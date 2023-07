San Germán.- Nate Mason Jr. se vistió de héroe el viernes con 11 de sus 27 puntos en el cuarto parcial y los Atléticos eliminaron a los Cangrejeros de Santurce por segunda vez seguida en los cuartos de final, esta vez, con un triunfo 78-74 en un séptimo y decisivo partido en un atestado Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

Logrando sobrevivir a una reñida e intensa serie, el equipo del “Monstruo Anaranjado” ahora va a una semifinales contra los Vaqueros de Bayamón, lo que será una revancha de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) del año pasado. Comenzará el domingo en Bayamón.

Es el segundo viaje consecutivo de los Atléticos a las semifinales de la liga con Eddie Casiano en la dirección. En 2022, jugaron en las finales por primera vez desde 1997, pero fueron superados por los Vaqueros en seis partidos.

“Fue una serie buena. Santurce es un gran equipo. De los más poderosos. Estuvimos un poco mermados. Hollis no pudo jugar. Daniels cayó como paracaídas. Pelacoco (Hernández) no pudo jugar los últimos dos juegos. Hicimos lo que teníamos que hacer en nuestra cancha ante una adversidad increíble”, expresó Casiano luego del choque.

“Fue una gran serie para Puerto Rico. Ese es nuestro trabajo: hacer una gran serie para que el fanático disfrute y el baloncesto siga creciendo como lo está haciendo”, añadió.

Will Daniels, quien volvió a jugar por el lesionado delantero estelar Rondae Hollis-Jefferson, tuvo 12 puntos para ser el segundo mejor anotador de San Germán. Josué Erazo y Eric Ayala colaron nueve cada uno.

Los Atléticos se llevaron una luchada primera mitad 41-39 con cesta de José “Money” Rodríguez restando 22 segundos en una ensordecedora instalación sangermeña.

Ningún equipo quiso ceder desde el primer saque del partido. Los Atléticos también ganaron apretado el primer periodo 23-22.

Santurce tuvo discreta actuaciones de dos de sus armas principales en la primera mitad. Emmanuel Mudiay solo encestó cuatro puntos y Ángel Matías tres tantos. El novato Isaiah Palermo sorprendió con siete unidades bajo presión para mantener a los visitantes en juego. Durán lideró a los crustáceos con 12 puntos.

Mason Jr. se encendió en el tercer parcial ocho tantos corridos, incluyendo dos triples en ristra, que alejaron 53-45 a los Atléticos. Contra la pared, Santurce mantuvo el control y pudo cerrar el cuarto abajo solo por dos tantos, 59-57 con canasto de Cliff Durán.

Todo se iba a definir el parcial final, y Mason tomó la batuta por los Atléticos. Bombazo con 5:23 minutos dio ventaja a los locales 68-67. El talentoso importado coló tres canastos más para San Germán aguantar 72-69 con la fanaticada enloqueciendo en las gradas.

Mason Jr. volvió a tener el balón en sus manos calientes en el minuto final y un pase en la pintura a Jorge Brian Díaz para canasto debajo el aro sentenció a Santurce, quien lo dio todo en la carretera en busca del nocaut final.

“Tremendo. Ha sido el líder de nosotros siempre. En esta serie más. Es un chamaco que no tiene límite y es joven. Hizo un trabajo espectacular. Deben estar un poco cansado. Creo que esta serie lo cansó un poco. Pero, fue una serie digna. Creo que la mejor de todas. Muy buena serie de ambos equipos”, resaltó Casiano.

Por tercer año seguido, los Cangrejeros no pudieron dar el salto a las semifinales del BSN. La franquicia volvió como equipo de expansión en 2021 de la mano de Noah Asadd y Jonathan Miranda, productores de Rima Music Entertaiment, con el artista de fama mundial Bad Bunny en función de coapoderado.

Al igual que en 2022, Santurce logró ventaja de 2-1 en la serie frente a San Germán, que respondió con dos victorias consecutivas.

Allans Colón asumió la silla de dirigente de los Cangrejeros, que iniciaron la temporada con Nathan Peavy como técnico en propiedad, en las semanas finales de la fase regular. Santurce tuvo al asistente Xavier Aponte como interino antes de la contratación de Colón.

“Cuando llegué, teníamos un reto, que fue la temporada regular duro. Lo hicimos concientemente de que nos podíamos enfrentar al equipo más difícil por su cancha con el equipo que nadie quería ver en una serie de cuartos. Aceptamos el reto y fuimos juego a juego. Pudimos sacar un juego aquí pero no defendimos el Clemente en el cuarto. Obligamos el séptimo y luchamos hasta lo último”, expresó Colón luego del partido.

“En los últimos dos minutos cometimos errores defensivos que afectaron y ellos ejecutaron. Oye, no estamos hablando de cualquier equipo. Es el equipo subcampeón con la cancha más difícil. No es la mala. Que la gente no malinterprete. No es la fanaticada mala. Es la cancha más difícil de robarte un juego. Vinimos enfocados y ejecutamos el plan de juego. A lo último, ellos ejecutaron mejor”, agregó.

Durán fue el mejor anotador de los Cangrejeros con 16 puntos. Mudiay fue limitado a 14 unidades y Emmanuel Andújar registró 14. Matías, Progreso del Año y finalista al premio de Jugador Más Valioso, tuvo una noche con problemas de faltas y finalizó con cinco puntos y 10 rebotes.

Santurce volvió a controlar la lucha de rebotes ofensivos 18-9, pero solo sacó ocho puntos en segundas oportunidades.