San Germán.- El presidente del Baloncesto Superior Nacional, Ricardo Dalmau, confirmó hoy que la liga analiza las expresiones del apoderado de los Vaqueros de Bayamón, Yadier Molina, tras la suspensión del cuarto partido de la serie final ante los Atléticos de San Germán el domingo.

Dalmau, de igual manera, comentó que el reglamento del BSN contiene unas disposiciones sobre reincidencia, aunque no quiso entrar en detalles sobre ellas. Molina ya fue suspendido en una ocasión esta postemporada tras patear un balón mientras discutía con un árbitro durante la serie de cuartos de final ante los Piratas de Quebradillas.

“Estoy en un proceso de análisis reglamentario”, se limitó a decir Dalmau esta mañana en llamada telefónica con medios locales, al ser preguntado sobre la situación con Molina.

Anoche, Molina acudió a la red social Instagram para criticar a la gerencia de los Atléticos luego que el partido se aplazara por humedad en el tabloncillo, producto de unas fuertes lluvias que cayeron durante la tarde en San Germán.

“Wow tremendo trabajo @bsnpr se les dijo y mira... wow tremendo... mi gente se les dijo desde el principio y nada... esa cancha y el dueño de San Germán no están acto (sic) para este tipo de escenarios. ¡Vergüenza ajena!”, escribió Molina en un ‘story’ en la red social Instagram.

Publicación de Yadier Molina en Instagram (Captura / Instagram )

“Fanáticos atléticos no tienen culpa, pero es una vergüenza!!! Y sabes que... en Bayamón eso no pasa!”, abundó Molina en otra publicación.

Incluso, Molina luego también le dirigió una publicación al dirigente de San Germán, Eddie Casiano. Anoche, Casiano tildó como una “falta de respeto” las expresiones de Molina.

Enseguida, Molina también acudió a Instagram con un mensaje para Casiano.

“Sr. Eddie... te digo... eres inteligente y representaste a PR super (sic)... si dices cosas para mantener tu trabajo entiendo... se realista líder... lo q digo es para mejorar la liga... si no eres inteligente y no comprendes para mantener tu empleo... pues te digo... tengo empleo para q limpiez (sic) mi cancha y cobras el triple de lo q haces ahora... te guillas de guapo... y no estoy allá pero te veré de frente pronto varón!!!”.

Yadier Molina le escribió un mensaje a Eddie Casiano en la red social Instagram. (Captura / Instagram )

En la mañana del lunes, las expresiones ya no aparecían en los ‘stories’ de Molina. Este tipo de publicación se borra automáticamente tras 24 horas, por lo que se infiere que Molina las borró manualmente antes que se cumpliera dicho plazo.

Le aplicará el reglamento

Al insistirle sobre el tema de Molina, Dalmau reconoció que “el reglamento dispone para la reincidencia”.

“(Molina) es un componente del BSN, así que cae dentro de las disposiciones reglamentarias”, comentó Dalmau, quien enfatizó que la liga continuará hoy con el análisis de las expresiones de Molina y que, de momento, no podía adelantar posibles sanciones.

“Este tipo de situaciones no están automáticas en el reglamento, son situaciones que se evalúan”, dijo Dalmau, quien dijo que no se ha comunicado con Molina tras lo ocurrido anoche.

Tras su altercado en Quebradillas en los cuartos de final, Molina fue multado con $7,000 y suspendido por un juego.

Molina se encuentra actualmente en San Luis, activo con los Cardinals en las Grandes Ligas. Esta noche será anfitrión de una cena benéfica de su fundación.