Kobe Bryant no estuvo en la ‘burbuja’ con los Lakers de Los Ángeles el pasado otoño cuando ganaron el campeonato de la NBA. Tampoco estuvo en Chicago para el fin de semana del Juego de Estrellas donde la mitad de los jugadores llevaron su número en la camiseta, mientras que los restantes el de su hija.

No estuvo presente para el anuncio de que su carrera sería reconocida en el Salón de la Fama de Baloncesto.

Sin embargo, su presencia fue evidente en cada uno de esos momentos.

Bryant, su hija Gianna y otras siete personas que subieron al helicóptero que un domingo en la mañana en el Sur de California dejaron de existir hace un año, lo que marca el nefasto aniversario del accidente que costó las vidas del grupo.

Las lágrimas han sido derramadas. Las historias han sido contadas. Los tributos han sido llevados a cabo.

El fotoperiodista Ramón "Tonito" Zayas cubrió las dos Olimpiadas del 2008 y 2012 en las que Estados Unidos conquistó el oro. Kobe Bryant fue pieza importante para obtener estos títulos.

El exjugador participó en sus primeros Juegos Olímpicos en Pekín 2008.

Kobe Bryant conquistó el oro junto a la Selección de Estados Unidos ante España en las Olimpiadas del 2008.

En Pekín, el exjugador adoptó un rol defensivo.

Bryant anotaba alrededor de 15 puntos por juego en las Olimpiadas del 2008.

La Selección de Estados Unidos fue bautizada en el 2008 como Redeem Team, o el equipo que redimió el baloncesto estadounidense.

Su segunda cita con una Olimpiadas fue en Londres 2012.

En esta cita del 2012, su función fue clave en apoyar a los nuevo jugadores que venían subiendo en la selección.

Black Mamba, como se le conocía al exjugador, tuvo una excelente Olimpiadas junto a Carmelo Anthony, James Harden, LeBron James y Kevin Durant.

En el 2012, el equipo de Estados Unidos tuvo un un promedio de 115 puntos por juego y un margen de victoria de 32 puntos.

Bryant besa la medalla de oro obtenida en el 2012.

Y si existe alguna duda sobre el legado que dejó Bryant, cinco veces campeón de la NBA, todavía el cuarto mejor anotador en la historia de la NBA, un veterano de 20 años en la liga, el mismo no ha sido borrado. Él todavía resuena, tal vez, más que nunca.

“Que su alma descanse, que descanse el alma de Gigi y de las otras siete personas que fallecieron”, dijo Caron Butler, asistente en Miami y exjugador de la NBA, quien fue cercano a Bryant. “El legado que dejó, lo hizo todo. Inspiró. Cuando uno piensa en ser mejor, abrazar la tormenta, tener la mentalidad correcta y la perspectiva de vida, mientras uno hace lo posible por mejorar, él personificó todo y es por eso que su legado vivará para siempre”.

Bryant se fue, pero eso no significa que Butler está dudando de la promesa que hizo. Era conocido que Butler tenía una afinidad por la bebiba Mountain Dew, incluso tomándolo durante los juegos cuando los demás pensaban que era Gatorade. Cuando Butler jugó para Lakers, Bryant le insistió que dejara el hábito.

El año pasado, Butler estaba grabando un anuncio para Mountain Dew. Tomó un sorbo para las cámaras. Luego, lo escupió.

“En respeto a mi hermano”, dijo Butler.

Butler y Bryant eran hermanos en el sentido de compañeros de equipo. Tony Altobelli perdió a su actual hermano, John Altobelli, en el accidente. Alyssa Altobelli era compañera de equipo de Gianna Bryant; estaba en el helicóptero junto con John, sup padre y su madre Keri.

John Altobelli era el coach de béisbol en Orange Coast College en el Sur de California. Tony Altobelli es el director de información deportiva en dicha escuela; directores de información deportiva tienen la encomienda de promocionar sus equipos, en los tiempos bueno y malos, siempre tratando de encontrar el ángulo positivo para contar una historia. Y de alguna manera, a pesar de lo dolorosa que es la historia, Tony Altobelli se las ingenia para hacerlo.

Su hermano murió con Kobe Bryant. Esa es la manera como el mundo conoció a su hermano.

“Es bueno ver que su memoria y su vida es celebrada por personas más allá de nuestra área”, dijoTony Altobelli. “Suaviza un poco la punzada de lo que sucedió. Lo he dicho en tono de broma, me alegra que una persona famosa estaba con él cuando sucedió porque ahora el mundo conoce de mi hermano, mi cuñada y mi sobrina. Y pienso que eso es chévere”.

Christina Mauser también murió en el accidente. Ella era una de las coaches en la academia de Bryant. Tony Altobelli y el esposo de Mauser, Matt, se han convertido en amigos durante el pasado año. No se conocían previo al 26 de enero de 2020. Matt Mausar ha organizado un concierto en honor a los que fallecieron en el accidente en beneficio a la Fundación que comenzó en memoria de su esposa.

Sarah Chester y su hija de 13 años Payton, otra de las jugadoras junto a Gianna y Alyssa, también estaban a bordo. Además falleció el piloto, Ara Zobayan. Los Lakers estaban en el aire cuando rompió la noticia, volando a casa después de un juego en la ciudad natal de Bryant, Filadelfia. La noticia se regó rápidamente por la NBA; los Warriors de Golden State estaban comenzando a practicar cuando alguien se enteró.

