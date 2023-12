La Selección Nacional femenina de baloncesto 3x3 cayó el domingo ante Canadá 17-13 en los cuartos de final del AmeriCup y con este resultado culminó su participación en el torneo con récord de 2-1.

Con esta derrota frente al público boricua en el atrio del Distrito T-Mobile en el Centro de Convenciones de San Juan, Puerto Rico perdió una de las oportunidades para obtener un boleto al preolímpico del próximo año.

La mejor canastera boricua fue Ashely Torres con cuatro puntos y dos rebotes. Mientras, Tayra Meléndez, Annelisse Vargas y Mari Plácido aportaron tres tantos cada una.

Torres, cuando apenas llevaban ocho segundos del encuentro, abrió el marcador para Puerto Rico. Esos primeros segundos fueron el único momento en que las boricuas tuvieron la ventaja.

Las canadienses consiguieron una ventaja de 4-1, pero un doble de Vargas recortó el déficit a 4-3, cuando restaban 6:39 del partido.

PUBLICIDAD

Canadá volvió a despegarse 7-4, pero ante la insistencia del público y de las propias jugadoras boricuas de sacar el juego en casa, Vargas atinó otro doble para poner la pizarra 7-6.

La euforia de estar a un solo punto, no duró ni 15 segundos cuando Kacie Bosch penetró un tiro de dos para el 9-7.

“Nos afectó algunos momentos claves donde hicimos un push, te meten un doble, vuelvo y lo acerco a un punto, vienen y me dan otro doble... y eso te quita un poquito el ritmo que tenías. Ya tienes a la fanaticada de tu lado, y al ellas meter ese doble, pues te duele un poquito. Son momentos que no pueden pasar, son momentos de defensa que no puedo dejar pasar”, compartió Meléndez a El Nuevo Días tras la derrota.

“Me costó todo”, agregó la nueva integrante del 3x3 nacional y campeona de las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSN).

“No te puedo decir que estoy satisfecho porque lógicamente estábamos buscando ese pase a la semifinal, pero estábamos jugando contra un gran equipo, sabemos la potencia que es Canadá en el baloncesto 5x5 y 3x3, en este caso era 3x3″, expresó, de otro lado, el entrenador del equipo patrio, Leonel Avilés, luego de la eliminación.

“Las muchachas trataron de hacer el mejor trabajo posible, seguimos el plan, estuvimos ahí cerca de ellas, llevamos dos AmeriCup cerca de ellas y vamos a seguir acercándonos al resultado que estamos buscando”, añadió el entrenador.

PUBLICIDAD

En la victoria, Jamie Scott fue la máxima anotadora de Canadá con seis tantos.

Canadá, segunda en el ranking de América, sentenció el partido cuando restaban 1:40 por jugarse y Scott cobró una falta que colocó el marcador 13-8. Eventualmente, las canadienses sumaron tres puntos más por tiros libres.

“No era lo que esperábamos, pero sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una potencia”, comentó Torres. “Sabíamos que desde un principio iba a ser un juego reñido, pero lo dimos todo. Las cuatro dimos lo mejor de nosotras, y al final no tuvimos el resultado que queríamos, pero así es el baloncesto y vamos a prepararnos para el próximo”.

Puerto Rico, quinto en América, terminó invicto la fase de grupos tras vencer a Jamaica en la prórroga y a México el viernes.

“Seguimos trabajando, incluimos a Tayra Meléndez ahora a la plantilla del 3x3. Esperemos que este próximo año sea de gran ayuda para ella y para el grupo, a ver si en la próxima competencia podemos estar un poquito más cerca de lo que queremos”, añadió Avilés.

Más tarde el domingo, el Equipo Nacional masculino buscará el pase a las semifinales del torneo cuando enfrenten a Argentina.

Este torneo contó con la participación de 34 conjuntos: 19 masculinos y 15 femeninos. En la rama masculina también se otorga un pase al preolímpico de cara a París 2024.