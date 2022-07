El apoderado de los Grises de Humacao, Ernesto “Ernie” Cambó, confirmó el martes el proceso de compraventa de la franquicia con el extenedor de los Piratas de Quebradillas, Roberto Roca.

La transacción tiene que se aprobada por la junta de directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) una vez Roca entregue sus reportes financieros.

Cambó, empresario del estado de Florida y de raíces cubanas, llegó al BSN el año pasado para establecer una franquicia de expansión. Su apuesta principal fue el municipio de Manatí, pero las negociaciones con el alcalde José Sánchez González no prosperaron, llevando el proyecto a Humacao.

Tras dos temporadas completas en la ciudad gris, Cambió expresó a El Nuevo Día que su salida se debe a que el municipio no honró su promesa de ayudar el económicamente a la franquicia, con una inyección de $300,000, bajo la administración de Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez, arrestado el pasado mayo por corrupción.

“Le deseo a Roca todo lo mejor. Hice todo lo que quería hacer. Hubo algunos problemas operaciones, pero el primer día que llegué aquí (a la isla) me noquearon en Manatí. Fui (entonces) a Humacao. Ray hizo un trato con nosotros. Tomó todos los auspicios, la boletería para muchos juegos y no escribió un cheque”, dijo Cambó.

“Me dijo que lo desembolsaría al año siguiente (2022). No hay problema. Esperamos el dinero este año y luego lo arrestaron por tomar $15,000 en kickbacks (comisiones ilegales). Así que me vi sin los $300,000 (por dos años). Así que el BSN me dijo que entrara para pagar una cuota con el dinero municipal. Algunos equipos reciben el doble y yo recibí cero. Ese es el punto. No hubo apoyo fuera el uso de la instalación (Coliseo Marcelo Trujillo Panisse) para las prácticas y los días de los partidos. El gobierno estrechó la mano conmigo y no hizo su parte”, agregó.

El primer año de los Grises fue difícil para atraer a los fanáticos al ostentar el peor récor del torneo con 3-29. Para este año, el equipo adquirió talento para competir con los canasteros Gabriel Belardo, Timajh Parker-Rivera, Jorge Matos, Luis Rivera y Ricky Sánchez; renovó su imagen y aumentó su presencia y promoción en las redes sociales. No obstante, volvieron a terminar últimos en la Sección B con 8-24.

Cambó dirigió en la primera temporada del regreso de la plaza para luego pasar las riendas a Pedro González. Su hijo, Anthony Cambó, fue refuerzo en ambas temporadas. No terminó en la segunda.

Fuera de la parte financiera, Cambó expresó malestar con la administración del BSN, pero no quiso entrar en detalles.

“(Parte de la salida) se debió a las finanzas. En lo otro, no voy a entrar en detalles. Si hubiera tenido el apoyo del municipio seguía jugando. Dolió. Unos 3,000 asientos (de la alcaldía) sin generar dinero. Me gustó Humacao, disfruté. Vinieron cuando ganamos, no vinieron cuando perdimos. Era un trabajo en proceso. Necesitábamos más tiempo, más dinero y compromiso. Creo que (el equipo) necesita un apoderado local con poder adquisitivo en auspicios. Soy un contratista externo. Alguien local lo puede hacer mejor. Fue la movida correcta para Humacao y el BSN”, agregó Cambó.

Cambó desconoce si Roca permanecerá en Humacao o moverá el equipo a otro pueblo. Por su parte, él no se ve de vuelta en el BSN.

Roca vendió el año pasado a los Piratas al estadounidense Dion New por $950,000 luego de adquirir la franquicia en 2016, sumando un campeonato el año siguiente y subcampeonato en 2020. Un posible destino de Roca podría ser el municipio de Isabela, donde los trabajos de reconstrucción del Coliseo José “Buga” Abreu finalizarán en los próximos meses. En el pasado, Isabela fue plaza del BSN.

Otra alternativa podría ser Manatí.

Roca no contestó llamadas de El Nuevo Día para confirmar la compraventa.