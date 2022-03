El veterano armador Denis Clemente llegó a un acuerdo con los Brujos de Guayama para jugar la temporada 2022 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) después de activar la “cláusula Monrouzeau” para entrar a la agencia libre.

La cláusula en cuestión es una contenida de Clemente que firmó en el 2020 con los Capitanes de Arecibo y su entonces apoderado Luis Monrouzeau, por un término de tres campañas. Según esa cláusula, Clemente podía rescindir el contrato unilateralmente si Monrouzeau dejaba de ser el apoderado de los Capitanes luego de que ellos hubieran jugando las primeras dos temporadas bajo ese acuerdo.

El escolta Wil Martínez también firmó en 2020 con los Capitanes y obtuvo la agencia libre tras hacer una reclamación a la liga. Martínez jugó en 2021 con los Gigantes de Carolina y este año firmó con los Piratas de Quebradillas luego de que el director de torneo del BSN, el licenciado José Solá, falló a su favor validando la cláusula contractual.

En el caso de Clemente, este solicitó su libertad al BSN pero fue denegada. Tras una apelación, el canastero llegó a un acuerdo con el apoderado de los Brujos Rafael Rodríguez para jugar este año con el quinteto.

“Mientras se daba el proceso apelativo, las partes no dejaron de conversar. Al final, el jugador y el apoderado de los Brujos se entendieron, q era lo más importante. El jugador se comprometió a no continuar el proceso apelativo y Guayama se comprometió a no reservar al jugador cuando finalice la temporada”; dijo Rafael Otero, abogado de Clemente.

El año pasado, Clemente fue cambiado de los Capitanes de Arecibo a los Cariduros de Fajardo y, en el mismo día, fue movido a los Cangrejeros de Santurce. A principios de año, fue enviado a Guayama en un paquete que incluyó a Gian Clavell rumbo a Santurce.

“Dicho eso, las partes no se cerraron las puertas durante el proceso, al contrario, se abrieron. Ambas partes tienen interés, y así lo hicieron constar, de que la relación de trabajo se extienda luego de esta temporada. Denis está entusiasmado de jugar con los Brujos y el apoderado está bien complacido en tener a un jugador del calibre de Denis. Entendemos que el acuerdo es uno satisfactorio para ambas partes”, agregó Otero.

Tras el pacto de Clemente con Guayama, el armador de los Leones de Ponce es el único atleta que resta que puede activar la cláusula para entrar a la agencia libre.