Los Ángeles - Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos dijeron hoy martes que el piloto del helicóptero estrellado y en el que murió Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas voló a través de las nubes el año pasado en una aparente violación de los estándares federales y probablemente se desorientó justo antes de que el helicóptero se estrellara en un suburbio del estado California.

El piloto Ara Zobayan volaba bajo los parámetros de visibilidad, lo que significaba que necesitaba poder ver por dónde se dirigía, dijo Robert Sumwalt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, durante una audiencia para especificar la causa probable o las causas del accidente.

Zobayan piloteó la aeronave para escalar bruscamente y casi había atravesado las nubes cuando el helicóptero Sikorsky S-76 se precipitó abruptamente y se hundió en las colinas del sur de California, matando a todos a bordo.

El helicóptero no tenía los llamados dispositivos de grabación de “caja negra”, que no eran necesarios.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email El fotoperiodista Ramón “Tonito” Zayas cubrió las dos Olimpiadas del 2008 y 2012 en las que Estados Unidos conquistó el oro. Kobe Bryant fue pieza importante para obtener estos títulos.

El exjugador participó en sus primeros Juegos Olímpicos en Pekín 2008.

Kobe Bryant conquistó el oro junto a la Selección de Estados Unidos ante España en las Olimpiadas del 2008.

En Pekín, el exjugador adoptó un rol defensivo.

Bryant anotaba alrededor de 15 puntos por juego en las Olimpiadas del 2008.

La Selección de Estados Unidos fue bautizada en el 2008 como Redeem Team, o el equipo que redimió el baloncesto estadounidense.

Su segunda cita con una Olimpiadas fue en Londres 2012.

En esta cita del 2012, su función fue clave en apoyar a los nuevo jugadores que venían subiendo en la selección.

Black Mamba, como se le conocía al exjugador, tuvo una excelente Olimpiadas junto a Carmelo Anthony, James Harden, LeBron James y Kevin Durant.

En el 2012, el equipo de Estados Unidos tuvo un un promedio de 115 puntos por juego y un margen de victoria de 32 puntos.

Bryant besa la medalla de oro obtenida en el 2012.

Las Olimpiadas del 2012 fueron las últimas para Bryant. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

La revelación llega luego de muchas especulaciones y acusaciones.

PUBLICIDAD

La viuda de Bryant había culpado al piloto. Ella y los familiares de las otras víctimas también culparon a las empresas propietarias y operadoras del helicóptero.

El hermano del piloto no culpó a Bryant, pero dijo que conocía los riesgos de volar. Las compañías de helicópteros han dicho que la neblina que encontró el piloto antes de que el helicóptero cayera al suelo fue un acto de Dios, y culparon a los controladores de tráfico aéreo.

La audiencia federal se centró en la causa o causas probables largamente esperadas de la tragedia que desató el dolor en todo el mundo por causa de la muerte de la jubilada estrella mundial del baloncesto y su hija Gigi, junto a las demás personas que estaban abordo. El caso ha incitado varias demandas e impulsado legislación estatal y federal.

El piloto Ara Zobayan estaba al mando en el helicóptero cuya caída provocó la muerte de Kobe Bryant el 26 de enero.

“Creo que el mundo entero está mirando porque es Kobe”, dijo Ed Coleman, profesor de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle y experto en ciencias de la seguridad aeronáutica.

Bryant, su hija de 13 años, Gianna, y otros seis pasajeros volaban desde el condado de Orange a un torneo de baloncesto juvenil en su Academia Deportiva Mamba en el condado de Ventura el 26 de enero de 2020, cuando el helicóptero se encontró con una espesa niebla en el San Fernando Valley al norte de Los Ángeles.

El helicóptero Sikorsky S-76 se precipitó abruptamente matando a los nueve a bordo instantáneamente antes de que las llamas envolvieran los restos. El noveno integrante del vuelo era el piloto Zobayan.

PUBLICIDAD

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Kobe Bryant es considerado como uno de los mejores jugadores de su generación en la historia de la NBA.

Bryant debutó en la NBA en 1996 a sus 18 años. Fue seleccionado en el decimotercer turno de la primera ronda del sorteo por los Hornets de Charlotte. Fue cambiado de inmediato a los Lakers.

A finales de los noventa, Bryant comenzó a despuntar como uno de los mejores escoltas de la liga. En la foto, defiende a Michael Jordan en un juego en 1998.

Bryant en un partido en el 2000.

Bryant construyó una dinastía junto a Shaquille O'Neal al guiar a los Lakers a tres campeonatos consecutivos entre 1999-02.

Bryant fue seleccionado al Juego de Estrella en 18 ocasiones (1998, 2000-2016) y ganó cuatro premios de Jugador Más Valioso del partido (2002, 2007, 2009 y 2011)

A nivel internacional, Bryant ganó dos medallas de oro olímpicas con el equipo de Estados Unidos. En la foto, junto a LeBron James, Dwyane Wade y Carmelo Anthony en Pekín 2008.

Bryant observa su segunda medalla de oro olímpica en Londres 2012.

El momento más bajo de la carrera de Bryant vino en el 2003 cuando fue acusado de violar a una empleada de un hotel en Colorado. Bryant negó las acusaciones pero si admitió haber cometido adulterio. El caso se cerró con un acuerdo entre ambas partes.

El 22 de enero de 2006, Bryant anotó 81 puntos contra los Raptors de Toronto. Es la segunda mejor marca en un partido detrás de los 100 logrados por Wilt Chamberlain en 1962.

