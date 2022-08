Todos los Valores del Año de la temporada 2022 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) fueron entregados el mes pasado, excepto el galardón de Apoderado del Año, atraso que tiene a Eddie Casiano rascándose la cabeza.

El estratega de los Atléticos, quinteto en su primera final en 25 años, cuestionó a la liga por qué, a estas alturas, no se ha premiado a la mejor gerencia de la temporada que, entiende, debe caer en el grupo comandado por el comerciante sargenmeño José “Cheo” Rivera.

“No sé cómo rayos no han sacado el Apoderado del Año. No me diste el Dirigente del Año. No hay problema, ya estoy acostumbrado. Ni ganando el campeonato me lo van a dar. Pero, que no hayan premiado a Cheo con este trabajo y este espectáculo ¿Cómo es posible?”, expresó Casiano.

Los comentarios del estratega vinieron luego de la victoria 86-79 contra los Vaqueros de Bayamón el miércoles en el Coliseo Arquelio Torres para nivelar 1-1 la serie final que continúa el viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Rivera y su grupo adquirieron a los Atléticos de la mano del abogado Pedro Ortiz antes de comenzar la temporada y contrataron a Casiano como dirigente y gerente general. El equipo tuvo su primera temporada con récord sobre .500 desde 2015 y avanzaron a semifinales por primera vez desde 2012.

Despacharon a los campeones Capitanes de Arecibo en cinco juegos para arribar al baile de campeonato tras una ausencia de cuarto de siglo.

En sus palabras, Casiano no pudo evitar receso por no quedar Dirigente del Año, premio que ganó anteriormente en 2009 y 2012 con los Indios de Mayagüez. En 2022, el técnico de los Piratas de Quebradillas Larry Ayuso se agenció el trofeo con 75 puntos, seguido por Christian Dalmau, mentor de los Indios, con 59. Casiano solo tuvo 19 puntos en las votaciones.

Las boletas de los Valores el Año fueron enviadas a miembros de la prensa el pasado 21 de junio con fecha de cierre el 30 de dicho mes. La temporada culminó el 5 de julio con partidos reasignados. Además de los medios, los formularios fueron entregados a personal de narración y comentaristas del BSN, más personal administrativo de los equipos participantes, a quienes le fue requerido votar por un jugador y dirigente de entre los equipos contrarios.

“Estoy en una final y cómo no me lo van a dar. Y no me importa porque es un premio para cuando se retire. Pero algo hay porque no me lo dieron. Es sencillo. Todo lo que hemos hecho y la excusa es que se entregaron las boletas antes de culminar la temporada si el Dirigente del Año es de la temporada. Pero es parte dé. Pero, lo que me molesta es que no ha salido el Apoderado del Año. ´¿Por qué? Tiene que ser Cheo sí o sí. No hay manera. Mira el espectáculo. Estamos en una final pero llevo 34 años esto y entiendo”, argumentó Casiano desde su oficina con un trofeo de “Dirigente del Año” entregado por los fanáticos de la Ciudad de las Lomas.

“Son de la vieja escuela. De “La Cuna” que volvieron a renacer de nuevo con la alegría en el pueblo. Se respira baloncesto. Ellos vieron como fue. Vamos a ser honesto, esto habla por sí solo. Estamos en una final ante un gran equipo. Estamos empate. Aquí nadie esperaba que ganáramos un juego y los muchachos están compitiendo”, indicó.