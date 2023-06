Para el dirigente Juan Cardona, el pareo clave en la serie de cuartos de final entre los Capitanes de Arecibo y los Mets de Guaynabo está en el choque entre los armadores Walter Hodge Jr. y Gary Browne.

En la derrota 96-82 el lunes en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, Hodge cometió dos faltas en los primeros cinco minutos del encuentro y Cardona tuvo que sentar al vigente Jugador Más Valioso del torneo para protegerlo.

Hodge Jr. finalizó con 13 puntos y cinco asistencias en 26 minutos de juego, el mayor tiempo acumulado en la segunda mitad. Cometió un total de tres faltas. Browne, por su parte, jugó 29 minutos para 12 unidades, seis asistencias y tres infracciones en el triunfo.

Son estadísticas inaceptables para Cardona, quien quiere ver a dos de los mejores bases nativos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) dándolo todo en la postemporada.

“El juego es de jugadores. Cuando Walter Hodge no juega la primera mitad completa...no te estoy diciendo que no va a pasar lo mismo en Arecibo pero pienso que el juego de jugadores. Cuando ves un partido de alto nivel, tú no ves a nadie saliendo por faltas. Dejas que el otro equipo te gane. No que tu mejor jugador esté en el banco con dos faltas comenzado el partido”, comentó Cardona a El Nuevo Día luego del encuentro.

“El pareo es uno brutal entre Browne y Gary. Es cuestión de que, quien gane, sea mejor que el otro. No es que uno de los dos esté jugando 20 minutos y el otro juegue 15. Así es una pelea fácil. Walter o cualquiera. Cuando Guaynabo vaya a Arecibo, el juego es de jugadores. Esta serie va a ser larga. Entonces, ¿la gente va a pagar un boleto por no ver a los tipos jugar? Es mi opinión. (El arbitraje) tiene que ser consistente”, agregó.

Arecibo terminó con 26 faltas, mientras que Guaynabo terminó con 20. En la línea de tiros libres, Guaynabo atinó 20 en 22 intentos. Los Capitanes consiguieron 14 tantos en 18 tiros en la línea de los suspiros.

Los Capitanes reciben a los Mets, arriba en la serie 1-0, el jueves en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.