El exitoso retorno de los Mets de Guaynabo al Baloncesto Superior Nacional (BSN) y su primer pase a la serie final en 28 años ha despertado la nostalgia en una franquicia, que fue una de las más exitosas en las décadas de 1980 y 1990 con el binomio de Federico “Fico” López y Mario “Quijote” Morales como protagonistas.

Las familias de ambos canasteros han vivido días especiales y nostálgicos ante el resurgir de la franquicia, de vuelta como expansión en 2020, en especial Federico López, hijo, quien funge como comentarista y narrador de la liga.

El pasado jueves, 4 de noviembre, los Mets levantaron nuevos banderines de los números retirados de López y Morales antes del sexto juego de la semifinal contra Bayamón en el coliseo que lleva el nombre de Quijote. El número 5 (López) y 15 (Morales) están retirados en el equipo. Federico, junto a sus hermanas Viviana y Vanessa, recogieron la placa en honor a su fallecido padre.

“Esa semana fue complicada”, confesó Federico, de 30 años, a El Nuevo Día previo a la victoria de los Mets contra los Capitanes de Arecibo en el tercer juego de la final.

“Develaron los banderines un jueves y el sábado (6 de noviembre) fue el aniversario de su muerte. Así que fue una semana muy complicada. Aquí en la cancha no lo demostré mucho, pero después hubo lágrimas. En la misma transmisión me pusieron hablar de ese tema, y tuve varios descansos y respiros porque es un tema que todavía emociona a uno al ver el respeto, el cariño y los aplausos que le dieron. Fue especial”, compartió.

En la foto, Fico López (izquierda) y Quijote Morales cuando militaban con los Mets. (gary williams)

Como armador, López jugó con los Mets desde 1981 hasta 1997. Junto a Morales, ganaron campeonatos en 1982 y 1989. EN 1980, Morales ayudó a Guaynabo a ganar el primer campeonato del equipo en la historia. La última final de López y Morales con los Mets fue en 1993.

“Uno no escogió donde jugó su padre pero siempre está el cariño. Aquí fue donde crecí (en el antes Mets Pavillion). Recuerdo correr esas escaleras de arriba para abajo mientras me perseguían mi mamá, mis hermanas y mis primos. Es algo natural tener ese cariño por un equipo tan bueno en como trataron a mi papá. Siempre es especial verlo triunfar. Uno cuando está en las cámaras trata de mantener esa neutralidad, no enseñar esos sentimientos”, contó Federico.

López también fue una figura estelar en la Selección Nacional. Fue miembro del equipo que quedó cuarto en el Mundial de Argentina 1990. En dicho torneo, López fue nombrado el mejor base. Murió repentinamente en 2006, a los 44 años, de un ataque al corazón mientras jugaba voleibol en una cancha en Caparra Country Club de Guaynabo. Federico, en aquel entonces, tenía 16 años.

“Uno no piensa lo que tiene hasta que lo pierde, es la frase. Cuando fallece es que me doy cuenta de quién era realmente mi papá. Siempre lo tenía en casa. Sabía que era un buen jugador de baloncesto y lo que hizo por el baloncesto por Puerto Rico. Pero, de repente, ver el respeto que le tenían, no solo en Puerto Rico, sino también en otros países. Ver los vídeos, las entrevistas, las anécdotas pues a uno se le llena el corazón con lo que hizo, como el gran hombre que era”, reflexionó Federico.

Federico López posa junto a su esposa Vivian Gándara y sus hijos (de izquierda a derecha) Viviana, Vanessa y Federico Jr. en 2005. (JOSE REYES GARCIA)

Federico se graduó de la Universidad de Sagrado Corazón con un bachillerato en Comunicaciones. Laboró en el departamento de comunicaciones de FIBA entre 2013 a 2019. Con el organismo internacional, los recuerdos de su padre en Latinoamérica eran la orden del día al ser mencionado como uno de los mejores armadores de la región.

“En las Olimpiadas (Tokio 2020) se me dio la oportunidad de narrar. Siempre me vi trabajando en producción de noticias pero no me esperaba narrar de frente a las cámaras. Había que aprovechar la oportunidad. Parece que lo hice bien porque se han dado muchas oportunidades. Estar en el BSN trabajando y narrando es algo que no se puede explicar, los sentimientos que crean en mí”, dijo Federico, quien perdió a su madre, Vivian Gándara, en 2019, a causa de cáncer.

Federico López, hijo, en el tabloncillo de los Mets en el coliseo Mario "Quijote" Morales, donde su padre y tío hicieron historia en los años ochenta. Los Mets están en su primera final del BSN desde 1993. (David Villafane/Staff)

Los Mets regresan a su cancha el sábado en busca de empatar la final del BSN a dos victorias por bando. Allí nuevamente estará Federico, quien, si duda, subirá la cabeza para darle un vistazo al banderín de su padre y saludarlo.

“Hay algo de simbolismo ver ese número en el cielo allá arriba como yo digo”.