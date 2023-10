Con una estatura de 6′4″, difícilmente, pasa desapercibida dentro del tabloncillo.

Y una vez comienza la acción, todas las miradas están puestas sobre ella, ya que es una de las figuras más dominantes en la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Se trata de la jugadora importada de las Atenienses de Manatí, Rebecca Tobin, quien disputa su cuarta temporada en la liga local y apunta al título ante las Gigantes de Carolina. La final está igualada, 2-2, y continuará este sábado en Manatí. Las Atenienses buscan su segunda corona en la historia de la franquicia.

“Es bueno. Me encanta (Manatí). Esto es por lo que todas jugamos (por un campeonato). Estos son los objetivos que nos fijamos para el comienzo de la temporada. Así que en tres de los cuatro años que he jugado aquí, he estado en la final”, expresó la también Jugadora Más Valiosa del BSNF en el 2022 a El Nuevo Día.

En aquel entonces, la refuerzo, natural de Arizona, militó con las Cangrejeras de Santurce. La atleta, de 35 años, promedió 14.8 puntos y 11.3 rebotes por juego durante la serie regular con Santurce, equipo con el que también estuvo en la temporada de 2021, logrando el subcampeonato.

Para el 2015, posterior a firmar con el Mercury de Phoenix de la WNBA, la canastera jugó para las Atenienses y las Indias de Mayagüez.

“Estar aquí con (Manatí) se siente bien, es como si todos estuvieran trabajando unos para otros. Entonces creo que ese es el objetivo principal de este equipo”, dijo.

Durante esta campaña regular, donde las Atenienses terminaron con récord de 13-3 en el primer puesto, Tobin tuvo medias de 12.9 tantos, 9.2 rebotes y 2.3 asistencias por partido.

“Creo que (mi desempeño) va bien. Tengo un rol diferente en cada partido. Estoy haciendo lo que el equipo necesita de mí”, comentó en un reciente encuentro de la serie final en el Coliseo Juan Aubin Cruz.

Puerto Rico como opción

Una vez termine la final, Tobin tiene claro que regresará a su hogar en Arizona. Y su deseo sería volver para la temporada 2024.

“Probablemente, después de eso me iré al mar”, mencionó entre risas.

“Realmente me gusta jugar aquí. Es agradable. Tengo familia que vive aquí también, así que vienen a los juegos. La liga es divertida y me encanta la playa, así que eso es positivo”, añadió Tobin al considerar la isla como una opción para continuar su carrera profesional, en la que además ha visto acción en Alemania y Australia.

“La competencia es buena aquí. Los puertorriqueños son buenos también”, apuntó.