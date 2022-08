San Germán.- Los nervios se apoderaron de los 5,000 fanáticos presentes en el Coliseo Arquelio Torres cuando los Atléticos olvidaron encestar el balón en el primer inicial y se vieron abajo 23-7 temprano ante los Vaqueros de Bayamón en en el primer partido de una final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la Ciudad de las Lomas en 25 años.

Sin embargo, el “frío olímpico” no fue factor en las filas dirigente Eddie Casiano, un equipo que se ha destacado por sacar agallas y resistir minuto a minuto para lograr su cometido durante la postemporada de la liga.

Los Atléticos cumplieron con su fanaticada ante el susto para remontar y ganar el miércoles 86-79, resultado que niveló la serie 1-1 y que también preservó la racha de 17 victorias en la mítica cancha sangermeña.

El triunfo provocó la primera derrota en los playoffs de los Vaqueros, que llegaron al suroeste de la isla con una seguidilla de 11 éxitos desde la última semana de la fase regular de la liga, más dos series barridas ante los Piratas de Quebradillas y los Leones de Ponce, respectivamente.

“Este equipo no se pone nervioso”, dijo Casiano tras la luchada victoria.

“Si tú los ves en la final es porque no se ponen nerviosos. Perdieron por 24 puntos, por 20 puntos, siempre los cogemos. Estamos, también, ante un gran equipo. Tiene méritos. Nos triplica en salarios, para ser honestos. Sabemos donde tenemos los pies de nosotros y vamos a competir. ¿Que se asustaron? Eso no pasó. Simplemente, no metimos la bola y nos reagrupamos. Si se hubiesen asustado, no hubiesen vuelto para atrás y eso es parte de una final”, agregó.

Con la ayuda de la segunda unidad, San Germán tuvo un segundo parcial de 31 puntos para terminar la primera mitad empate a 38. El esfuerzo continuó en el tercer parcial, tomando la delantera y no perderla hasta la chicharra final con un partido enorme de Rondae Hollis-Jefferson, quien culminó con 25 puntos, 17 rebotes y siete asistencias.

Los suplentes como Luis “Pelacoco” Hernández, Onzie Branch, Glenn Sanabria y Eric Ayala pusieron cada uno su granito de arena para evitar el “robo” de los Vaqueros en el Arquelio Torres.

“Soy creyente de que es un equipo y soy quien más roto (jugadores) el equipo. Hay veces que roto a 11 y 12 (jugadores) en un juego como este y ellos sacan la cara a la hora de la verdad. No me tiembla la mano al ponerlos y los tipos ya saben lo que hacen. Tienen minutos y millaje en las piernas. Es un equipo bien resistente”.

El armador importado Norris Cole, en su segundo juego en el BSN, tuvo su mejor salida con 20 unidades. Ante la presión, los Atléticos sacaron 27 puntos de los 16 errores de los Vaqueros, más sumaron 12 rebotes ofensivos traducidos en 15 tantos.

“Pudimos cerrar. Todavía faltan jugadores que puedan comenzar a calentar y hacer sus tiros como normalmente hacen. Pero, simplemente lo que hicimos fue defender nuestra cancha, como normalmente hacemos, ante una adversidad bastante grande de lo normal”, indicó Casiano.

San Germán viaja de regreso a Bayamón el viernes para el tercer juego de la serie. Los Vaqueros tampoco han cedido en su “rancho” en lo que va de postemporada. Tienen la ventaja de cancha local en la serie final.

Ante el revés, el escolta Benito Santiago Jr. se mostró despreocupado pero perder por primera vez en los playoffs.

“Es el baloncesto, sabemos lo que es. Tenemos la veteranía. Ya mañana practicamos y hacemos los ajustes”, declaró Santiago Jr., quien finalizó con 11 puntos, al asegurar que el grupo no se distrajo con el alboroto en el Arquelio Torres.

“Nosotros jugamos en una cancha ante 12,000 fanáticos (Coliseo Rubén Rodríguez). Los fanáticos aquí son fuertes de verdad pero estamos preparados para eso. Hicimos par de errores y ellos hicieron los ajustes. Ahora es practicar y poner todo en orden, proteger la casa”, añadió Santiago.