de eventos que nos llevó a donde estamos hoy”, agregó Reinsdorf.

Tras una buena primera parte de temporada, el verdadero reto de los Bulls comienza ahora. Tienen en agenda sacudirse de una racha perdedora que incluye paliza contra los Pistons, Nets y Warriors, permitiendo más de 130 puntos en cada uno de los tres encuentros. Además, tienen a LaVine y Caruso en la lista de lesionados.

“Escucha, esto no es misión cumplida, pero es bueno ser relevante y estar en pelea en juegos que son intensos e importantes. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero estamos contentos donde estamos hasta ahora”, finalizó Reinsdorf.