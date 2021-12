La Junta de Directores de la Liga de Baloncesto Superior Nacional (BSN) aprobó la compraventa de los Atléticos de San Germán, determinó que la próxima temporada comenzará el 9 de abril y rechazó los tres refuerzos por equipo en una reunión realizada este martes en la tarde en el Museo del Deporte, en Guaynabo.

La información fue confirmada por José “Cheo” Rivera, quien es el nuevo apoderado de los Atléticos. El comerciante sangermeño -quien en el 2003 también fungió como apoderado del llamado “Monstruo Anaranjado”- apuntó que durante el cónclave no se habló sobre las aspiraciones del presidente del BSN, Ricardo Dalmau, a la alcaldía de Guaynabo.

“La compraventa ya se concretó finalmente con la liga. Ya estamos debidamente aprobados”, declaró Rivera sobre la transacción en la que equipo pasó del abogado Pedro Ortiz al grupo que él lidera.

La transacción había sido anunciada por Ortiz, quien buscaba salir del conjunto que adquirió en 2019.

Al hablar sobre el regreso de Eddie Casiano a los Atléticos, esta vez como dirigente, Rivera indicó que será por un mínimo de tres años.

“Nuestra idea era volver a traer al nene (Casiano) a San Germán. Eddie Casiano es del grupo de los nenes de los Atléticos, y sabíamos que iba a ser un movimiento muy bueno porque la reacción ha sido muy buena entre toda la fanaticada”, argumentó. “A parte de eso, nos gusta el tipo de dirigente que es, y sus conocimientos son bien importantes para nosotros”, agregó.

El otrora técnico del Equipo Nacional fue quien adelantó su unión a San Germán por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter (@ecasiano5). En dicho mensaje, que acompañó con un video, escribió “Back home where it all started. Gracias a los @atleticosbsn por la confianza. Haremos grandes cosas juntos”.

Casiano, que también fungirá como gerente general, debutó como jugador con San Germán en 1988 y fue parte de los campeonatos de esa franquicia de 1991, 1994 y 1997. De hecho, la temporada de 1997 fue su último año en el quinteto y el campeonato final del conjunto.

Su arraigo en ese pueblo es tal que el número “5″ que usó durante sus años en el equipo fue retirado en agosto pasado en una actividad en el coliseo Arquelio Torres. En aquel momento, Casiano fungía como dirigente de los Piratas de Quebradillas.

A Casiano lo acompañarán en el cuerpo técnico Manolo Cintrón y Leandro Díaz.

En cuanto al tope salarial, Rivera sostuvo que se acordó tocar ese tema más adelante.

Por su parte, el apoderado de los Cariduros de Fajardo, Wilson López, explicó que la fecha de inicio se decidió que fuera el 9 de abril tras tomar en consideración los compromisos del equipo nacional.

“Ante las ventanas FIBA y el Americup, se escogió el periodo que causara menos impacto al BSN. Comoquiera hay que hacer una parada para la (tercera) ventana del 27 de junio al 5 de julio. Este sería el escenario que tendría el menor impacto en el torneo. Se decidió movernos ahí para terminar a mediados de agosto, antes de la (cuarta) ventana del 22 al 30 de agosto y de otro evento de FIBA en septiembre, que entiendo es el AmeriCup”, explicó López.

Tanto Rivera como López indicaron que no se tocó el tema de la candidatura del presidente del BSN, Ricardo Dalmau, a la alcadía de Guaynabo. De hecho, Dalmau no radicó su nombre para la elección para elegir al nuevo incumbente. La fecha límite para hacerlo era hoy a las 5:00 p.m.