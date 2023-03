Manatí - La llegada de los Osos al Baloncesto Superior Nacional (BSN) ha llenado de entusiasmo a los seguidores de este deporte, que este jueves se dieron cita al Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” para ver el debut de su quinteto ante los Cangrejeros de Santurce.

Aunque al comienzo del partido quedaban muchas butacas vacías, los fanáticos del equipo del exponente urbano Ozuna se mostraron felices de poder contar con una franquicia en el BSN. De hecho, era bastante común ver a las personas con con camisetas o sudaderas con el logo del equipo.

“Yo estoy bien alegre. Esto está bien bonito. La cancha está brutal. Demasiado de bonita”, dijo Jesús Ocasio Álvarez.

El hombre natural de Villa Evangelina señaló que hay entusiasmo en el pueblo por la llegada del conjunto del artista urbano, quien estuvo presente en el encuentro.

Para este primer juego también llegó la modelo y empresaria María del Pilar “Maripily” Rivera. Asimismo, Michael Stuarts cantó los himnos de Puerto Rico y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La actual encarnación de los Osos viene desde Guayama, donde eran conocidos como los Brujos de Guayama. Pero antes, entre 2015 y 2016, se conocieron como los Atenienses.

En términos parecidos se expresó el matrimonio de Maritza Echevarría y Alberto Guzmán, quienes apoyan a su pueblo en todos los deportes.

“A mí esto me parece magnífico. Es tremenda iniciativa. Me ha gustado todo. Estoy bien entusiasmada. Mira, se me paran hasta los pelos”, expresó Echevarría con una gran sonrisa.

“Esto está chévere, chévere”, apuntó Guzmán, quien se identificó como un oso atlético porque su equipo favorito del BSN es San Germán, pero ahora apoya también al conjunto de su pueblo natal. “Nosotros siempre estamos aquí. Sea voleibol, sea baloncesto, BSN, Voleibol Superior Femenino... Siempre estamos aquí”, agregó.

Al frente de la pareja, Luis Martínez escuchaba con atención lo que decían sus vecinos de asiento, mientras asentía. Al preguntarle qué era lo que más le gustaba de los Osos dijo “todo”.

“Me gusta la instalación, me gusta el grupo de jugadores que escogimos y los refuerzos. Yo siempre he apoyado a Manatí en femenino como en masculino y en voleibol también, y entiendo que tenemos material para ganar el campeonato”, dijo con seguridad Martínez, que se cantó fanático de Chris Ortiz.