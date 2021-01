Vanessa Bryant evocó este martes el primer aniversario de la muerte de su esposo, la estrella del baloncesto Kobe Bryant, y de su hija Gianna, compartiendo en su cuenta de Instagram una emotiva carta escrita por una de las mejores amigas de la joven atleta, llamada Aubrey.

En su publicación, Vanessa hace constar el recibo de la misiva y agradece las conmovedoras palabras y los recuerdos que la autora comparte.

“Hoy recibí esta dulce carta de una de las mejores amigas de Gianna, Aubrey. Te amo Aubz (como te llamaría mi Gigi). Muchas gracias por compartir maravillosamente conmigo algunos de tus recuerdos de mi Gigi y permitirme compartirlos aquí en mi ig”, escribió la viuda.

“Mi Gigi es INCREÍBLE y realmente agradezco tu atenta carta. Ella te ama tanto. Extraño mucho a mi niña y a Kob-Kob también. ♥ ️Nunca entenderé por qué / cómo esta tragedia pudo haberles sucedido a seres humanos tan hermosos, amables y asombrosos. Todavía no parece real. Kob, lo hicimos bien. Gigi, todavía enorgulleces a mamá. ¡Te amo!”, agregó Vanessa, quien cerró su escrito con las etiquetas #PlayGigisWay, #Mambacita, #Mamba, #DaddysGirl y #GirlDad.

En la dulce carta, Aubrey señala que no ha dejado de pensar y orar por Vanessa y que no pretende que lea su escrito. También reconoce que no puede empezar a comprender por lo que debe estar pasando.

Añade que si ella se convirtiera en madre “espero que mi hija resulte exactamente como la tuya. Ella era amable, bondadosa e infinitamente educada”. Asimismo, Aubrey puntualiza que el amor que (Gianna) tenía por la vida es algo que admirará “infinitamente” y recordó como su amiga -a quien describe como una competidora natural- la animó jugar baloncesto.

Más adelante admite que hay momentos en los que se desespera “pensando en ella y en lo que podría haber logrado si hubiera tenido un par de años más”.

✉ Email 1996: Bryant era un niño de 17 años cuando ingresó a la NBA y tenía una sonrisa infantil cuando los Lakers lo presentaron como el miembro más nuevo de su franquicia. Nunca jugó para otro equipo. (AP Photo/Susan Sterner) (SUSAN STERNER)

1997: Bryant enfrentó una curva de aprendizaje empinada como novato, con un promedio de 7.6 puntos por juego. Un año después, fue un All-Star en lo que fue un meteórico ascenso al estrellato. (AP Photo/Joe Mahoney) (JOE MAHONEY)

1998: En su primer Juego de Estrellas, Bryant demostró que estaba entre los mejores del juego, anotando 18 puntos frente a Michael Jordan. (AP Photo/Mark Lennihan) (MARK LENNIHAN)

1999: La relación de Bryant con Shaquille O’Neal a menudo era compleja, pero formarían uno de los mejores dúos en la historia de la NBA. (AP Photo/Victoria Arocho) (VICTORIA AROCHO)

2000: Bryant viajó en un autobús de dos pisos al Staples Center cuando los Lakers ganaron su primero de los cinco campeonatos con él en uniforme púrpura y oro. (AP Photo/Nick Ut) (NICK UT)

2001: Esto siempre fue una certeza: cuando los fanáticos venían a ver a Kobe Bryant, tenían un espectáculo garantizado. (AP Photo/Pat Sullivan) (PAT SULLIVAN)

2002: La confianza de Bryant se disparó. Los Lakers llegaron a los playoffs y ganaron un tercer título de la NBA consecutivo. (AP Photo/Kevork Djansezian) (KEVORK DJANSEZIAN)

2003: Bryant y O’Neal a menudo fueron retratados como rivales y se pelearon a menudo. Claramente, sin embargo, tuvieron momentos que ambos disfrutaron. (AP Photo/Kevork Djansezian) (KEVORK DJANSEZIAN)

2004: El legado de Bryant se vio empañado por la acusación de que violó a una trabajadora de 19 años en un hotel de Colorado. Finalmente se entabló una demanda civil, Bryant emitió una disculpa a través de su abogado y el caso se abandonó más tarde cuando la acusadora se negó a testificar. (AP Photo/Ed Andrieski) (ED ANDRIESKI)

