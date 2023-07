Guaynabo – Sonó la chicharra y Filiberto Rivera celebró efusivamente sobre el tabloncillo del Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo.

Se tomó par de fotos con fanáticos, saludó a José Juan Barea, quien estaba entre los asistentes en el público, y luego señaló hacia un sector de las gradas, repletas de aficionados de Carolina, haciendo alusión al número cuatro.

“Faltan cuatro más”.

Rivera jugará su cuarta final en la liga en 19 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional. Ganó con los Criollos de Caguas en 2006 y después lo volvió a hacer en 2019 con los Santeros de Aguada.

Sin embargo, cayó en siete juegos en 2008 ante los Capitanes de Arecibo, durante su primera instancia con los Gigantes. Una espina que tiene clavada, 15 años después.

PUBLICIDAD

“Muchas emociones corriendo. Sabíamos desde el primer momento que íbamos a ser ‘underdogs’ (subestimados)”, expresó Rivera a El Nuevo Día, al tiempo que observó a la esquina del camerino hacia donde estaba sentado el también veterano de 22 campañas, Alejandro “Bimbo” Carmona.

“Somos los veteranos del equipo. Ahora es confiar en el proceso. Hemos intentado enseñar cosas a los más jóvenes. Las han comprado. Pero no hemos terminado. Estoy emocionado, pero todavía faltan cuatro (juegos)”, agregó.

Hay una gran diferencia entre sus 26:40 minutos en cancha en toda la serie frente a Guaynabo, comparado a los 206:13 minutos que disputó en las semifinales de 2009 como uno de los estelares de aquel conjunto.

Ahora tiene otro rol, uno que ha aceptado naturalmente, y que lo ha convertido en una extensión de su entrenador tanto en la cancha como en el camerino.

“Los favoritos son los Vaqueros en la final. Pero nosotros hemos vencido todas las barreras que nos han puesto. Sabemos que tenemos el poderío y la mentalidad como grupo joven veterano para lograr el objetivo”, añadió.

Carmona coincidió.

“Obviamente, siempre dije antes de la temporada que, si contábamos desde temprano con jugadores como George Conditt y Tremont Waters, teníamos que ser uno de los equipos a tomar en cuenta por el título. Y ahí está. Otra final para Carolina, que era lo que tanto el pueblo quería. Los muchachos están motivados. Para quedar campeón, hay que tumbar al campeón”, destacó.

En aquella final de 2009, Rivera hizo 32 puntos y Carmona logró otros 16 en causa perdida en un decisivo encuentro que lo ganó Arecibo, liderado por Ángel “Buster” Figueroa, Bobby Joe Hatton y Keenan Jourdon.

PUBLICIDAD

Filiberto Rivera (izquierda) y Alejandro "Bimbo" Carmona vuelven a vestir juntos el uniforme de Carolina por primera vez desde 2009. (BSN)

“Para Fili (Rivera) y para mí, esto es bien importante. Nos quedamos cortos en 2008. Ahora lo estamos viviendo con roles diferentes. Pero la meta es el campeonato. Hay que buscar ese título para Carolina”, indicó Carmona.

El veterano alero concluyó asegurando que Carolina tiene un equipo más talentoso que Bayamón.

“Creo que somos más talentosos. Ellos juegan más en conjunto, bien acoplados. Pero nosotros somos un equipo que no le tememos a nadie. Nadie nos daba a estar aquí. Somos los ‘underdogs’”, matizó.

En plena celebración en el vestuario, el entrenador Carlos González dedicó unas palabras especiales a Rivera y Carmona.

“Cuando nos sentamos en la agencia libre con Rivera, él me dijo: ‘yo vengo aquí a ayudar en lo que me toque’. Él siente mucho por este equipo. Pocos minutos, pero de calidad. Le daba descanso a Tremont. Bimbo, un guerrero. Se vive a Carolina. Bien contento por ellos dos. Tuve la oportunidad de ganar con ambos. En Aguada con Fili y en Quebradillas con Carmona. Agradecido con ellos, porque me han permitido acompañarlos en ese sueño que tienen de ganar con Carolina”, apuntó González.