Phoenix - Draymond Green sigue perdiendo los estribos. Su equipo sigue perdiendo partidos de baloncesto.

Los Warriors de Golden State perdieron otro juego el martes por la noche, cayendo 119-116 ante los Suns de Phoenix. Fue una noche frustrante que empeoró cuando Green fue expulsado una vez más después de golpear a Jusuf Nurkic en la cara mientras los dos luchaban por la posición en el tercer cuarto.

Golden State, una franquicia que ha ganado cuatro títulos en la última década, tiene marca de 10-13 esta temporada y ahora Green podría enfrentar otra suspensión de la liga. Ha pasado menos de un mes desde que el cuatro veces All-Star fue suspendido cinco juegos por la NBA por aplicar una llave de cabeza a Rudy Gobert de Minnesota durante un altercado en noviembre.

El jugador de 33 años dio un mea culpa tras el partido del martes, pero no está claro si podrá escapar de un castigo adicional de la NBA.

“Él estaba tirando de mi cadera y yo me alejaba para vender la falta”, explicó Green. “Me puse en contacto con él. Como sabes, no soy alguien que se disculpe por las cosas que quise hacer, pero sí le pido disculpas a Jusuf, porque no tenía intención de pegarle”.

La expulsión número 18 de Green, la mayor entre jugadores activos, fue otro momento desconcertante para el delantero veterano. Podría conducir a una mayor disciplina, especialmente porque la liga citó el historial de actos antideportivos de Green al emitir su sanción anterior.

“Lo necesitamos, necesitamos a Draymond”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Él lo sabe, hemos hablado con él. Tiene que encontrar una manera de mantener el aplomo y estar ahí para sus compañeros de equipo”.

El arrebato de Green aparentemente surgió de la nada. Él y Nurkic estaban luchando por la posición al comienzo del tercer periodo cuando los dos se enredaron un poco. Green pareció perder ligeramente el equilibrio, pero luego, inexplicablemente, se dio la vuelta y golpeó a Nurkic en la cara con su mano derecha.

“No sé qué le está pasando”, dijo Nurkic. “Personalmente, siento que ese hermano necesita ayuda. Me alegro de que no haya intentado estrangularme... Eso no tuvo nada que ver con el baloncesto. Simplemente estoy ahí afuera tratando de jugar baloncesto”.

Nurkic inmediatamente cayó al suelo después del golpe, pero finalmente se levantó y permaneció en el juego. Los árbitros revisaron la jugada antes de sancionar a Green por falta flagrante 2, lo que provoca una expulsión automática.

“Pareció una jugada imprudente y peligrosa”, dijo el entrenador de los Suns, Frank Vogel. “Soy sensible a que nuestros muchachos sean golpeados en jugadas como esa. No me gustó. Los árbitros hicieron lo que tenían que hacer. La liga hará lo que tenga que hacer”.

Otros Warriors estaban molestos el martes por razones que no tenían nada que ver con la expulsión de Green. Kerr jugó con una alineación en su mayoría reservas en los minutos finales, enviando a la banca al cinco veces All-Star Klay Thompson.

Thompson, que anotó siete puntos con dos de 10 tiros en 27 minutos, estaba obviamente molesto después del partido. Para una franquicia orgullosa que ha tenido mucho éxito en los últimos 10 años, estos son días difíciles.

“Por supuesto que me frustra”, dijo Thompson. “¿Crees que me voy a relajar? Soy tremendamente competitivo, hombre. Al final del día, soy una de las personas más competitivas para ponerse este uniforme. Puedo decirlo con confianza.

“Como sea, supongo que no lo traje esta noche”, dijo el jugador sobre su envío a la banca. “Me lo merecía”.

Stephen Curry lideró a los Warriors con 24 puntos.

Devin Booker consiguió 32 puntos, Bradley Beal añadió 16 en su regreso tras una lesión de espalda, para encaminar el triunfo de los Suns.

Los Suns comenzaron el último cuarto con una ventaja de 88-87, luego que Beal atinó un tiro desde la línea de fondo, cuando restaban 1.9 segundos del tercero.

Phoenix se valió de un ataque de 12-0, coronado por un robo de Jordan Goodwin y una clavada de Booker, para tomar la delantera por 109-96 con unos cuatro minutos por jugarse

Los Warriors se acercaron a 115-114 con 15 segundos restantes. Booker respondió con dos tiros libres y Curry falló un triple en la posesión siguiente.