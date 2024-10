José Juan Barea se pronuncia sobre el tercer refuerzo en el BSN: “Esto es una liga profesional”

“Ahora estoy de coach . Es algo que a los jugadores de Puerto Rico no les va a gustar, pero a los fanáticos sí porque sube el nivel. Esto es una liga profesional. Se toman votos y decisiones que hay que vivir con ellas. Esperemos que sea para bien”, agregó.

“Sabemos que los jugadores tendrán su opinión, así como los dueños también. Eso pasa en todas las ligas del mundo. Esto es un tema que vengo escuchando en los últimos años. Yo me quedo fuera de esas decisiones. No me toca a mí. Esperemos que algún día, también, se expandan las franquicias para que más jugadores boricuas puedan estar”, destacó Barea.