San Germán. Eddie Casiano y los Atléticos de San Germán solo tendrían unas horas para festejar el pase a las semifinales, tras una intensa y agotadora serie de cuartos de final de siete partidos ante Santurce, ya que su próximo compromiso en los playoffs del Baloncesto Superior Nacional (BSN) será el domingo en Bayamón.

Los Atléticos poncharon su boleto a las semifinales la noche del viernes en el séptimo choque de la serie ante los Cangrejeros y ahora se verán las caras con los Vaqueros en una revancha de la final del pasado torneo. Bayamón fue el campeón.

Y Casiano solo tendrá un día de descanso para pasar la página y prepararse para los Vaqueros, quienes llegarán al primer duelo con varios días de descanso. Bayamón eliminó el miércoles a Mayaguez en cinco juegos.

Esta serie será la única que empezará el domingo.

Carolina también adelantó el viernes a las semifinales al eliminar a Quebradillas y comenzará la serie el lunes en Guaynabo.

El deseo de Casiano era el mismo: tener al menos dos días de descanso para arrancar el lunes.

Pero la Liga le informó que su serie abrirá el domingo por la indisponibilidad del Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, debido a la supuesta falta de empleados para la jornada del lunes.

Y el BSN no puede darse el lujo de seguir atrasando la postemporada porque deberá entregar los jugadores a la Federación de Baloncesto local entre el 28 y 29 de julio para el Mundial de FIBA.

A Casiano le cayó mal la información.

“Ahora ganamos y quieren que juguemos el domingo. El espectáculo va por encima de todo... creo que por la mentira no llegamos a ningún lado. No puedes decir que no hay cancha porque no hay empleados en Bayamón”, expresó Casiano para dar a conocer lo que está sucediendo.

“Eso no se hace y caemos en esa trampa. Y entonces tenemos un solo día para practicar y prepararnos para una serie. Simplemente deben dar descanso para tener una serie espectacular. Decir que no hay cancha... estamos grande para eso”, prosiguió con evidente malestar.

¿Y por qué el Coliseo de Bayamón no estará disponible?, se le preguntó.

“Pregúntale a la Liga que nos acaba de informar que supuestamente no hay empleados para trabajar el lunes. Es una pena porque acabamos de jugar siete partidos en la mejor serie (de cuartos de final) y hay (un solo) un día de descanso. Es una pena sea así. Es bien triste que quieran hacerlo de esa manera. Disfrutaremos este día y mañana (sábado) veremos qué hacemos”, sostuvo Casiano con resignación.