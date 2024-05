Markus Howard no ha decidido si jugará en el Repechaje Olímpico debido a que espera el nacimiento de su hijo

El cotizado escolta de ascendencia boricua Markus Howard no ha tomado una decisión sobre su participación con Puerto Rico en el Repechaje Olímpico que se jugará en San Juan del 2 al 7 de julio mientras se prepara para el nacimiento de su primer hijo, producto de su relación con su esposa Peighton Howard.

“Estamos esperando un hijo para esas fechas, así que todavía no he decidido cuáles serán mis siguientes pasos. Lo más importante para mí en este momento es volver a casa, ver a mi mujer y prepararnos para el nacimiento de nuestro hijo. Después de eso veremos qué ocurre”, contestó Howard sobre su participación en la competencia.

View this post on Instagram

En el Repechaje, la Selección Nacional está en el Grupo B junto a Italia y Bahréin. El Grupo A, jugarán Italia, México y Costa de Marfil. Solo un equipo logrará el espacio a París 2024. El Equipo Nacional masculino no va a unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004.

Howard terminó la temporada regular de la ACB con una lesión en la ingle. En la entrevista, el canastero aseguró que las lastimadura no es de cuidado.

“Estaré pronto jugando de nuevo. Es una de esas lesiones que pueden complicarse y no me sentía bien físicamente como para poder ayudar a los compañeros. En cualquier caso, no es grave, debería recuperarme sin problemas”, indicó.