✉ Email 1996: Bryant era un niño de 17 años cuando ingresó a la NBA y tenía una sonrisa infantil cuando los Lakers lo presentaron como el miembro más nuevo de su franquicia. Nunca jugó para otro equipo. (AP Photo/Susan Sterner) (SUSAN STERNER)

1997: Bryant enfrentó una curva de aprendizaje empinada como novato, con un promedio de 7.6 puntos por juego. Un año después, fue un All-Star en lo que fue un meteórico ascenso al estrellato. (AP Photo/Joe Mahoney) (JOE MAHONEY)

1998: En su primer Juego de Estrellas, Bryant demostró que estaba entre los mejores del juego, anotando 18 puntos frente a Michael Jordan. (AP Photo/Mark Lennihan) (MARK LENNIHAN)

1999: La relación de Bryant con Shaquille O’Neal a menudo era compleja, pero formarían uno de los mejores dúos en la historia de la NBA. (AP Photo/Victoria Arocho) (VICTORIA AROCHO)

2000: Bryant viajó en un autobús de dos pisos al Staples Center cuando los Lakers ganaron su primero de los cinco campeonatos con él en uniforme púrpura y oro. (AP Photo/Nick Ut) (NICK UT)

2001: Esto siempre fue una certeza: cuando los fanáticos venían a ver a Kobe Bryant, tenían un espectáculo garantizado. (AP Photo/Pat Sullivan) (PAT SULLIVAN)

2002: La confianza de Bryant se disparó. Los Lakers llegaron a los playoffs y ganaron un tercer título de la NBA consecutivo. (AP Photo/Kevork Djansezian) (KEVORK DJANSEZIAN)

2003: Bryant y O’Neal a menudo fueron retratados como rivales y se pelearon a menudo. Claramente, sin embargo, tuvieron momentos que ambos disfrutaron. (AP Photo/Kevork Djansezian) (KEVORK DJANSEZIAN)

2004: El legado de Bryant se vio empañado por la acusación de que violó a una trabajadora de 19 años en un hotel de Colorado. Finalmente se entabló una demanda civil, Bryant emitió una disculpa a través de su abogado y el caso se abandonó más tarde cuando la acusadora se negó a testificar. (AP Photo/Ed Andrieski) (ED ANDRIESKI)

2005: Bryant tuvo la mejor temporada ofensiva de su carrera en 2005-06, liderando la NBA con un promedio de 35.4 puntos por juego. (AP Photo/Evan Vucci) (EVAN VUCCI)

2006: Los juegos contra los Celtics de Boston siempre sacaron lo mejor de Bryant; los Celtics y Lakers han sido rivales durante décadas. (AP Photo/Branimir Kvartuc) (Branimir Kvartuc)

2007: Bryant siempre fue un competidor intenso. Aquí, celebrando una canasta en un juego de playoffs contra Phoenix, mostró cuánto más significaba la postemporada. (AP Photo/Chris Carlson) (Chris Carlson)

2008: Bryant se lanzó a las gradas en un esfuerzo por salvar un balón suelto en Dallas. Para él, ninguna obra era insignificante. (AP Photo/Tony Gutierrez) (Tony Gutierrez)

2009: Bryant llevó a los Lakers al cuarto campeonato de su carrera, el primero desde que él y O’Neal ganaron tres partidos seguidos a principios de la década de 2000. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2010: El quinto y último campeonato de la carrera de Bryant en la NBA. Mientras transcurrían los segundos finales de esas Finales de la NBA, Bryant saltó a la mesa de anotadores y, mientras caía confeti y algo se pegaba a su uniforme empapado, sostuvo cinco dedos en alto. El significado estaba claro. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2011: Bryant fue adorado en todo el mundo, incluida Corea del Sur, donde lanzó una clínica de baloncesto para niños durante una gira por cinco ciudades asiáticas. (AP Photo/Lee Jin-man) (Lee Jin-man)

2012: Bryant jugó dos veces en los Juegos Olímpicos para USA Basketball. Salió en ambas ocasiones con una medalla de oro. (AP Photo/Eric Gay) (Eric Gay)

2014: Bryant estuvo entre los jugadores que usaron camisetas con el mensaje “No puedo respirar” en 2014 para protestar por la muerte de Eric Garner, un hombre negro asesinado por la policía en Nueva York. (AP Photo/Jae C. Hong) (Jae C. Hong)

2016: Dondequiera que Bryant fue en su última temporada, los fanáticos rivales vitorearon y le hicieron saber cuánto lo extrañarían. (AP Photo/Rick Bowmer) (Rick Bowmer)

2015: Bryant promedió 22.3 puntos en su penúltima temporada en la NBA, la decimoquinta vez en sus 20 temporadas que promediaría al menos 20 puntos. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2013: Cada vez que Bryant visitaba China, no era raro que miles de fanáticos se presentaran solo para ver a alguien que era tan venerado como cualquier jugador allí, incluida la estrella china Yao Ming. (AP Photo/Kin Cheung) (Kin Cheung)

“Todo se detuvo”, record Steve Kerr, dirigente de los Warriors. “La música fue detenida. Los jugadores se detuvieron. Nadie habló. Muchos de los muchachos cayeron al suelo y comenzaron a llorar. Nada ocurrió durante 10 minutos. Permanecimos sentados en silencio. Fue uno de los peores momentos de nuestras vidas”.

Los Lakers no planificaron algo formal para recordar el día, tampoco la NBA. No es un día para celebrar. Es un día para recordar, algo que no es necesario.

El legado de Bryant vive. Él nunca será olvidado. Tampoco el 26 de enero de 2020.

“Creo que nunca olvidaremos ese día”, indicó Kerr.