El dirigente Eddie Casiano no buscó culpables individuales en la derrota. Elogió la labor del conjunto por su esfuerzo y por su buena demostración de la primera mitad, y así también reconoció que como equipo Puerto Rico falló en mantener el enfoque y la intensidad durante todo el juego.

Puerto Rico deberá enfrentar el sábado el más duro reto en el Repechaje Olímpico cuando tenga que medirse al favorito para quedarse con el único boleto disponible hacia las Olimpiadas de Tokio 2020, el anfitrión del clasificatorio, Serbia. Ese será el ‘premio’ tras perder 90-83 ante un conjunto de Italia al que llegó a estar dominando por 17 puntos, 42-25 cuando todavía quedaban casi cuatro minutos por jugarse de la primera mitad.

“Nosotros tenemos que continuar el estilo de juego que ellos jugaron aquí. Ellos no se amilanan, siguen intentando con su ofensiva. Aunque fallan siguen adelante y dan continuidad en todo”, dijo Eddie Casiano en la conferencia de prensa posterior al partido, reconociendo que Italia pudo mantener su intensidad y enfoque por 40 minutos aunque no le salieron las cosas en los 20 minutos iniciales.

De hecho, en esa primera parte los italianos parecían no poder parear la intensidad de los boricuas. Al tiempo que Puerto Rico lucía con una ofensiva fluida que incluyó la carrera, el tiro largo e incluso el juego a media cancha por algunos instantes, los europeos se veían sin aro aun en intentos de tiro sin marca. Pero la defensa boricua también hizo su parte negando segundos intentos en las posesiones de balón de Italia.

La historia fue otra en la segunda mitad, cuando fue Italia el que comenzó a poner presión en la defensa tras resistir ‘la pegada’ de Puerto Rico en los primeros dos ‘quarters’ antes del descanso.

“Es parte de lo que tenemos que aprender cuando manejamos el balón. Nos pusieron presión, nos dieron dificultades. Tuvieron muchas jugadas cuando nos pusieron presión, y tuvimos 17 errores. Tenemos que estar más enfocados en ciertas situaciones de juego, especialmente cuando ellos vienen a poner presión y a negarle al armador”, agregó el dirigente.

Gian Clavell tira ante la defensa de un italiano. (Suministrada FIBA)

Casiano reconoció que aunque Puerto Rico compitió, todavía le resulta difícil mantener por 40 minutos la intensidad tanto en ofensiva como defensa. Aceptó que el equipo, a la postre se cansó a pesar de que él procuró hacer repetidas rotaciones de personal. De hecho, esos cambios le funcionaron en la primera mitad, cuando trajo a juego a Emanuel Andújar, Chris Ortiz, Iván Gandía e Isaac Sosa, y pudieron mantener el nivel anotando 18 puntos viniendo del banco.

Pero tanto esa ofensiva como la defensa hicieron falta en los últimos 20 minutos de acción.

“Es difícil mantener esa intensidad en ambos lados de la cancha cuando no estás acostumbrado a eso. Es duro. Si ves, dependemos demasiado de ciertos jugadores en las anotaciones, y son humanos. Es difícil. Gary Browne jugó casi 30 minutos y todas las cosas que hizo; casi un triple doble. Se cansó. Y con nuestro banco tuvimos un poco de problemas para sostener el tipo baloncesto que jugamos en el primer cuarto. No hay excusas. No estoy apuntando con el dedo a nadie en el equipo. Es solo que como equipo no podemos sostener ese nivel de baloncesto por muchos minutos”, agregó Casiano.

George Conditt IV anotó nueve puntos en la derrota, incluyendo este donqueo. (Suministrada FIBA)

Gian Clavell fue el mejor del partido por Puerto Rico con 24 puntos pero en efecto lució cansado al final, fallando incluso repetidas tiradas libres aunque ya el juego parecía definido a favor de Italia. Browne se creció con 16 puntos, 16 asistencias y nueve rebotes, pero también se notó cansado y falto de ayuda ante una defensa de Italia que le hizo la vida imposible. Emmy Andújar hizo 11 tantos con cuatro rebotes, y en su debut oficial con la Selección adulta, el centro George Conditt lució prometedor para el futuro del Equipo Nacional con nueve tantos y cuatro rebotes, incluyendo varios donqueos espectaculares.

“Ellos vinieron listos para jugar con intensidad (en la segunda mitad). No pudimos parear la intensidad. Y luego de que no puedes parear esa intensidad, es como estar en una pelea de boxeo en que tratas de volver a la pelea”, dijo por su parte Conditt, quien también lució muy bien durante los partidos de fogueo que tuvo Puerto Rico en Grecia y Croacia antes de arribar a Serbia para el Repechaje.