“Lo veo de la misma manera. Pasó de ser una liga para desarrollar jugadores (a profesional). He estado con diferentes apoderados (como gerente general). La manera que he visto que los equipos están operando, ya esto no es una liga para desarrollar jugadores. Ya se está buscando presentar un espectáculo al público ”, dijo Morales, también exdirector de torneo.

“Es un tema complicado. Si me voy a mi época como jugador, en algún momento me vi afectado por el refuerzo comunitario. Pero, los tiempos han cambiado. Hay que analizar profundamente y honestamente no lo he hecho. No he estado en la silla administrativa para saber cuál es el punto de los apoderados. En un momento lo sufrí, pero es un tema que requiere mucho análisis para darte una opinión segura”, apuntó Torres.