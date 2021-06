El dirigente de la Selección Nacional de baloncesto femenino, Gerardo “Jerry” Batista, no titubeó en criticar el sábado a FIBA por la disparidad que tienen las Copa Mundiales de ambos géneros.

El torneo mundialista femenino, que se jugará en Australia en 2022, redujo la participación de 16 a 12 quintetos. El Mundial masculino, por su parte, subió su matrícula para el Mundial de China de 2019 a 32 escuadras, un aumento de ocho plazas.

Puerto Rico, que tiene a su programa adulto femenino en su mejor momento con la clasificación histórica a los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, compite esta semana en el torneo AmeriCup que se celebra en el coliseo Roberto Clemente de San Juan y que otorga cuatro boletos a los clasificatorios mundialista a celebrarse el próximo noviembre.

PUBLICIDAD

“Mira, tú me pones ese tema a mí. Aun estando en un evento de FIBA, yo creo que es un tema a discutir fuertemente”, respondió Batista al ser abordado sobre el tema en conferencia de prensa luego del triunfo de las boricuas sobre Argentina el sábado en la noche.

“Mucho se habla de equidad a nivel mundial pero, sin embargo, en el mundial del año que viene se reducen los espacios. En el de varones aumenta. Nosotros, que estamos en femenino, no estamos de acuerdo. Creemos que es injusto. Al final, entiendo que todo tiene que ver con el dinero, pero si queremos que el deporte de baloncesto femenino crezca, esas cosas no pueden pasar. ¿En qué nos afecta? No solo nos afecta a nosotros, si no a otros países que tienen la esperanza de participar en un Mundial”, agregó.

Puerto Rico jugó su primer Mundial en 2018 cuando logró la clasificación a la edición de Tenerife, España.

“Nosotros hemos ido poco a poco subiendo de nivel. Nos falta mucho camino todavía para llegar al nivel de Canadá, Brasil y Estados Unidos. Pero la única forma que nosotros, los países que queremos llegar a ese nivel, podemos progresar es enfrentándose a equipos de ese nivel. Al bajar los espacios en el Mundial pues nos afecta”, indicó.

Pese a la nueva dificultad para volver al certamen mundialista, Batista mostró optimismo con las posibilidades de la Selección de repetir la hazaña luego de alcanzar las Olimpiadas, torneo en el cual participan solo 12 representaciones.

PUBLICIDAD

“Lo que sí tenemos que entender que el proceso es un poco más fuerte y tenemos que trabajar un poco más fuerte. Ahora mismo, logramos el pase a las Olimpiadas, donde hay 12. Así que tenemos que repetir el trabajo y tratar de cualificar y levantar nuestra voz, todas las jugadoras, y las personas envueltas en el baloncesto, a que FIBA entienda que estas cosas no pueden pasar, no pueden pasar”, recalcó.

Puerto Rico enfrenta el domingo en la noche a Estados Unidos luego de sumar victorias frente a Venezuela y Argentina en las primeras dos jornadas de la fase de grupos de la AmeriCup.