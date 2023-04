Los Kings de Sacramento no tienen a nadie entre los 10 mejores anotadores. Su delantero Domantas Sabonis es el líder de rebotes en la NBA, pero ningún otro compañero está entre los mejores 50.

¿Cómo y por qué lograron clasificarse desde el pasado miércoles a la postemporada? ¿Qué los tiene entonces a la cabeza como el mejor equipo en ofensiva colectiva con 121 puntos por juego?

La respuesta no viene con un nombre o una figura individual. La pregunta se contesta con algunos sustantivos como, ‘sistema’ y ‘colectivo’.

Los Kings aseguraron su clasificación a la postemporada, faltando una semana y media de torneo regular, al derrotar el miércoles 120-80 a los Trail Blazers de Portland, a quienes le repitieron la dosis el viernes superándolos una vez más 138-114.

De esta manera, Sacramento se consolidó en el tercer lugar de la Conferencia Oeste, y lo que es más, es el líder de una División del Pacífico donde antes siempre estaba detrás de equipos como los campeones Warriors de Golden State, los Lakers, los Clippers y los Suns.

Con registro de 47-30, es un equipo muy distinto al que ocupó el sótano de esa división en las dos campañas anteriores, con récord de 30-52 el año pasado.

Y lo que es más, detuvo en 16 su racha negativa sin clasificar a los ‘playoffs’. La última vez que vio la luz y extendió su temporada más allá de abril fue en 2005-2006, cuando se eliminó en la serie de primera ronda. Aunque no llegó muy lejos esa temporada, era otra época para dicha franquicia.

Los Kings tuvieron una racha de ocho años consecutivos yendo a playoffs antes de comenzar su sequía. Fue una época en que el club contó con grandes nombres para la historia de la NBA, distinto a la realidad de la plantilla actual, donde predomina el juego en equipo.

“Ellos fueron pacientes porque fueron selectivos cuando fueron al sorteo. En unos años no tuvieron suerte. Cuando cogieron a De’Aaron Fox, ahí se pegaron en la lotería. Y entendieron que alrededor de él tenían que hacer un equipo”, destacó sobre el armador de Sacramento, el dirigente de los Capitanes de Arecibo en el BSN, Tony Ruiz, para resaltar cómo ha sido el proceso de reconstrucción de la franquicia.

El también analista de básquet en transmisiones televisivas reconoce la labor colectiva que ha llevado al conjunto a escalar posiciones esta temporada, pero dio mucho crédito a quien considera debe ganar el premio de Dirigente del Año, Mike Brown.

De'Aaron Fox tira por encima de la defensa de Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City. (Randall Benton)

“Hicieron los cambios pertinentes en la temporada muerta y traen un coach con experiencia, que realmente estuvo en Golden State de asistente, pero ya había estado dirigiendo anteriormente, como es Mike Brown. Para mí es un gran dirigente. Le cambia la cara totalmente a Sacramento. Y todo el mundo menospreció a ese equipo. Todo el mundo pensaba lo mismo, que al principio estaba ganando y se iba a caer. Y al contrario. Creo que fue la estabilidad que le dio Mike Brown, y el grupo de los jugadores se lo fueron creyendo y lograron la clasificación”.

Pero distinto a la época de gloria de los Kings que Ruiz recuerda, con figuras como Chris Webber y el otrora pívot serbio Vlade Divac y el armador Mike Bibby, este Sacramento tiene un sistema de juego distinto.

¿Será factor adverso su inexperiencia en playoffs?

De hecho, Ruiz no cree que la inexperiencia en ‘playoffs’ sea una garantía para asegurar que Sacramento no puede llegar lejos. Eso está por verse.

“Por eso es que entra Mike Brown. Creo que Mike Brown le va a dar mucha experiencia a ese grupo. A veces esos equipos de jóvenes tal vez le pase factura (la falta de experiencia) porque no han estado a ese nivel, pero es bien importante y esencial el dirigente que tengas. Hay que destacar que antes hablamos de un juego de los Clippers contra Sacramento, que anotaron 170 puntos o algo así, y uno pensaba que era un juego, por decirlo así, de guerrilla, de cancha abierta. Pero no”, dijo.

“Fue lo efectivo que ese equipo estaba. Ese equipo anota, ese equipo mete el tiro largo, tiene mucho poder ofensivo. Y entonces, muchas veces identificamos los equipos por lo que hacen los jugadores (figuras individuales). Creo que en este caso la esencia de Mike Brown es primordial, porque le ha dado un toque totalmente diferente, tanto en la estructura del equipo, como en su sistema, porque los tipos están jugando el sistema de Mike Brown y le ha dado un resultado espectacular”.

El partido en cuestión fue cuando los Kings derrotaron 176-175 a los Clippers el 24 de febrero, en doble tiempo extra, en lo que resultó el segundo partido de mayor anotación combinada en la historia de la NBA. Malik Monk anotó 45 puntos en ese partido, viniendo del banco, y el armador Fox 42 tantos.

Pero, ¿cuál es ese sistema de juego?

Es uno que tuvo su génesis en el pasado de Brown como técnico, según Ruiz recordó.

“No es coincidencia que Mike Brown haya estado con Steph Curry y Golden State en los últimos cuatro o cinco años… no me cabe la menor duda, que la mano está ahí. Esa estructura está ahí. Una estructura que Mike Brown no había tenido antes la experiencia con San Antonio, pero estuvo con Steve Kerr (Golden State), que venía de (Greg) Popovich, que es una misma escuela. Ahí está. Es un juego colectivo, balanceado, que depende tanto del tiro largo como del tiro de la carrera. Es un juego alegre. Es el juego híbrido que se está jugando hoy día”, definió Ruiz.

Sus palabras son fácilmente validadas por las estadísticas de este año. Por ejemplo, Sacramento no solo es el líder ofensivo colectivamente con 121.2 puntos por juego, sino que además es el tercero mejor (en un empate) de toda la liga en canastos de campo encestados, con 43.6 por juego, a pesar de que no es el equipo que más intentos al canasto toma. De hecho, los Kings ocupan la decimoséptima posición en promedio de intentos al canasto con 87.6.

Esa es una cantidad por debajo de los 90 tiros que intentan por juego los campeones defensores Warriors, que encestan una media de 42.9 canastos de campo para un porcentaje de efectividad de 47.7, versus los 49.7 de los Kings. En otras palabras, los Kings encestan prácticamente la mitad de sus intentos, solo superados por los Nuggets de Denver (50.6%).

Su porcentaje en tiros de tres puntos no está nada mal, un 37.2, séptimos en la NBA.

Terceros en asistencias

Otra muestra de su juego colectivo está en que son el tercer mejor equipo en asistencias por juego con 27.3

“De’Aaron Fox, que tuvo su primer año de All Star, ha tenido una temporada espectacular, pero todos los actores de reparto que tiene alrededor de él han hecho un trabajo excepcional que se han vivido la película, y están ahí. No es coincidencia. Al contrario. Es un equipo que es peligroso. Esos equipos así son peligrosos porque están en un gran momento”, agregó Ruiz.

En términos individuales, cuando se habla de líderes en la liga, Sabonis está a la cabeza en rebotes con 12.4 por juego. Pero no aparece más nadie de Sacramento entre los mejores 50 de la NBA. Fox, por su parte, es el decimotercero mejor en promedio de puntos por juego con 25.2 unidades, y solo hay otro canastero entre los mejores 50: Sabonis está en la posición 48 con 19.1 puntos.

Domantas Sabonis (10), de los Kings de Sacramento, pasando el balón entre dos oponentes. (Nathan Denette)

A preguntas sobre la alta efectividad de los Kings anotando, Ruiz asegura que es la manera como demuestran que no son una guerrilla.

“Es la alta efectividad de anotar. Por dar un ejemplo. Vienen de ganar anoche (viernes) 138-114 contra Portland. En estos días meter 138 puntos es impresionante. Es que meten la bola. No es que están jugando guerrilla. Es que son demasiado efectivos. Un ejemplo… ¿cuatro jugadores que anotan 20 puntos o más en un juego, con (Keegan) Murray, Sabonis, Fox y Monk? ¿En cuatro jugadores tienes 80 puntos? Ya con 80 puntos se supone que le ganas a cualquiera. Es una ofensiva colectiva. Evoluciona mucho y ahí rompe todos los esquemas defensivos. Además, una guerrilla no va a estar entre los líderes de asistencias”.

“Sabonis es un caballo y eso fue un cambio (procedente de Indiana) que realmente sorprendió a todo el mundo el año pasado, y que tal vez no iba a ser de impacto, pero el impacto vino este año. Y entonces Monk es un jugador que sale del banco y realmente tiene luz verde en ese equipo. Me da curiosidad porque este equipo de Sacramento está primero en anotaciones con 121 puntos, y cuarto en asistencias con 27. Que es una ofensiva completamente natural. Hacen las cosas pertinentes. Un equipo de mucho poder ofensivo, que le saca mucho provecho al sistema de juego establecido”, analizó Ruiz.