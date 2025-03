El armador fue seleccionado por los Piratas de Quebradillas en el quinto turno de primera ronda. Los Atléticos, en cambio, no tuvieron turnos en las primeras dos rondas. En aquel momento, no se pudo concretar una movida por el base.

“Está por un proceso de terminar la NCAA por las situaciones que pasó. Es borrón y cuenta nueva. Estará trabajando con nosotros. Lógicamente, está claro de todo lo que queremos hacer y está en la disposición de trabajar. No veo problema ninguno. Siempre hemos estado interesados en conseguir jugadores jóvenes en las posiciones de uno y dos. Siempre fue un jugador que nos gustó. Nos ayuda a lo que nosotros queríamos. Se nos dio. No pensaba que se iba a dar porque es difícil conseguir cambios. Tenemos un jugador que nos puede ayudar no tanto ahora, sino también para el futuro”, agregó.