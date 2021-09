Arecibo. La leyenda del baloncesto, John Stockton, quería ser testigo de lo bien que la está pasando su hijo David con los Mets de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El miembro del Salón de la Fama de baloncesto, quien fue una de las estrellas en la NBA en las décadas de 1980 y 1990 con el Jazz de Utah, llegó el sábado al Coliseo Manuel “Petaca” Iguina para ver a uno de sus vástagos participar en el Juego de Estrellas del torneo local.

David debutó el año pasado en el BSN con los Mets en la “burbuja” montada en el hotel Wyndham Grand Río Mar en Río Grande sin público presente, ayudando a Guaynabo a alcanzar las semifinales, a un triunfo de avanzar a la serie de campeonato.

El armador de 30 años regresó para esta temporada tras la apertura de los coliseos para fanáticos en medio de la pandemia de COVID-19 y se ganó un puesto en el Team Benito en el clásico de estrellas.

PUBLICIDAD

Stockton, padre, llegó en los pasados día a la isla y espera estar una semana para ver también un partido de los Mets. En un aparte con El Nuevo Día, el líder en asistencias y robos de balón de todos los tiempos en la NBA expresó que le había hablado a sus hijos de Puerto Rico tras haber jugado con figuras estelares del patio, como José “Piculín” Ortiz y Carlos Arroyo en Utah.

“Sé de Puerto Rico hace mucho tiempo. Tengo a par de amigos aquí (Piculín y Carlos) y me contaron grandes historias, así que me alegra venir aquí para ver a mis hijos jugar”, dijo.

John y David comparten antes del Juego de Estrellas.

Stockton también tendrá la oportunidad de ver en cancha a su hija mayor, Laura, quien debutó este año en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con las Montañeras de Morovis. La conexión de sus hijos con Puerto Rico se extiende en Europa, ya que su otro hijo Michael juega junto al boricua Gian Clavell en el club Budivelnyk Kyiv en Ucrania.

Stockton ha estado pendiente al desempeño de David, de 30 años, desde su computadora a la distancia y destaca el juego físico de la competencia boricua

“No puedes apreciarlo bien en la computadora así que estoy emocionado de ver el tamaño y la velocidad de los juegos. David me ha dicho que la está pasando de maravilla. Le gusta la isla, la cultura, cómo la gente se comporta y vive. Se siente en casa. Laura también está aquí y está emocionada por la oportunidad. Lo bueno para ellos aquí es que están cerca uno de otro”, contó.

PUBLICIDAD

Stockton, de 59 años, jugó 19 temporadas en la NBA, todas con Utah, formando una de las duplas más exitosas en la historia de liga con Karl Malone. Fue 10 veces Jugador Todo-Estrellas y nueve veces campeón de asistencias. Terminó su carrera con 15,806 asistencias y 3,265 robos de balón. También, formó parte de la primera edición del Dream Team de Estados Unidos que ganó oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En 2009, fue exaltado al Salón de la Fama. Volvió a entrar al panteón de inmortales en 2010 como miembro del Dream Team.

Con una trayectoria impresionante, Stockton tiene consejos sencillos para sus hijos que siguieron sus pasos en el deporte.

“Siempre les digo que lleguen temprano, que se queden hasta tarde en las prácticas y que sean ellos mismos. Son buenos jugadores y se han ganado la oportunidad de jugar. Es solo disfrutar. Consejos sencillos y ya han jugado por mucho tiempo”, indicó.

John Stockton durante su tiempo de jugador en la NBA con Utah, y David Stockton este año con los Mets de Guaynabo en el BSN. (BSN)

Stockton tuvo la oportunidad de ver a David participar en la competencia de tres puntos, alcanzando las finales. Tener a su padre en las gradas para este momento, siendo estelar en el BSN, es un orgullo, dijo el armador de los Mets.

“Es grandioso. Sé que ha jugado con par de leyendas de Puerto Rico y siempre hablamos de que viniera para acá. Tenerme a mí y a mi hermana jugando aquí, se le hace más fácil asistir”, expresó David.

Fanático de Barea

Stockton jugó con Ortiz entre 1988 a 1990 en Utah. Con Arroyo, militó entre 2002 a 2004.

PUBLICIDAD

El exarmador tuvo la oportunidad de saludar al exbase de la NBA, José Juan Barea, en el tabloncillo del Petaca Iguina, a quien alabó por su entrega y pasión pese a una baja estatura de 5′11″ en tierra de gigantes.

“He sido fanático de J.J. por mucho tiempo. Es muy divertido encontrármelo y saludarlo. Su deseo de competir lo mantuvo en la NBA. No es fácil para jugadores como nosotros. Nadie en la NBA busca a jugadores como nosotros. Cada vez que alguien como él logra entrar a la liga me quito el sombrero”, dijo Stockton, de 6′1″ de estatura.

Barea jugó desde el 2006 hasta 2020 en la NBA con los Mavericks de Dallas y los Timberwolves de Minnesota. Alzó el campeonato con Dallas en 2011, algo que Stockton no pudo hacer tras dos intentos fallidos en 1997 y 1998 frente a los Bulls de Chicago de Michael Jordan.

Fuera de la NBA

Actualmente, Stokcton no tiene un puesto en ninguno de los 30 equipos de la NBA. Sobre el juego actual, tiene sentimientos mixtos en una liga que se ha alejado del juego físico, apostando a los tiros a larga distancia.

“Es diferente. Obviamente, hay mucho talento, pero en ocasiones hacen cosas de las cuales me alegran y otras no me alegran. Ahora, se mueven distinto, tiran distinto, pero en general los jugadores son iguales. La liga sigue siendo mi casa”, dijo.

Ahora mismo, no tiene un jugador predilecto. Si tuviera que escoger, tiene los ojos puestos en Nikola Jokic (vigente Jugador Más Valioso). “Obviamente, LeBron James y Stephen Curry... y Giannis Antetokounmpo es especial. Trae Young, muy impresionante”, mencionó.