San Germán.- Eddie Casiano bromeó que el importado Rondae Hollis-Jefferson tuvo hasta el “papel” de asistente técnico durante la victoria 65-61 de los Atléticos en el cuarto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Arquelio Torres.

El delantero norteamericano lideró a San Germán con 26 puntos – 10 en el cuarto parcial- 13 rebotes y seis asistencias para nivelar la serie a dos victorias por bando tras un partido en el cual la defensa fue protagonista.

El quinto juego se celebrará el jueves en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Un juego monstruo de Hollis. Los estamos usando en diferentes áreas. Está bajando la bola. Juega de uno, de dos, de tres, de cuatro y de cinco. Es agüero y también asistente. Lo estoy usando para todo. Es un guerrero”, dijo Casiano, dirigente de los Atléticos, sobre su refuerzo.

“No quiere salir del juego. Hay veces que lo quiero sacar y él no quiere porque es un guerrero. El tipo descansa, cuida su cuerpo y tiene 27 años. Hace de todo un poco. Pero, para nosotros ganar, necesitamos otras voces para libarlo un poco y sé que van a aparecer otras voces”, agregó.

Norris Cole, armador importado, calentó en la segunda parte -luego de verse sin puntos en la primera mitad- para 11 puntos. José “Money” Rodríguez reapareció con siete unidades, la misma cantidad del primer juego de la serie, y el centro Jorge Brian Díaz ayudó con ocho puntos con ocho rebotes ante la baja por lesión de Luis “Pelacoco” Hernández.

El delantero suplente salió de camerino con un cabestrillo en su brazo izquierdo y Casiano indicó que su condición será evaluada mañana.

Ante un juego de pocas anotaciones, Hollis-Jefferson deslumbró para evitar que los Atléticos cayeran en el hoyo de 3-1 y preservar la racha ganadora en el Arquelio Torres con 18 éxitos. En cuatro juegos de la final, es el líder anotador de la serie con 21 puntos, al igual en los rebotes con 12.0 por cotejo, más segundo en asistencias con 7.2.

“Hay que darle crédito a nuestro dirigente, a nuestra fanaticada y a mis compañeros por no perder el enfoque. Fue un esfuerzo colectivo. Solo hice mi trabajo. Para lo que quiere que me necesiten, Eddie lo sabe todos los días. Si me necesita que juegue de armador, como centro, de eso se trata. Mentalidad ganadora”, declaró luego del desafío.

“Sé que trabajo en todo lo que hago en la cancha todos los días desde mi niñez. Así que me siento muy confiado en los tiros que hago, las jugadas que llevo. Es otro día para mí”, añadió.

Los Atléticos sacaron 18 puntos de los 18 errores de los Vaqueros, quienes llegaron a estar arriba en el marcador por 13 tantos comenzando la segunda parte. Las pifias son inaceptables para el técnico vaquero Nelson Colón, quien confiaba en acabar con la “magia” del Arquelio Torres el martes.

“Juego duro, complejo, muchas emociones. No pudimos mantener nuestro nivel por 40 minutos. Dieciocho errores en un juego de 65 puntos. Le dimos 18 oportunidades a ellos de anotar. La defensa fue sólida pero la ejecución no estuvo hoy de la manera que esperamos. No nos encontramos. Hay que darles crédito porque defienden bien. Nos empujan y nos sacan de la ruta. Es una mezcla de situaciones. No nos podemos dar un lujo como este en una final. Es demasiado”, expresó Colón.

El también dirigente de la Selección Nacional descartó que la movida de fecha del cuarto juego, pospuesto el pasado domingo por problemas de humedad en el tabloncillo de la instalación de la Ciudad de la Lomas, haya afectado el desempeño de la escuadra.

“No quiero decir eso. Lo que es igual no es ventaja. Pudo haber pasado. Es la realidad. Es lo que pasó y lo que tenemos que aprender ahora… (Hollis-Jefferson) Complicado, con muchas herramientas. No sé con qué estamina juega ese muchacho, casi 40 minutos. Es un competidor y tiene compromiso con su equipo. Lo hace muy bien. Nosotros tenemos que seguir en esto. Botar el golpe. Nos dolió porque estuvimos cerca de hacerlo. Es no nos ayuda. No nos sirve. Reagruparnos ahora. Defendemos el “rancho” el jueves que es lo que podemos hacer y lo que tenemos control”, indicó.