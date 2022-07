En momentos en que Puerto Rico tiene un importante partido ante México mañana, lunes, como parte de la acción de la tercera ventana FIBA a la Copa del Mundo 2023, la Selección Nacional se enfrenta con la salida del escolta Javier Mojica por contagio con COVID-19 y el temor de que algún otro jugador pueda dar positivo.

Ese sentimiento lo comparten el gerente general Carlos Arroyo y el dirigente nacional Nelson Colón, quienes también apuestan a que la inclusión del canastero de raíces boricuas Stephen Thompson Jr. aporte al equipo con su experiencia previa con el equipo nacional.

“Yo espero que la salida de Javier Mojica no afecte al equipo”, expresó Arroyo este domingo durante una práctica del equipo de Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente.

“No hay tiempo para sentirse mal. Solo hay tiempo para prepararnos lo antes posible para este partido tan importante. Mojica -fuera de lo que nos da en la cancha- es nuestro líder. Es bien vocal. Se asegura que los muchachos estén enfocados en el partido. En el camerino es la energía de los muchachos. Son de los jugadores que hacen falta”, añadió el exbaloncelista.

Arroyo sostuvo que la elección de Thompson, que ocupa la misma posición de Mojica, se dio en el contexto de que debutó con la Selección en febrero de este año en la ventana y conoce el sistema de juego de Colón, quien también lo dirige con los Vaqueros de Bayamón.

“Thompson, aparte de que estuvo en la última ventana, es un jugador que está activo en el BSN y está en buena condición física. Está con Nelson en Bayamón, así que conoce los sistemas, por lo cual entendíamos que era el que encajaba más rápido”, estipuló el gerencial.

Mientras tanto, Colón lamentó la salida de Mojica, a quien también dirige en los Vaqueros, y se mostró satisfecho con la inclusión de Thompson.

“Esta salida a mí me afecta en el aspecto personal porque Mojica es como si fuera un hijo. Segundo el equipo ya había hecho un poquito de cohesión. Ya llevamos varios días juntos. Pero las cosas son como son y no como uno quiere que sean”, dijo Colón.

“Le damos una oportunidad a Thompson. Ya ha estado en las ventanas y conoce el sistema. Es parte del grupo que nosotros queremos hacer. Mantener un grupo de 20 a 25 jugadores con los que podamos movernos. Además, rápido dijo que estaba listo”, insistió Colón, quien prevee un juego físico el lunes ante la escuadra mexicana.

Temor de otros casos

Tanto Arroyo como el técnico nacional no ocultaron el temor de que se puedan reportar más casos en las próximas horas. Sin embargo, aseguraron que han tomado las medidas para minimizar el que eso ocurra.

“En los tiempos en que vivimos hoy, estando todos saludables, en cualquier momento puede surgir una situación en la que puede ser una, dos, tres, cuatro jugadores, y hay que bregar con eso. Tenemos los doctores y tomamos las medidas necesarias para poder enfrentar una situación como esa. Yo espero que no hayan más casos”, dijo Arroyo.

“Temor vivimos todos los días porque esto es algo que es de diario. Gracias a Dios todos estamos vacunados, saludables. Ahora tenemos que esperar, pero estoy positivo de que los muchachos van a estar bien”, apostilló Colón.

Por su parte, el doctor de la Selección, el cardiólogo Luis Molinary, compartió que fue el propio jugador quien alertó de sus síntomas. Ante este aviso, se le aisló de manera inmediata y se le hicieron dos pruebas de antígenos, que salieron negativas, y posteriormente le hicieron una prueba de laboratorio, que confirmó el diagnóstico.

“La de laboratorio confirmó lo que estábamos sospechando, a pesar de que las de antígenos habían salido negativas. Lo que nos corresponde es cuidar al resto de los muchachos”, argumentó Molinary.

El facultativo añadió que estaban en el proceso de hacerles pruebas al resto de los jugadores y del equipo técnico. Asimismo, estarían atentos a posibles síntomas.

“A mí me gusta dejarme llevar por los síntomas. Yo puedo hacer pruebas y que salgan negativas, como pasó con Mojica, y eso no descarta (que no tengan COVID-19). Para mí el síntoma es más importante en este momento que cualquier prueba casera. Así, que estamos más pendiente a los síntomas”, reiteró.

El doctor explicó que los protocolos de la FIBA han cambiado durante la pandemia de la misma forma que han cambiado las reglas en los distintos países. Actualmente, el organismo rector del baloncesto ha estipulado que cada federación siga las indicaciones que han formulado sus gobiernos.

En el caso del equipo, a los jugadores se les alertó que ante cualquier síntoma, dieran aviso al equipo médico para tomar las medidas cautelares. Igualmente, reconoció que sabían que existía la posibilidad de que algún atleta diera positivo pues las reglamentaciones sobre el uso de la mascarilla se han flexibilizado y la tasa de positividad al COVID-19 se encuentra en 32.22%.

“Desde que estábamos en las prácticas alertamos a los muchachos de que cualquier síntoma que desarrollen, aunque sea el más mínimo -nariz tapada, dolor en el cuerpo, escalofríos- tienen que notificarlo”, dijo el galeno.