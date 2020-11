El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, informó el martes en la tarde que el torneo 2020 pausará durante la celebración de la ventana clasificatoria a la AmeriCup 2022 a partir del jueves.

El lunes pasado, la Federación de Baloncesto local ordenó a la liga a detener la acción en la ‘burbuja’ en el hotel Wyndham Grand Río Mar en Río Grande desde el 26 de noviembre al 2 de diciembre para que el Equipo Nacional cumpla con la participación en los partidos que se escenificarán en Indianápolis el 29 contra México y el 30 frente a Bahamas, decisión que causó malestar entre los apoderados de los equipos.

Sin embargo, Dalmau no detalló si el BSN cumplirá con la totalidad de la pausa pedida por la Federación.

“Tenemos que realizar unos ajustes en el calendario para el beneficio de la institución. Aún así, se tiene que evaluar. La pausa va a existir. Pero tenemos que examinar el periodo de cuarentena que tenemos que cumplir (protocolo salubrista del torneo). Tenemos que ver qué tipo de pausa tendremos”, dijo Dalmau a El Nuevo Día, quien reside en la ’burbuja’ desde el 3 de noviembre.

El también exjugador aseguró que la reanudación de la temporada de 10 equipos, jugando nueve partidos cada uno hasta el 29, se completará, al igual que la postemporada, que estaba en a agenda para iniciarse el 1ro de diciembre. No habrá una extensión del final de la ’burbuja’, pautado a más tardar del 22 de diciembre con la serie de campeonato.

“Hasta el momento, se mantiene el calendario. Tenemos que completar los ajustes, las modificaciones de cómo lo vamos a hacer. Estamos evaluando mover el inicio de la postemporada, terminando a más tardar el 22 de diciembre”, expresó.

Dalmau también adelantó que aproximadamente unos nueve canasteros saldrán de la hospedería para unirse al quinteto patrio. No dio detalles de los nombres que serán convocados por la Federación, los cuales serán publicados en la tarde del martes.

En los pasados días, salió a relucir que los apoderados hicieron el pedido de que seleccionara un jugador por escuadra para el combinado nacional.

La semana pasada, el presidente federativo Yum Ramos hizo pública la preselección de 24 jugadores, 19 activos o en proceso de jugar en la ’burbuja’. De estos, el armador de los Vaqueros de Bayamón Angel Rodríguez expresó su deseo de permanecer en Río Grande. De los jugadores mencionados que están activos en el exterior, el delantero Isaiah Piñeiro, escribió en las redes sociales que no abandonará la liga de Letonia. También se espera que Gary Browne permanezca en Italia.

Dalmau recalcó que las decisiones aún no son finales ya que el diálogo entre la Junta de Directores del BSN y la Federación continúa ante las diferencias encontradas.

“Cuando se trata del deporte y de la salud, el diálogo va a continuar para hacer deporte para Puerto Rico por Puerto Rico. El Equipo Nacional es importante. Por otro lado, igual este proyecto especial de 10 empresarios que se arriesgaron para dar un taller tras ocho meses sin trabajar, que da distracción e inspiración al pueblo, con el riesgo que conlleva. Continuamos en diálogo para llegar una solución salomónica por el bien del deporte puertorriqueño de Puerto Rico y por el bien de una buena representación”, declaró Dalmau.

Defiende celebración de la ’burbuja’

Aunque FIBA nunca canceló las ventanas de noviembre, Dalmau defendió la reanudación del torneo en un formato de ’burbuja’, planificación que inició el pasado julio, debido a la incertidumbre por el alza de casos de COVID-19, tanto a nivel isla como internacional, además de la suspensión de México, levantada a principios de mes ante incumplimiento de obligaciones.

“Esto (la burbuja) no se planificó en un mes. Desde julio estamos trabajando con esto. La información se filtró el 15 de julio y el 15 de agosto lo hicimos oficial. FIBA tiene todo su derecho de regular el baloncesto. Pero, la información que teníamos en julio no es la misma información que tenemos en noviembre. Con la reincorporación de México, la ventana cobra vida. Previamente, no tenía vida”, señaló Dalmau.

“También, había mucha incertidumbre (con el COVID-19). Vemos que los contagios en julio son similares a ahora en noviembre. Aun así este tipo de proyecto ameritaba celebrarle porque le está dando trabajo a los jugadores”, agregó.

De igual forma, Dalmau no desacreditó el malestar de los apoderados por la decisión de FIBA. Apoderados como el receptor de Grandes Ligas Yadier Molina (Vaqueros), Félix “Felo” Rivera (Cariduros) y Carlos Acosta (Indios) hicieron públicos sus descontentos, en especial por la salud de sus respectivos jugadores debido a que la pandemia no ha mermado en Estados Unidos

“Hay que reconocer que los apoderados han asumido unos riesgos grandes. Han sido unos esfuerzos monumentales para que este evento se pueda dar. Han metido cuerpo y alma, incluyendo capital. Es un reclamo legítimo debido al esfuerzo invertido. No es sencillo. Se tiene que reconocer. Mi postura es que cuando se trata deporte y salud, en estos momentos la comunicación, por el bien de todos, se tiene que dar. Hay que pensar en los jugadores, que se arriesgan todas las noches, sus preocupaciones. Mi punto de vista es que tiene que haber un balance. La Federación es importante para el BSN como el BSN es importante para la Federación. Aún con las diferencias, el deporte requiere que busquemos alternativas”, puntualizó.