Bryant ganó su primer y único premio de Jugador Más Valioso de la temporada 2007-08. En la foto, junto a sus hijas Gianna y Natalia.

Como líder absoluto de los Lakers, Bryant volvió a la cima de la NBA con títulos consecutivos en el 2009 y 2010, siendo el JMV en ambas finales.

En diciembre de 2014, Bryant desbancó a Jordan del tercer lugar de la lista de los mejores anotadores de todos los tiempos en la NBA. Culminó su carrera con 33,643 puntos.

Bryant jugó su último partido el 13 de abril de 2016 contra los Jazz de Utah. Terminó la acción con 60 puntos.

En diciembre de 2017, los números 8 y 24, los cuales Bryant usó durante su carrera de 20 años con los Lakers, fueron retirados en el Staples Center.

Bryant no dejó de cosechar éxitos después de su retiro. En marzo de 2018, recibió un Oscar en la categoría de Corto Animado por “Dear Basketball"

Bryant el pasado julio junto a su hija Gianna.

La esposa de Kobe, Vanessa Bryant, compartió una foto del cumpleañero en su cuenta de Instagram. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

No había señales de falla mecánica y se creía que el choque fue un accidente, dijo anteriormente la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Es probable que la junta, durante su audiencia del martes, haga recomendaciones no vinculantes para prevenir accidentes futuros cuando se reúna de forma remota y anuncie sus conclusiones sobre el accidente.

La NTSB es una agencia federal independiente que investiga choques relacionados con el transporte, pero no tiene poderes de ejecución.

Presenta sugerencias a agencias como la Administración Federal de Aviación o la Guardia Costera, que han rechazado repetidamente algunas recomendaciones de seguridad de la junta después de otros desastres.

Durante el año pasado, los expertos han especulado que el accidente podría llevar a requerir sistemas de alerta y alerta del terreno, dispositivos que señalan cuando las aeronaves están en peligro de estrellarse, en helicópteros.

El helicóptero en el que volaba Bryant no tenía el sistema, que la NTSB ha recomendado como obligatorio para los helicópteros. La FAA lo requiere solo para ambulancias aéreas.

Kobe Bryant y su hija Gianna perecieron en el accidente, haciendo el mismo uno de revuelo mundial por causa de la fama del jubilado canastero de los Lakers. (Jessica Hill)

Sin embargo, el investigador a cargo de la NTSB, Bill English, dijo el martes que el sistema, conocido como TAWS, probablemente no habría sido útil en el escenario en el que se estrelló el helicóptero de Bryant.

El terreno montañoso, combinado con la desorientación espacial del piloto en las nubes, habría sido “un factor confuso”, dijo English.

“El piloto no sabe en qué dirección se sube”, dijo English.

Los investigadores federales dijeron que Zobayan, un piloto experimentado que a menudo volaba en Bryant, puede haber “percibido mal” los ángulos en los que descendía y se inclinaba, lo que puede ocurrir cuando los pilotos se desorientan con poca visibilidad, según documentos de la NTSB.

PUBLICIDAD

Los investigadores el martes también culparon a Zobayan por inclinarse hacia la izquierda en lugar de ascender hacia arriba mientras intentaba salir del mal tiempo.

Los otros muertos en el accidente fueron el entrenador de béisbol de Orange Coast College, John Altobelli, su esposa Keri y su hija Alyssa; Christina Mauser, quien ayudó a Bryant a entrenar al equipo de baloncesto de su hija; y Sarah Chester y su hija Payton. Alyssa y Payton eran compañeros de equipo de Gianna.

El accidente ha generado juicios y contrademandas.

El día en que se llevó a cabo un servicio conmemorativo masivo en el Staples Center, donde Bryant interpretó la mayor parte de su carrera, Vanessa Bryant demandó a Zobayan y a las empresas propietarias y operadoras del helicóptero por presunta negligencia y muerte por negligencia de su esposo e hija. Las familias de otras víctimas demandaron a las compañías de helicópteros pero no al piloto.

Vanessa Bryant dijo que Island Express Helicopters Inc., que operaba la aeronave, y su propietario, Island Express Holding Corp., no capacitaron ni supervisaron adecuadamente a Zobayan. Ella dijo que el piloto fue descuidado y negligente al volar en la niebla y debería haber abortado el vuelo.

El hermano de Zobayan, Berge Zobayan, ha dicho que Kobe Bryant conocía los riesgos de volar en un helicóptero y que sus sobrevivientes no tienen derecho a recibir daños de la propiedad del piloto. Island Express Helicopters Inc. negó su responsabilidad y dijo que el accidente fue “un acto de Dios” que no pudo controlar.

PUBLICIDAD

La compañía también impugnó a dos controladores de tráfico aéreo de la FAA, diciendo que el accidente fue causado por su “serie de actos erróneos y / u omisiones”.

La contrademanda afirma que un controlador negó indebidamente la solicitud de Zobayan de “seguimiento de vuelo” o asistencia de radar, mientras procedía en la niebla. Las autoridades han dicho que el controlador terminó el servicio porque el radar no se pudo mantener a la altitud en la que volaba la aeronave.

Según la demanda, el controlador dijo que iba a perder el radar y las comunicaciones en breve, pero no se perdió el contacto del radar.

Cuando un segundo controlador asumió el control, según la demanda, el primer controlador no le informó sobre el helicóptero y, debido a que los servicios de radar no se terminaron correctamente, el piloto creyó que estaba siendo rastreado.

Vanessa Bryant también demandó al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, acusando a los agentes de compartir fotos no autorizadas del lugar del accidente. California ahora tiene una ley estatal que prohíbe tal conducta.