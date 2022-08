Arecibo - Para un equipo como los Capitanes, que desde el 2005 ha estado en 12 finales del Baloncesto Superior Nacional (BSN), lo que ocurrió el lunes en el Coliseo Manuel G. “Petaca” Iguina Reyes ha provocado una mezcla de sentimientos -entre orgullo, tristeza y fracaso- en el dirigente del quinteto, Rafael “Pachy” Cruz.

“Es un sentimiento más allá de sorpresa. Es tristeza. Ver como el grupo siguió batallando. Nos sucedieron muchas cosas y no pudimos parear esa energía que ellos (los Atléticos) tuvieron. Pero a la vez estoy muy orgulloso del trabajo de los muchachos, que siempre estuvieron dispuestos. Son cosas que suceden”, declaró Cruz luego de la eliminación de su equipo por los Atléticos de San Germán en el quinto juego de la serie semifinal A del BSN.

“Creo que lo dije en uno de los años, y quizás suene arrogante, pero de la manera que nosotros confeccionamos los equipos no estar en la final y no ganar un campeonato es un fracaso. Nosotros no confeccionamos equipos y no se gasta lo que se gasta aquí para simplemente llegar a semifinal o cuartos de final. Aquí se trabaja para llegar a la final, y no estar ahí es un fracaso”, agregó más adelante en la conversación.

El técnico descartó que lo que pasó esta temporada sea el fin de una era y dijo que veo con positivismo el futuro de la franquicia.

“Yo veo el futuro positivo. Son cosas que suceden. Son jugadores que son profesionales. Hay que buscar la manera de seguir hacia adelante. Lo que ha hecho esta franquicia en los últimos años ha sido digno de admirar”, expresó.

“Ahora hay que estudiar qué fue lo que sucedió. Es evaluar el grupo y ver de qué manera vamos a mejorar, que sé que lo vamos a hacer”, comentó.

Por su parte, el escolta de los Capitanes Jonathan Rodríguez reconoció el trabajo de San Germán y agradeció que tanto él como sus compañeros de equipo terminaron saludables.

“Mis créditos a San Germán. Wow. ¡Qué basquetbol está jugando! Todo el crédito para ellos. Están jugando un baloncesto bonito, alegre. Ellos están creyendo en su sistema, y de verdad que desde el primero que sale y el número 15 del banco, están jugando todos bien”.