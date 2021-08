Luego de ver cómo la pandemia de COVD-19 arruinó su pasada temporada, el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) se encamina a regresar a las canchas este próximo sábado, 4 de septiembre con el comienzo de un nuevo torneo que reunirá a siete equipos.

La campaña 2020 no se pudo disputar debido a las restricciones impuestas en la isla por la pandemia. Para este año, las franquicias que verán acción serán las campeonas Atenienses de Manatí, las subcampeonas Cangrejeras de Santurce, las debutantes Bravas de Cidra, las Montañeras de Morovis, que regresan a la liga tras una ausencia de cuatro años; las Llaneras de Toa Baja, que vienen de un traslado desde Aguada; las Gigantes de Carolina, que resultaron ganadoras de la liga de verano y las Explosivas de Moca.

El juego inaugural del sábado será el de Santurce en Manatí a las 8:00 p.m. La jornada dominical tendrá dos partidos entre Toa Baja y Cidra y Moca y Morovis, ambos las 6:00 p.m.

“Estamos listos. Todo empieza el 4 de septiembre con siete equipos. Tenemos cosas nuevas, como el que todos los juegos se puedan ver por internet”, apuntó Luis Gabriel “Gaby” Miranda, director general del BSNF.

El directivo apuntó que la nueva directriz del gobierno para combatir la propagación del coronavirus que ordena el cierre de todas las operaciones privadas que atienden público de 12:00 de la medianoche a las 5:00 a.m. no les afecta, dado que los partidos culminan antes de esa hora. Asimismo, dijo que pedirán evidencia de vacunación a los fanáticos, los que deberán tener las dosis completadas. En el caso de los técnicos o atletas que no estén inoculados, se les requerirá pruebas negativas.

“Solamente van a entrar personas totalmente vacunadas. Si hubiera el caso de algún atleta o personal que por alguna razón justificada no pudiera vacunarse, tendrá que hacerse una prueba de PCR todos los lunes y prueba de antígenos antes de cada juego”, declaró Miranda.

El ejecutivo reconoció que tiene tres jugadoras que han pedido exención por motivos médicos o religiosos, de los cuales ya uno se aprobó y dos están en evaluación.

Por último, Miranda puntualizó que la postemporada comenzará a mediados de octubre y debe culminar entre el 15 al 20 de noviembre.