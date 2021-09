El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunció hoy que notificó una Orden de Mostrar Causa a la compañía de boletos Ticketera, en relación al proceso de devolución de dinero a los consumidores tras la suspensión de dos de los juegos como locales de los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo de Puerto Rico.

Según el DACO, la orden cuestiona la falta de divulgación, de forma clara y adecuada, de la política de devolución de la compañía. Además, busca que aclaren por qué no han estado devolviendo ciertos cargos pagados por quienes adquirieron las taquillas de los eventos suspendidos.

Usuarios en los redes sociales han denunciado a Ticketera tras la cancelación de los juegos de Santurce del 21 de julio contra los Mets de Guaynabo y el 26 de agosto contra los Vaqueros de Bayamón, ambos por protocolos de COVID-19. El juego contra Guaynabo se va a disputar el 17 de septiembre en el coliseo Roberto Clemente y, debido a que es una instalación distinta, aquellos que ya tenían boletos recibirán reembolso y tendrían que comprar nuevas entradas.

PUBLICIDAD

En correo enviados a las personas que ya habían comprado boletos para esos partidos, Ticketera notificó que la devolución no sería entera, pues retendrían ciertos cargos.

“Sabemos que las compañías procesadoras de boletos cobran por la gestión de venta, la cual se realiza aun si el evento se cancela”, aclaró el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, en comunicado de prensa.

Rivera explicó que los aspectos en controversia en este caso incluyen “incumplir con ciertos requisitos reglamentarios en cuanto a la divulgación de la política de devolución; y sobre todo, la negación a devolver cargos que no se han detallado con claridad, o cuya retención pudiera ser improcedente”.

Sobre los cargos por servicio, el funcionario detalló que “en la venta de los boletos para estos juegos se incluyó como parte de estos cargos un facility fee. Desconocemos por qué, si el evento se suspendió, no se devuelve este cargo, y ese es uno de los aspectos que se está ordenando justificar”.

Rivera añadió que, hace un mes, se reunió con representantes de Ticketera, para solicitarles mayor claridad respecto a los cargos por servicio; pero que “al momento, el asunto aún no ha sido atendido según alertado”.

“El DACO no regula los costos en que se venden las taquillas para cualquier evento, ni tampoco impone los cargos que un promotor o un procesador de boletos puede cobrar. No obstante, tenemos el deber de velar porque dicha información se divulgue en forma clara y adecuada, para que no cree confusión en el consumidor”, recalcó Rivera.

PUBLICIDAD

La notificación realizada hoy por el DACO concede hasta el lunes, 20 de septiembre, para que se exprese causa por la cual la agencia no deba emitir las multas que procedan y/o emitir una orden de cese y desista en cuanto a la retención de cargos por servicio.