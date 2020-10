Si hay alguien en el Baloncesto Superior Nacional que puede hablar de COVID-19 ese es el veterano entrenador de los Indios de Mayagüez, Flor Meléndez.

Meléndez está usando su conocida experiencia con el COVID-19 para orientar a sus jugadores en la crítica y corriente etapa de preparación física, técnica y táctica de la que deben salir sin contagios para que sea una realidad la ‘burbuja’ del BSN.

“El torneo está en las manos de los jugadores”, advirtió Meléndez.

El entrenador que fue una de las primeras figuras públicas del deporte de Puerto Rico que arrojó positivo al coronavirus y quien estuvo hospitalizado debido a él aunque sin encontrarse en gran peligro, detalló que la primera conversación que tuvo con el grupo de ocho jugadores que tuvo presentes en los entrenamientos de los Indios fue sobre las vías de contagios del COVID-19 y el efecto de portar el virus, lo que podría forzar el cierre de las puertas a la ‘burbuja'.

“Eso fue lo primero que les hablé. Eso es lo que les recuerdo en la guagua. Les digo cómo las cosas me pasaron a mí. Gracias a Dios los jugadores nuestros están cooperando. Esto es un trabajo de día a día”, dijo Meléndez.

Los Indios comenzaron a verse las caras el lunes pasado, dijo el apoderado Carlos ‘Carli' Acosta. Todos los integrantes han sido sometidos a pruebas de COVID-19 y al momento todos han arrojado negativos al virus.

El grupo de los Indios se está hospedando en Mayagüez, en una hotelería, y está entrenando en su cancha del Palacios de los Deportes, así como ejercitándose en el gimnasio que hay en el estadio Isidoro ‘Cholo' García de la ciudad, dijo Acosta.

Justin Reyes será uno de los jugadores que estará con los Indios en la 'burbuja'.

Acosta dijo que los refuerzos Devin Ebanks y DaJuan Summers se reportarán al 29 de octubre. Ambos llegarán desde Estados Unidos. También está por llegar Belsahm Masabe, quien tuvo una situación para viajar desde Polonia, dijo Acosta. Masabe iba a viajar esta semana pero no pudo salir del país porque no tenía disponible una prueba de COVID-19 que requieren las autoridades en Polonia para permitir viajeros.

Meléndez dijo que los jugadores solamente han ido al Palacio a tirar al canasto, además de fortalecer su físico en el gimnasio, y agregó que no ha podido entrenar con planes tácticos ante la falta de dos cuadros completos.

“Los jugadores están muy bien (físicamente), pero no he podido hacer nada. Se me han trastocado los planes un poco”, dijo Meléndez.

Acosta, por su parte, dijo que los Indios permanecerán en Mayagüez hasta entrar a la ‘burbuja’ en Río Grande el 4 de noviembre.