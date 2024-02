“Es un honor vestir esta camiseta”: el exenebeísta Davon Reed, cuyas raíces boricuas provienen de Ponce, afronta con ansias su debut con la Selección Nacional

“Pero la realidad es que Puerto Rico siempre ha sido parte de mi cultura. Siempre había querido hacer algo, pero no había tenido la oportunidad. Estoy dispuesto a seguir conociendo y aprendiendo más de la misma, y como dije, a jugar duro”, destacó.

“Conocí a un mánager de la Universidad de Miami que, hablando con él, le dije bromeando que me gustaría jugar con la isla. Le conté mi historia y la cosa se puso seria. Rápidamente me pusieron en contacto y muchas personas me ayudaron en el proceso”, abundó.