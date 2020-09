Una de las competencias deportivas del país más afectada por la pandemia causada por el COVID-19 fue la del Baloncesto Superior Nacional (BSN), ya que el torneo sufrió una pausa a mediados de marzo debido a esta enfermedad a tan solo dos semanas del comienzo de la campaña 2020.

Y completada la primera quincena de marzo, las franquicias de la liga dejaron de pagarles a los canasteros por esta emergencia. Fue así que los jugadores comenzaron a sentir el golpe económico.

En el caso del armador de los Leones de Ponce y exintegrante del Equipo Nacional, Carlos Rivera, esta crisis lo impulsó a dedicarle más tiempo a un proyecto fuera del tabloncillo que apenas había arrancado este año. Rivera confesó que el impacto del coronavirus lo puso a dudar sobre si el momento ideal para ponerle más esfuerzo al proyecto. Lo hizo y ahora mira con optimismo el futuro en esta nueva etapa de su vida.

A sus 37 años, Rivera comenzó la compañía de publicidad “In Your Face Media” junto a su cuñado Ricardo Carrau. El proyecto se especializa en el alquiler de pantallas, hologramas de abanicos y carretones para promocionar pequeños y medianos negocios, eventos y productos alrededor de la isla.

IN YOUR FACE MEDIA🎬🔥🕶 Posted by IN YOUR FACE MEDIA on Monday, August 24, 2020

“Veo esto como un nuevo reto. Me siento súper. A veces las personas, después de tantos años en algo, necesitan un nuevo aire. Lo veo como un juguete nuevo para explorar otras opciones de devengar dinero. Me siento bien porque estamos dando un servicio. Me tiene bien entusiasmado y esperamos que sea algo positivo para el comerciante y para nosotros”, dijo Rivera a El Nuevo Día.

Con 16 temporadas en el BSN, Rivera ya llevaba tiempo pensando cuál sería el próximo paso en su vida. Veía que otros compañeros dentro de la liga comenzaban a moverse en otra dirección. Y este año vio esta oportunidad.

“El baloncesto se acaba. Todo hemos hecho alguito después. Filiberto Rivera montó un centro de terapia. Larry Ayuso es coach en la Universidad de Sagrado Corazón, y así por el estilo”, dijo.

“Estaba pensando en qué quería hacer. Mi cuñado lleva sobre 20 años en publicidad. Me presentó la idea, un proyecto nuevo y vamos a arriesgarnos. Vamos a ver qué sale de aquí. Llevamos con eso desde un mes antes que comenzara la temporada del BSN. Veníamos dándole vuelta a la idea y me gustó. Es algo nuevo. Es algo diferente”, agregó.

Rivera y el resto de los comerciantes en el mundo fueron sorprendidos en marzo por la pandemia del COVID-19. Y como ‘novato’ en esta faceta, Rivera sintió miedo ante los efectos de la enfermedad. No obstante, Carrau lo alentó a no quedarse de brazos cruzados, más ahora que la idea de proveer unos servicios para que los establecimientos anuncien sus nuevas estrategias durante la pandemia cobra mayor fuerza.

“Sí (sentí miedo) pero mi socio no. Él lleva mucho tiempo en esto. Me dijo: ‘Mira Carlos, esto tiene sus pros y sus contras. Tranquilo porque esto nos viene bien. La gente necesita publicidad para sus negocios’. Pero en múltiples ocasiones me dije que esto nos iba a afectar. Creo que es parte de aprender. Creo que dentro de todo nos ayuda en cierto sentido”, apuntó Rivera, quien ha sido un jugador exitoso en el BSN con cuatro campeonatos (2008 con Arecibo, 2012 con Mayagüez y 2014 y 2015 con Ponce), además fue una pieza constante en la Selección Nacional durante la pasada década, participando en el Mundial de FIBA de 2014.

Por el momento, Rivera tiene la agenda llena, desde Cayey hasta la zona oeste en Cabo Rojo, Mayagüez y Añasco para presentar y vender su producto. Incluso, tuvo una presentación con Oscar Misla, coapoderado de los Leones, para que el equipo utilice los carretones en la Ciudad Señorial.

El armador de los Leones de Ponce Carlos Rivera suma 16 temporadas en el BSN.

“Le gustó la idea. Los equipos lo pueden usar con sus auspiciadores. Una promoción extra fuera de la cancha de baloncesto y te puedan ver en diferentes partes del pueblo”, compartió.

"Es un producto que atrae. Creo que esa época de estar repartiendo flyers, que la gente los toma y los tira para el lado. A la gente ahora le gusta más lo visual, que sea cerca, que casi imposible no poder ver el anuncio. Es lo que queremos hacer. Por eso se llama “In Your Face"”, resaltó.

Sobre sus últimos pasos en el baloncesto, Rivera está dispuesto a terminar la temporada con los Leones si el BSN recibe un decreto de créditos contributivos para continuar el torneo 2020 en una “burbuja” en un hotel en Fajardo o en Río Grande, aunque en los últimos meses le ha dedicado más tiempo al negocio que a practicar.

La palabra retiro ha pasado por la mente de Rivera con mayor fuerza. Y adentrarse en el mundo de la publicidad con esta atractiva propuesta podría acelerar su decisión de colgar las zapatillas.

“Creo que ya hay que enganchar los tenis pronto. Vamos a ver qué pasa en esta temporada. Tenía los planes para retirarme al igual que Larry Ayuso. No es la mejor manera, pero veremos a ver cómo termina el plan del BSN. Iremos paso a paso, viendo cómo se siente el cuerpo. La salud es lo primordial”, finalizó