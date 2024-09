“De una manera u otra, va a llegar”: alcalde de Isabela y grupo de inversionistas buscarán comprar una franquicia activa en el BSN y mudarla para convertirla en los Gallitos

Es la cantidad de veces que el vigente primer ejecutivo municipal ha intentado sin éxito que Isabela vuelva a albergar una franquicia en la liga superior. Pero no parece darse por vencido.

Además de decidir la fecha de inicio del próximo torneo 2025, para el 15 de marzo, la junta de gobierno decidió que no aprobará otra nueva franquicia vía expansión, por lo que la matrícula seguirá siendo de 12 equipos.

“Solamente descartando los equipos que son franquicias que no se pueden mover (de pueblo), tenemos conversaciones con algunas de estas franquicias que restan, porque no tuvieron campañas exitosas en términos de asistencias y de recaudo. Albergamos la posibilidad de que acojan una oferta que estamos presentando, para entonces finalmente poder hacer una presentación en la liga y que nos avalen”, expresó Méndez.

“Pero hay otras franquicias que no tienen esa restricción porque no son franquicias fundadoras del BSN”, dijo, sin querer entrar en detalles.

“Informalmente, este sería como mi quinto intento. Tuve conversaciones previas con un equipo médico de Ponce, con un grupo del área metropolitana… he tenido varias conversaciones con diferentes grupos. Y ahora esta conversación que tuve con Víctor Manuelle, Wisin y Paco López , realmente es una muy seria, porque ya estamos hablando de que el dinero no es la limitación ”, añadió el alcalde, refiriéndose al anuncio que trascendió la pasada semana de que se había reunido con dichas personalidades en un esfuerzo por devolver a Isabela un equipo en el BSN.

“No sé cuál es el miedo que hay para no permitir que Isabela tenga franquicia, pero si nos cerraron la puerta de la franquicia nueva, todavía tenemos la otra puerta abierta de traslado, de compraventa. Estamos reforzando esa conversación y esperamos que sea lo antes posible, y podamos presentar a la liga formalmente una petición”.

Escuchó rumores de cabildeo en contra

A preguntas de El Nuevo Día sobre si ha habido alguna explicación a fondo para frenar la expansión de la liga, contrario al interés de crecimiento que hasta recientemente hubo, Méndez dijo que aunque no le consta que sea cierto, han habido rumores insistentes de un cabildeo en contra de que Isabela obtenga una franquicia.

“No lo puedo probar, pero los rumores fuertes es que hay un cabildeo intenso de Quebradillas para que en esta zona no haya baloncesto, para ellos tener un control en términos de lo que son auspicios. Pero eso contrasta grandemente con la manera en que Quebradillas ha manejado su franquicia. La pasada temporada y la anterior (2023), Quebradillas regalaba los palcos y el problema económico ellos no lo tenían presente. Así que no entendemos cuál es la negativa, si fuera cierto”, expresó el alcaldce.