2005: Bryant tuvo la mejor temporada ofensiva de su carrera en 2005-06, liderando la NBA con un promedio de 35.4 puntos por juego. (AP Photo/Evan Vucci) (EVAN VUCCI)

2006: Los juegos contra los Celtics de Boston siempre sacaron lo mejor de Bryant; los Celtics y Lakers han sido rivales durante décadas. (AP Photo/Branimir Kvartuc) (Branimir Kvartuc)

2007: Bryant siempre fue un competidor intenso. Aquí, celebrando una canasta en un juego de playoffs contra Phoenix, mostró cuánto más significaba la postemporada. (AP Photo/Chris Carlson) (Chris Carlson)

2008: Bryant se lanzó a las gradas en un esfuerzo por salvar un balón suelto en Dallas. Para él, ninguna obra era insignificante. (AP Photo/Tony Gutierrez) (Tony Gutierrez)

2009: Bryant llevó a los Lakers al cuarto campeonato de su carrera, el primero desde que él y O’Neal ganaron tres partidos seguidos a principios de la década de 2000. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2010: El quinto y último campeonato de la carrera de Bryant en la NBA. Mientras transcurrían los segundos finales de esas Finales de la NBA, Bryant saltó a la mesa de anotadores y, mientras caía confeti y algo se pegaba a su uniforme empapado, sostuvo cinco dedos en alto. El significado estaba claro. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2011: Bryant fue adorado en todo el mundo, incluida Corea del Sur, donde lanzó una clínica de baloncesto para niños durante una gira por cinco ciudades asiáticas. (AP Photo/Lee Jin-man) (Lee Jin-man)

2012: Bryant jugó dos veces en los Juegos Olímpicos para USA Basketball. Salió en ambas ocasiones con una medalla de oro. (AP Photo/Eric Gay) (Eric Gay)

2014: Bryant estuvo entre los jugadores que usaron camisetas con el mensaje “No puedo respirar” en 2014 para protestar por la muerte de Eric Garner, un hombre negro asesinado por la policía en Nueva York. (AP Photo/Jae C. Hong) (Jae C. Hong)

2016: Dondequiera que Bryant fue en su última temporada, los fanáticos rivales vitorearon y le hicieron saber cuánto lo extrañarían. (AP Photo/Rick Bowmer) (Rick Bowmer)

2015: Bryant promedió 22.3 puntos en su penúltima temporada en la NBA, la decimoquinta vez en sus 20 temporadas que promediaría al menos 20 puntos. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2013: Cada vez que Bryant visitaba China, no era raro que miles de fanáticos se presentaran solo para ver a alguien que era tan venerado como cualquier jugador allí, incluida la estrella china Yao Ming. (AP Photo/Kin Cheung) (Kin Cheung)

2016: Kobe Bryant choca puños con su hija al salir de la cancha por última vez. Ella amaba al básquet y sería un juego suyo lo que los llevó a abordar un helicóptero en el 2020 que se estrelló pereciendo ambos junto a otras siete personas. (AP Photo/Jae C. Hong) (Jae C. Hong) Facebook

“Pero recientemente he estado pensando en la marca que dejó en esta tierra. Su lucha por la igualdad en los deportes hizo que el mundo reconsiderara sus opiniones, ella junto con el Sr. Bryant pusieron las ruedas en movimiento”, expone.

Al concluir su carta, Aubrey le dice a la viuda que desea que en medio de su tristeza pueda disfrutar del ser humano que crió. “Lo hizo bien, Sra. Bryant, y todo estamos eternamente agradecidos de usted. Soy muy, muy afortunada de haber tenido tiempo con su ángel, y le agradezco por darme esa oportunidad”.

Kobe Bryant y su hija Gianna fallecieron el 26 de enero del pasado año en un accidente de aviación cuando el helicóptero que los llevaba a un juego de baloncesto de la jovencita de 13 años se estrelló en una zona de colinas en Calabasas, Los Ángeles. En el aparato viajaban otras siete personas, todas fallecieron.

La investigación sobre el fatal suceso no ha concluido. Sin embargo, la hipótesis más sólida es que el accidente fue causado por la niebla que había en esa zona. Se espera que este próximo 9 de febrero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anuncie los hallazgos de la investigación que condujo.