Jennifer O’Neill anotó 17 de sus 20 puntos en la primera mitad y Puerto Rico registró una segunda dominante victoria en el torneo AmeriCup al doblegar estar vez al diezmado combinado de Argentina 79-56 para estar más cerca de la clasificación a las semifinales del torneo que se celebra en el coliseo Roberto Clemente.

Puerto Rico, que venía de aplastar el viernes 80-50 a Venezuela, tiene marca de 2-0 en el Grupo B rumbo a un choque de invictas el domingo contra la poderosa Estados Unidos (1-0) a partir de la 9:00 p.m. Las estadounidenses vienen de despachar 102-39 a República Dominicana (0-2) en su debut el sábado.

Argentina llegó al encuentro sin tres de sus jugadoras principales. La capitana Melisa Gretter, la subcapitana Agostina Burani y Andrea Boquete.

Las primera dos dieron positivo a COVID-19 a su llegada a la isla y la tercera está fuera por rastreo. Pese a las bajas sensibles, Argentina venía de una inspiradora victoria contra las dominicanas el viernes 64-46. Regresaron muy motivadas al Clemente el sábado pero la alegría duro poco al verse con unas boricuas olímpicas en su mejor momento.

Isaly Quiñones fue la segunda mejor anotadora de Puerto Rico con 13 puntos, seguida por Dayshalee Salamán con 12 y Jazmon Gwathmey finalizó con 10.

“Este un juego fue bien importante para nosotros, un partido que queríamos dominar porque queremos terminar entre los primeros dos puestos del grupo. Le tenemos gran respeto a Argentina. Hicieron un gran trabajo aún sin sus jugadoras claves. Nos preparamos para este juego y gracias a Dios lo pudimos dominar”, dijo el dirigente de Puerto Rico Gerardo “Jerry” Batista tras la victoria.

“Estados Unidos tiene mucho talento a pesar de que sean colegiales porque en unos años las vas a ver en la WNBA. Son muy talentosas y grandes. Nos vamos a preparar para ese juego mañana”, agregó sobre el próximo choque.

O´Neill fue veneno para las argentinas en los primeros minutos de parcial inicial, encestando siete puntos consecutivos con su fina puntería a la larga distancia. El dirigente Gerardo “Jerry” Batista comenzó el partido con sus piezas más altas para parear con la altura de las sudamericanas, tienen en la pintura como titulares a Isaly Quiñonez y Tayra Meléndez.

Tras la destacada actuación de O´Neill, le tocó el turno a Dayshalee “Dinamita” Salamán para deslumbrar como protagonista de la segunda unidad. La fogosa canastera se movió con rapidez entre la defensa argentina para colar siete tantos y Puerto Rico ganar el primero periodo 23-8.

Salamán continuó con su gran desempeño en los primeros minutos del segundo cuarto antes del regreso de las titulares boricuas, quienes se adueñaron del tabloncillo con un avance de 12-3 para poner la pizarra 38-17 a su favor.

“Me he sentido bien. Me preparé para este momento. Bendecida y contenta de estar de vuelta con el equipo, de ver me bien y sentirme bien que es lo más importante en este momento”, declaró Salamán, operada de la rodilla izquierda por una rotura en el ligamento anterior cruzado.

Una seguidora de Puerto Rico levanta un cartel del rostro de la jugadora Dayshalee Salamán durante el choque ante Argentina. (David Villafane/Staff)

Con un total de 28 tantos en el segundo parcial, Puerto Rico dominó la primera mitad 51-25 para una ventaja cómoda en el descanso. La ofensiva local estuvo aceitada en los primeros 20 minutos, tirando para un 52.8 por ciento, y un mínimo de cinco errores frente a 11 pifias de las visitantes.

Con el partido en sus manos y unas argentinas erráticas, Puerto Rico disminuyó la intensidad en la segunda parte, preservando su ventaja de doble dígitos. Argentina aprovechó y ganó el cuarto 20-18, ventaja que no hizo mucha diferencia en el marcador pero que mantuvo alerta a las boricuas para evitar una remontada.

Luego del partido, Batista señaló el bajón del desempeño de Puerto Rico en la segunda parte.

“Jugamos buena defensa en la primera mitad, y fuimos efecticos en ofensiva. En la segunda mitad, nos apartamos de nuestro sistema y ellas hicieron un gran trabajo. Fue ese partido de esos que la primera mitad fue una cosa y la segunda otra”

Por Argentina, Victoria Gauna fue la mejor con 13 unidades.