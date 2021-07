La Selección Nacional de baloncesto no pudo sostener una buena actuación en la primera parte, y perdió hoy ante Italia, 90-83, en el Repechaje Olímpico que se celebra en Belgrado, Serbia.

La derrota deja a Puerto Rico como el segundo lugar del Grupo B, por lo que tendrá que enfrentarse a Serbia en la semifinal del torneo. Serbia dominó el Grupo A con marca de 2-0. Mientras, Italia espera por conocer cuál será su rival de semifinales entre República Dominicana y Filipinas, que jugarán esta noche para definir el otro equipo semifinalista.

Puerto Rico jugará contra Serbia el sábado, y el ganador avanzará a la final en búsqueda del único boleto disponible para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los boricuas tuvieron una demostración de gran nivel en la primera mitad, durante la cual se vieron fluidos en las anotaciones con variedad ofensiva incluyendo el juego de la carrera, el tiro largo y varias penetraciones efectivas atacando el canasto en el juego a mitad de cancha.

Mientras eso sucedía, los italianos se veían imposibilitados de parear la energía de Puerto Rico en esos dos primeros periodos del juego. En los pocos tiros abiertos que tuvieron los europeos no estuvieron tan efectivos como en la segunda mitad, al tiempo que Puerto Rico defendió la línea de tres puntos.

Puerto Rico no solo estuvo al frente la mayor parte del tiempo en la primera mitad, sino que sacó hasta 17 puntos de ventaja, colocando la pizarra 42-25 restando 3:39 del segundo periodo. Ese fue el mayor margen del partido, gracias a la labor ofensiva de Gary Browne y Gian Clavell, quienes anotaron 11 y 9 puntos respectivamente en los primeros 20 minutos. Emanuel Andújar y Chris Ortiz vinieron del banco en esa parte y contribuyeron también con siete y cinco puntos, respectivamente.

Pero los italianos comenzaron a descontar poco a poco el déficit de manera no convencional, desde la línea del tiro libre, aprovechando que los boricuas cometieron faltas seguidas y pusieron al equipo europeo en bonificación. En esa mitad Italia tiró de 12-12 desde la línea del ‘foul’, con buena parte de ellos para cerrar el segundo cuarto antes de irse al descanso del intermedio, perdiendo por solo siete puntos la primera mitad, 44-37, gracias a un ‘rally’ de 12-2.

“Nosotros tenemos que continuar el estilo de juego que ellos jugaron aquí. Ellos no se amilanan, siguen intentando con su ofensiva. Aunque fallan siguen adelante y dan continuidad en todo”, dijo Eddie Casiano en la conferencia de prensa posterior al partido, reconociendo que Italia pudo mantener su intensidad y enfoque por 40 minutos aunque no le salieron las cosas en los 20 minutos iniciales.

“Es parte de lo que tenemos que aprender cuando manejamos el balón. Nos pusieron presión, nos dieron dificultades. Tuvieron muchas jugadas cuando nos pusieron presión, y tuvimos 17 errores. Tenemos que estar más enfocados en ciertas situaciones de juego, especialmente cuando ellos vienen a poner presión y a negarle al armador”, agregó el dirigente.

Puerto Rico fue mejor en la primera mitad en tiros de tres puntos, con siete aciertos en 15 intentos para un 47%. Italia se fue de 21-5 para un pobre 24%. Pero la historia fue muy distinta en la segunda con Italia tirando de 16-9 y totalizando 14 triples, tres más que los boricuas en todo el partido.

Con un tercer periodo de 27-14 Italia le dio la gran virazón al juego. La segunda mitad abrió con Italia prolongando su avance que comenzó mucho antes del descanso, pero Puerto Rico logró una breve reacción y llegó a intercambiar a canastos para mantener una ventja de 56-48 cuando restaban 5:48 del segmento. Un canasto poco después en rebote ofensivo de Chris Ortiz, volvió a darle ventaja a los boricuas de doble cifra, 58-48, pero entonces vendría el halón definitivo de los italianos.

Un rally de 12-0 los puso arriba por primera vez desde el inicio del juego, 60-48, con los triples que comenzaron a llover desde distintos ángulos. Los primeros 11 de esos puntos del rally fueron en un abrir y cerrar de ojos con jugada de tres puntos de Achille Polonara gracias a un donqueo y falta cobrada, un canasto de campo de Nicolo Mannion, y triples consecutivos de Polonara y Simone Fontecchio.

Esos mismos tres jugadores fueron los mejores anotadores del juego por Italia con 21 puntos cada uno.

Casiano reconoció que aunque Puerto Rico compitió, todavía le resulta difícil mantener por 40 minutos la intensidad tanto en ofensiva como defensa. Aceptó que el equipo, a la postre se cansó con todo y que él procuró hacer repetidas rotaciones de personal.

“Es difícil mantener esa intensidad en ambos lados de la cancha cuando no estás acostumbrado a eso. Es duro. Si ves, dependemos demasiado de ciertos jugadores en las anotaciones, y son humanos. Es difícil. Gary Browne jugó 30 minutos y todas las cosas que hizo; casi un triple doble. Se cansó. Y con nuestro banco tuvimos un poco de problemas para sostener el tipo baloncesto que jugamos en el primer cuarto. No hay excusas. No estoy apuntando con el dedo a nadie en el equipo. Es solo que como equipo no podemos sostener ese nivel de baloncesto por muchos minutos”, agregó Casiano.

Por Puerto Rico, Gian Clavell fue el mejor con 24 puntos, seguido por Browne, quien casi hizo un triple doble con 16 puntos, 16 asistencias y nueve rebotes. Pero Isaiah Piñeiro, quien se supone que sea la tercera ‘voz’ en la ofensiva, terminó con apenas ocho y sus primeros tres tantos vinieron a llegar en el tercer periodo. Emanuel Andújar hizo 11 puntos con cuatro rebotes viniendo del banco.

Puerto Rico cerró el tercer parcial sin anotar en los últimos 5:19 minutos. e Italia aprovechó para colocarse con ventaja de 64-58, antes de que Michele Vitali abriera el último cuarto con otro triple.

La última reacción boricua, que pareció darle oportunidades, llegó luego de caer abajo 73-63. Gian anotó una de dos tiradas libres y luego de que Italia llegó a su lado ofensivo, este cortó el balón y se fue en transición rápida para anotar dos más. Esos tres puntos abrieron un rally que en total fue de 8-0 con el que la Selección se puso en juego 73-71.

Pero eso fue todo y nuevamente los triples italianos volvieron a hacer daño sacando de carrera a Puerto Rico, que también falló varias tiradas libres en los minutos y segundos finales.

“Ellos vinieron listos para jugar con intensidad (en la segunda mitad). No pudimos parear la intensidad. Y luego de que no puedes parear esa intensidad, es como estar en una pelea de boxeo en que tratas de volver a la pelea”, dijo por su parte el joven pívot George Conditt IV, quien hizo su debut oficial con la Selección adulta, y tuvo un buen partido con nueve puntos y cuatro rebotes.