Si Puerto Rico desea salir de Colombia con el boleto que lo llevaría al Mundial de Baloncesto en agosto, deberá evitar que los sudamericanos vuelvan a dominar los rebotes ofensivos y los segundos tiros, que fueron un dolor de cabeza cuando chocaron en noviembre en el Coliseo Roberto Clemente.

Pero no son aspectos técnicos del juego, sino un intangible, lo que preocupa al dirigente de los Capitanes de Arecibo en el BSN, Tony Ruiz, cuando se le pide su opinión y análisis del crucial partido que marca el cierre de las ventanas clasificatorias de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), con miras al certamen mundialista que tendrá a lugar en Filipinas, Japón e Indonesia, del 25 de agosto al 10 de septiembre.

Los boricuas buscarán este domingo su clasificación a la Copa del Mundo cuando se enfrenten a los colombianos. Una victoria les dará el pase automático. Una derrota, los dejaría a merced de que al menos uno de los dos equipos con su mismo récord (7-4) al momento, Brasil o México, pierdan su último encuentro.

PUBLICIDAD

“Lo primordial aquí es no tener exceso de confianza y no pensar que nos vamos a apuntar un juego fácil, por lo holgado que México le ganó a Colombia. Ya pasamos la primera prueba. Teníamos dos pruebas, y ya pasamos la primera. Que para todos, era casi imposible, pues era ir a Brasil, la ruta (larga), el viaje, el poco descanso y las distintas situaciones”, dijo Ruiz recordando que los colombianos vienen de perder el jueves vía paliza 113-54 en su propia cancha.

“Yo creo que este equipo ha tenido la preparación más adecuada, con el acuartelamiento que tuvieron en Miami; el compromiso que había desde que se acabó la ventana anterior, que sabían lo que iban a hacer. Sabían que nuestra clasificación era en dos juegos. Pues ya estamos en un 50 por ciento. Como diríamos, ya estamos en aduana, lo que nos falta es entregar el boleto. Pero hay que terminarlo y no caer en exceso de confianza”, agregó haciendo alusión al espectacular triunfo del jueves, 92-90, con un tiro brincado al sonar de la chicharra por parte de Tremont Waters.

Cuando se le pidió entonces que analizara qué aspectos técnicos del juego son los que la Selección Nacional y su dirigente Nelson Colón deben enfatizar para llevarse la victoria en casa ajena, Ruiz insistió en el mismo aspecto emocional de los jugadores, de no confiarse.

Y en parte, no es que le reste mérito a los aspectos importantes del juego, sino que recuerda muy bien que Puerto Rico pudo hacer los ajustes necesarios el pasado 11 de noviembre en el Clemente, cuando Colombia jugó de visitante y los boricuas se impusieron 91-79.

PUBLICIDAD

Tremont Waters, con la bola, terminó con 21 puntos en el primer partido entre boricuas y colombianos. (Especial GFR Media / Stephanie Rojas)

En dicho partido, correspondiente a la quinta ventana clasificatoria, Colombia salió agresivo en las tablas y dominó 28-18 en los rebotes durante la primera mitad. Y se mantuvo en juego por canastos en segundas oportunidades maximizando las capturas ofensivas. Al terminar el tercer periodo, los colombianos amenazaban con dar un tablazo en suelo boricua, cuando ganaban 59-58.

Luego de un empate 61-61, fue que la Selección comenzó a irse en escapada.

“Lo que pasa es que en el primer cuarto, y en la mitad del segundo, ellos hicieron un ‘field night’ con nosotros en el área de los segundos tiros. Nos dominaron porque nos pegaron y ellos aprovecharon esa parte de los rebotes ofensivos. Pero luego hicimos el ajuste en el tercer y cuarto periodo y ahí tuvimos el control, y por eso obtuvimos la victoria”.

“Colombia es un equipo físico, un equipo que si viene metiendo el tiro largo es peligroso. Pero ellos más bien van en bonche al área de los rebotes, y nosotros tenemos que empezar a hacer ese ‘box out’ para no darles segundas oportunidades a ellos. Porque por su corpulencia, su estatura, su físico, nos pasaron factura en el partido anterior a pesar de que logramos la victoria. Por eso digo que lo más importante es que no haya exceso de confianza, y número dos, si vamos a lo técnico, es el físico. No irme del tú a tú con ellos. Es realmente hacer el trabajo difícil, porque los segundos tiros fueron los que nos pasaron factura”, analizó Ruiz.

PUBLICIDAD

Los colombianos no estuvieron efectivos en la primera mitad del juego en el Clemente en noviembre, al tirar de 18-4 de tres puntos. Pero en la segunda mitad calentaron y se fueron de 21-9, para un formidable 43% desde el arco, en comparación al pobre 22% de los 20 minutos iniciales. En total, los colombianos colaron 13 bombazos, uno más que Puerto Rico.

Por otro lado, Puerto Rico permitió a Colombia 20 puntos en segundos tiros, demasiados a pesar de que al final del juego la diferencia en ese renglón fue de solo un punto a favor de los sudamericanos, 20-19. Pero en total de rebotes dominaron 49-42 a los boricuas, y en rebotes ofensivos 20-12.

Stephen Thompson, Gian Clavell y Tremont Waters cargaron la ofensiva por Puerto Rico en dicho partido, con 24, 22 y 21 puntos, respectivamente.

“Colombia ha jugado muy bien. Por eso es que me sorprende lo holgado que perdieron el último juego contra México. Hay que ver cuál es el Colombia que se va a presentar mañana (hoy), si es el de las ventanas anteriores, que fueron juegos cerrados y estuvo ahí todo el tiempo, o el que jugó contra México, que realmente le dio un nocaut desde el inicio. Pero estos juegos (como el de hoy) me preocupan porque ellos (colombianos) no tienen nada que perder. Recuerda que están eliminados, pero hay algo importante, y es el orgullo. Juegan en su casa, ante su fanaticada, y esos tipos son orgullosos. Van a decir, ‘espera, no vamos a permitir que nos suceda lo que nos pasó en el juego anterior’”, concluyó Ruiz.