Lake Buena Vista. - Para los Lakers de Los Ángeles, la misión es simple: obtener dos victorias más y convertirse en campeones de la NBA.

Para el Heat de Miami, la misión puede ser aun más simple: obtener una victoria y convertir esto en una serie de verdad.

El tercer juego de las Finales de la NBA será este domingo, con los Lakers en ventaja de 2-0 en el enfrentamiento por el título, lo que tiene más cerca a la franquicia de alcanzar un decimoséptimo campeonato que empataría un récord, que ostentan hasta ahora los Celtics de Boston como el equipo con más cetros en la historia de la NBA.

LeBron James está más cerca de su cuarto anillo y Anthony Davis quizás unos días lejos de su primera corona. Saben que la desesperación proviene de un equipo de Miami golpeado, ya que el tercer juego es casi con certeza una necesidad para el Heat.

PUBLICIDAD

“Nunca nos rendiremos”, dijo el alero del Heat, Jimmy Butler. “Vamos a luchar y vamos a seguir la marcha con esta cosa hasta que las ruedas se caigan. No ha terminado. Estamos abajo 0-2, así que tenemos que hacer algo especial. Somos capaces de hacerlo y no me gustaría estar en las trincheras con otros muchachos excepto con los que tenemos”.

La cosa es que Butler no está seguro de quiénes estarán en esas trincheras este domingo.

El pívot ‘Todos Estrellas’ Bam Adebayo se perdió el segundo partido por problemas en el cuello y los hombros, mientras que el armador titular Goran Dragic tampoco pudo jugar debido a una rotura de la fascia plantar izquierda. Adebayo tiene la esperanza de estar lo suficientemente bien para jugar el domingo. Dragic también quiere desesperadamente estar ahí, pero al Heat le preocupa lo doloroso que sería para él.

Este sábado estaba programado para ser un día más de tratamiento para Dragic y Adebayo. Si el Heat recupera a alguno de ellos, es una ventaja.

“Podemos retirarnos o pelear como lo hace el Heat de Miami”, dijo el escolta novato Tyler Herro. “Sabemos qué tipo de equipo somos. Sabemos de lo que somos capaces. El próximo juego, vamos a pelear y hacer algunas jugadas. No va a ser fácil”.

Los Lakers también dicen lo mismo. Sin embargo, están haciendo que las cosas parezcan fáciles.

Las mayores diferencias de estadísticas en los dos primeros juegos son que los Lakers superan al Heat por 27 puntos desde el área de tres puntos (la diferencia total en puntos entre ambos equipos después de dos juegos es de 28) y una ventaja de 25-11 hasta ahora en rebotes ofensivos.

PUBLICIDAD

“Sabemos que podemos ser mucho mejores, y ni yo ni AD (Anthony Davis), estamos satisfechos solo con la victoria”, dijo James. “Queremos ser grandes. Queremos ser grandiosos, lo más cerca posible durante los 48 minutos”.

Los jugadores de los Lakers aparte de James o de Davis, están disparando un 39% combinado, pero las dos superestrellas están más que compensando esa producción, disparando un 59% combinado. Si eso es lo que se necesita, Davis no se queja.

“Sabemos que tenemos algo especial con nosotros dos y este equipo, y solo estamos tratando de capitalizarlo”, dijo Davis.

Estar en las Finales de la NBA 10 veces ahora significa que James ha visto casi todo, lo que también significa que puede hacer sonar la alarma que quiera.

Solo cuatro equipos han regresado de un déficit de 2-0 en la final. James estuvo en el club más reciente en hacerlo, los Cavaliers de Cleveland de 2016, que estaban abajo 2-0 y 3-1 antes de remontar para vencer a los Warriors de Golden State en siete juegos. Ese fue el tercer título de LeBron.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, fue entrenador asistente en 2006, cuando Miami se recuperó de un 2-0 contra Dallas por el campeonato de esa temporada. Como James, sabe que se puede hacer.

“¿Qué se necesita? Lo que sea necesario. Es así de simple”, dijo Spoelstra. “Si quieres algo lo suficiente, lo resolverás. Nuestro grupo es extremadamente terco, persistente y solo necesitamos descubrir cómo vencer a este oponente. Y que respetamos la calidad, la alta calidad del oponente que estamos jugando. Tienes que resolverlo y superarlo”.

PUBLICIDAD

Parece haber una clara sensación fuera de los vestidores de Miami y Los Ángeles de que la serie ha terminado.

Ya hay preguntas sobre si James o Davis deberían ser el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA. Quien estuviera al mando de las cuentas de redes sociales de la Asociación Nacional de Jugadores Retirados de Baloncesto el viernes por la noche predijo que el segundo juego sería una victoria de 91 puntos para los Lakers.

Los Lakers no están celebrando temprano. Pero si Davis y James siguen así, las posibilidades de los Lakers son bastante buenas.

"Sabes, todavía no hemos llegado. Tenemos un largo camino por recorrer ", dijo el dirigente de los Lakers, Frank Vogel. “Este es un equipo de baloncesto muy resistente contra el que estamos jugando. Les tenemos un gran respeto. Pero esos muchachos están jugando a un nivel extremadamente alto y, con suerte, podemos conseguir dos victorias más”.