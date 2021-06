Las hazañas de Devin Booker en la postemporada de la NBA tienen al escolta de los Suns de Phoenix en boca de todos. En esta temporada, se ha consolidado como un jugador elite y que no lo teme a los grandes escenarios. Es toda una estrella en la liga de baloncesto más importante del mundo.

No hace mucho, Booker figuraba en las listas de reclutamiento de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR). Para el 2015, incluso, se intentó reclutarlo para que jugara para la Selección Nacional, en ese entonces bajo el dirigente Rick Pitino, en los Juegos Panamericanos. Según reportes de prensa, no hubo intercambios muy formales, más allá de envíos de correos electrónicos a su agente.

Pero, ¿cuál es el nexo de Booker con Puerto Rico?

Múltiples reportes de prensa indican que la madre de Booker, Verónica Gutiérrez, es de ascendencia puertorriqueña. No obstante, ni Gutiérrez ni Booker han especificado cuál es su vínculo con Puerto Rico. Booker es hijo del exbalonceslita Melvin Booker, quien es estadounidense.

Esto no amilanó a la FBPUR. Incluso, el propio Booker, en el 2016, expresó que había recibido un acercamiento para jugar por Puerto Rico, lo que confirmó que estaba al tanto de su nexo con la isla.

En declaraciones ofrecidas a ESPN Deportes en una historia publicada en el 2016, Booker reconoció que aún no estaba claro sobre si jugaría por Estados Unidos o por Puerto Rico. Booker nació en 1996 en Grand Rapids, Michigan.

“No tengo claro, todavía, lo que voy a hacer al respecto”, confesó Booker a ESPN Deportes en el 2016. “Ellos (Puerto Rico) nos han contactado, pero, por ahora, no sé lo que sucederá o que rumbo voy a tomar y por el momento, estoy disfrutando cada día, aquí, con mi equipo”, agregó el entonces novato.

Más relacionado con México

Sin embargo, Booker sí ha sido más vocal con sus raíces con México. Verónica Gutiérrez es hija del mexicano Jesús Gutiérrez, quien emigró de México a Estados Unidos.

“Era un tipo realmente cariñoso”, dijo Booker sobre su abuelo en una entrevista con The Athletic en el 2019. “Siempre ayudaba a mi mamá cuando lo necesitaba, lo cual era muy importante para mí. Ella siempre hablaba de su carácter y de lo cariñoso que era, y de cómo él era la columna vertebral de la familia “.

De hecho, la propia Verónica Gutiérrez le expresó a The Athletic que su hijo había mostrado un mayor interés por conocer sus raíces mexicanas. En sus declaraciones, Gutiérrez enfatizó en que su linaje mexicano viene por su padre, Jesús Gutiérrez. Verónica no hizo alusión a la nacionalidad de su madre, la abuela de Devin, de quien se desconoce públicamente su origen. Según el reglamento de FIBA, un jugador puede representar el país de sus abuelos, a pesar de no haber nacido allí.

“Creo que es una combinación de envejecer y estar expuesto a más cultura”, expresó Gutiérrez a The Athletic sobre el interés de Booker. “Tengo una familia mexicana muy tradicional por parte de mi padre, pero la vida de Devin ha estado bastante ‘en movimiento’ con la escuela, el béisbol y los veranos en Mississippi. Creo que es por eso que ahora está ansioso por aprender más”.

Booker visitó México por primera vez en el 2017, cuando los Suns jugaron allí dos partidos. Tres años después, en el 2020, Booker habló en una entrevista con nba.com cómo su tiempo en la ciudad de Phoenix le ayudó a acercarse aún más a las costumbres latinas.

“Cuando fui seleccionado en el sorteo por Phoenix, por primera vez en mi vida finalmente pude ver la cultura hispana que me rodeaba”, dijo Booker. “Conduces por la ciudad, miras las gradas en el juego y lo ves. Eso me hizo querer aprender sobre mí de manera mucho más honesta porque simplemente no había estado presente. Estar aquí en Phoenix me ha hecho consciente de vivir en la cultura “, dijo en ese entonces.

“Algunos de mis momentos favoritos como un niño fue con mi madre, preparando los platos originales mexicanos que aprendió de su padre, o cuando tuvimos la oportunidad de visitar a mi abuelo en los fines de semana en su ciudad y él cocinar para nosotros. Esos fueron los momentos más agradables: simplemente sentarse, pasar tiempo en familia y disfrutar de una buena comida”, abundó.

Jugará con Estados Unidos

Las gestiones de la FBPUR nunca rindieron frutos y la ruta ascendente de Booker en la NBA le ha ganado la atención de Estados Unidos.

En el 2016 fue reclutado por Estados Unidos para formar parte de un grupo que entrenó contra la selección olímpica. Y tras su explosión esta temporada, en la que llevó a los Suns a la final del Oeste, múltiples medios confirmaron que Booker jugará por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano.