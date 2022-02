La armadora Dayshalee Salamán anunció este jueves en la tarde que se tomará un tiempo de descanso del Equipo Nacional femenino de baloncesto en lo que supera la pérdida de su padrastro en un accidente en Estados Unidos.

La estelar jugadora comunicó su decisión a través de una publicación en sus redes sociales un día después de que se anunciara el listado de jugadoras que verá acción en el clasificatorio a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2022, que se llevará a cabo del 10 al 14 de febrero.

El nombre Salamán, quien ha sido parte integral del combinado patrio en los últimos años, no apareció en la lista de las intregrantes que jugarán en Washington D.C. y Santo Domingo, República Dominicana a partir de la próxima semana.

En su mensaje, la canastera escribió que “con mucho dolor me toca darle un ‘stop’ al deporte que me lo ha dado todo, y en este caso una pausa para representar a Puerto Rico, que siempre me ha apoyado y me ha brindado los mejores momentos de mi vida, pero me toca pausar, sanar y curar”.

“Como muchos saben mi familia y yo perdimos a una persona muy especial en nuestras vidas y sin que me quede nada por dentro les notifico que necesito tomar un break”, añadió la balonceslista que fue parte de la selección que estuvo presente en el AmeriCup, donde Puerto Rico ganó plata, y en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Mentalmente no estoy lista para volver a una cancha, necesita tiempo y espacio con mi familia. Pronto volveré. Los amo”, concluyó la competidora, quien firmó el escrito con su nombre y su primer apellido y con el apodo por el que la conocen por su fogosidad en cancha, “Dinamita”.

La publicación también acompañada de una foto de la jugadora con su camiseta del equipo nacional.

El accidente en el que su padrastro perdió la vida ocurrió en noviembre del pasado año. En ese momento se informó que el hombre falleció en un accidente trágico cuando chocó su camión contra una edificación mientras intentaba evitar chocar a un conducto ebrio que invadió su carril.

En ese momento, Salamán estaba activa en la serie final del Baloncesto Superior Nacional con las Cangrejeras de Santurce. Su quinteto jugaba ante las eventuales campeonas, Gigantes de Carolina.